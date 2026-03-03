„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a dezvăluit, la FANATIK, faptul că tatăl său a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial. El a fost angrenat într-o bătălie recunoscută ca fiind cea mai neagră pagină din istoria Armatei Române.

Ce dramă a trăit tatăl lui Mitică Dragomir în al Doilea Război Mondial: „S-a dus cu 80 de kile și s-a întors cu 40”

În contextul situației globale extrem de tensionate, cu un mare război care este în desfășurare în acest moment în Orientul Mijlociu, Dumitru Dragomir și-a amintit de momentele grele prin care a trecut, de-al lungul vremii, familia sa.

La „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a dezvăluit faptul că tatăl său a luptat în Bătălia de la Cotul Donului. Aceasta a fost o , care avea să ducă la cea mai mare catastrofă militară din istoria României. Aici au murit circa 150.000 de soldați români.

„Să dea Dumnezeu să avem pace. Până acum, de 80 și ceva de ani, avem pace în România. Noi am fost o generație lipsită de război. Părinții și bunicii noștri au fost răniți în război. Tata accidentat, bunicul mort.

(n.r. tatăl tău a fost în al Doilea Război Mondial, la Cotul Donului?) Da, la Cotul Donului și a venit cu un ochi praf făcut. Toată viața a tras de el și mi-a spus că nu există să poți să povestești. Cea mai a dracu era foamea, nu frigul și astea. Mâncau iarbă ca animalele. Și buruieni. Mâncau coajă de frasini. Când a mers acolo în război, avea 80 de kile și a venit acasă cu 40. Și de 45 de kile a rămas până a murit”, povestește Mitică.

Detalii cutremurătoare povestite de Mitică Dragomir despre tatăl său: „Mâncau dintr-o gamelă 4 inși, iar când băgau lingura în gură rămânea unul”

ce se întâmplă într-un război. „Nu se poate povesti. Mâncau dintr-o gamelă 4 inși, iar când băgau lingura în gură rămânea unul. Pentru că mureau ceilalți, lângă el. Nu există nimic mai rău”.

Cât despre modul în care era părintele său, Mitică spune că nu a fost un om rău, ci unul dur. „Tata nu a fost un om rău, ci unul dur. Adică un om exact. Cred că și armata și războiul l-au făcut așa. Convingerea mea este că din naștere a fost așa. Îi plăcea cinstea. Să fi murit de foame, dar să nu iau două cireșe sau un măr de la un vecin”, își mai amintește Mitică.

