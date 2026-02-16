Sport

S-a dezumflat de tot în 2026! Probleme pentru românul transferat în Occident pe 1,3 milioane de euro

Unul dintre oamenii monitorizați de stafful echipei naționale trece printr-o perioadă nefastă la echipa de club, care a plătit o sumă impresionantă pentru el
Catalin Oprea
16.02.2026 | 21:38
Sa dezumflat de tot in 2026 Probleme pentru romanul transferat in Occident pe 13 milioane de euro
SPECIAL FANATIK
Ianis Stoica n-a mai înscris din luna septembrie FOTO X
ADVERTISEMENT

Ianis Stoica, unul dintre cei doi români care evokuează în Portugalia, a ajuns într-o postură ingrată la clubul pentru care evoluează. Fostul internațional de tineret s-a transferat în vară la Estrella Amadora.

Ianis Stoica a ajuns rezervă la Estrella Amadora

Fotbalistul de 23 de ani a avut un început promițător la formația care i-a oferit numărul 10. Stoica este fotbalistul pentru care s-a plătit cea mai mare sumă de transfer, Estrella fiind o formație mică din apropirea capitalei Lisabona.

ADVERTISEMENT

La mai bine de șase luni de la transfer, Ianis trece printr-o perioadă dificilă. N-a mai înscris din luna septembrie, iar în 2026 și-a pierdut și locul în echipă. Etapa trecută a fost introdus la pauză, iar în weekend a bifat doar opt minute în înfrângerea echipei sale, 1-2 la Guimaraes.

De când a ajuns la Estrella, Ianis Stoica a jucat 21 de meciuri, în care a reușit două goluri și două pase de gol. Formația lui e pe locul 11 în campionat, fără nicio șansă la locurile fruntașe, dar destul de departe și de zona retrogradării.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Portughezii n-au achitat banii de transfer

În vara anului trecut, atacantul a fost cedat la formația portugheză pentru 1,3 milioane de euro, sumă care urma să fie achitată în trei tranșe, conform acordului dintre cluburi. Prima plată trebuia să ajungă în conturile sibienilor încă din luna august, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

Din această cauză, conducerea lui Hermannstadt s-a adresat la FIFA, așteptând o rezoluție pozitivă din partea forului mondial. Sibienii trebuie să-i vireze fostului antrenor, Marius Măldărășanu, 10 % din suma de transfer, conform unei clauze pe care a avut-o acesta, dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Toni Strata e titular la Vitoria Guimaraes

Dacă Ianis Stoica traversează o perioadă slabă, celălalt român din Portugalia, Toni Strata, și-a câștigat locul de titular. El a jucat 90 de minute pentru Vitoria Guimaraes, chiar în meciul cu Estrelal Amadora, în care Stoica a intrat pe final.

ADVERTISEMENT

Strata, om de bază la naționala U21 a României, s-a impus mai greu în Portugalia, dar în 2026 a devenit titular ca fundaș dreapta. El e primul român care câștigă un trofeu în 2026. A cucerit Cupa Ligii Portugaliei, după ce echipa sa a eliminat FC Porto și Sporting Lisabona și a învins în finală Braga.

Guimaraes este pe locul 7 în campionatul în care lupta la titlu se dă între FC Porto (59 puncte), Sporting (55 puncte) și Benfica (52 puncte).

Dinamo, măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram! Foto
Fanatik
Dinamo, măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram! Foto
Cătălin Cîrjan, baie de mulțime la Dinamo – Unirea Slobozia. Ce a pățit...
Fanatik
Cătălin Cîrjan, baie de mulțime la Dinamo – Unirea Slobozia. Ce a pățit căpitanul suspendat al „câinilor”. Foto
Dorinel Munteanu a făcut praf arbitrajul după ce VAR i-a refuzat un penalty...
Fanatik
Dorinel Munteanu a făcut praf arbitrajul după ce VAR i-a refuzat un penalty la ultima fază cu CFR Cluj: ”Fiecare judecă după sufletul lui, dar sufletul lor este limitat!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Săpunaru îl distruge pe omul care i-ar fi provocat plecarea de la Rapid:...
iamsport.ro
Săpunaru îl distruge pe omul care i-ar fi provocat plecarea de la Rapid: 'Calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu'! De joasă speță'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!