S-a dezumflat de tot în 2026! Probleme pentru românul transferat în Occident pe 1,3 milioane de euro

Ianis Stoica, unul dintre cei doi români care evokuează în Portugalia, a ajuns într-o postură ingrată la clubul pentru care evoluează. Fostul internațional de tineret s-a transferat în vară la Estrella Amadora.

Ianis Stoica a ajuns rezervă la Estrella Amadora

Fotbalistul de 23 de ani a avut un început promițător la formația care i-a oferit numărul 10. Stoica este fotbalistul pentru care s-a plătit cea mai mare sumă de transfer, Estrella fiind o formație mică din apropirea capitalei Lisabona.

La mai bine de șase luni de la transfer, Ianis trece printr-o perioadă dificilă. N-a mai înscris din luna septembrie, iar în 2026 și-a pierdut și locul în echipă. Etapa trecută a fost introdus la pauză, iar în weekend a bifat doar opt minute în înfrângerea echipei sale, 1-2 la Guimaraes.

De când a ajuns la Estrella, Ianis Stoica a jucat 21 de meciuri, în care a reușit două goluri și două pase de gol. Formația lui e pe locul 11 în campionat, fără nicio șansă la locurile fruntașe, dar destul de departe și de zona retrogradării.

Portughezii n-au achitat banii de transfer

În vara anului trecut, atacantul a fost cedat la formația portugheză pentru 1,3 milioane de euro, sumă care urma să fie achitată în trei tranșe, conform acordului dintre cluburi. Prima plată trebuia să ajungă în conturile sibienilor încă din luna august, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Din această cauză, conducerea lui Hermannstadt s-a adresat la FIFA, așteptând o rezoluție pozitivă din partea forului mondial.

Toni Strata e titular la Vitoria Guimaraes

Dacă Ianis Stoica traversează o perioadă slabă, celălalt român din Portugalia, Toni Strata, și-a câștigat locul de titular. El a jucat 90 de minute pentru Vitoria Guimaraes, chiar în meciul cu Estrelal Amadora, în care Stoica a intrat pe final.

El e primul român care câștigă un trofeu în 2026. A cucerit Cupa Ligii Portugaliei, după ce echipa sa a eliminat FC Porto și Sporting Lisabona și a învins în finală Braga.

Guimaraes este pe locul 7 în campionatul în care lupta la titlu se dă între FC Porto (59 puncte), Sporting (55 puncte) și Benfica (52 puncte).