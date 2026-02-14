News

„S-a dus la întâlnire oficială în blugi și-n geacă, mai avea să dea apă la vacă”. Ministrul, tăvălit în direct. Exclusiv

Dumitru Dragomir n-a avut milă de ministrul care a mers la o întâlnire oficială în blugi şi geacă, subliniind că o astfel de ţinută nu are ce căuta într-un cadru diplomatic de asemenea nivel.
Daniel Spătaru
14.02.2026 | 15:07
Dumitru Dragomir a comentat cu ironie ţinuta ministrului Foto: colaj Fanatik
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a trimis săptămâna trecută Corpul de Control la CSA Steaua, iar când va primi raportul final va anunţa ce măsuri va lua în legătură cu acest club. Dincolo de asta, lui Dumitru Dragomir i-a atras atenţia alt aspect de activitatea demnitarului.

Mitică Dragomir a criticat ţinuta pe care a avut-o Radu Miruţă la o întâlnire din Germania

Mitică Dragomir a remarcat ţinuta ministrului Radu Miruţă în timpul unei vizite oficiale pe care efectuat-o alături de Ilie Bolojan în Germania. În poza de grup făcută la întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, ministrul român al apărării a apărut în blugi, fiind singurul îmbrăcat astfel dintre cei prezenţi la discuţii.

„Nu ştiu cine l-a învăţat să se ducă la o întâlnire oficială în blugi şi în geacă. Mai trebuia să dea apă la vacă”, este critica spumoasă pe care i-a adus-o Dumitru Dragomir ministrului Radu Miruţă, în direct la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir, despre controlul la CSA Steaua: „Miruţă e pus pe treabă nasoală”

Ţinuta pe care a avut-o politicianul la întâlnirea de la Berlin a fost criticată şi de alte personalităţi ale vieţii publice. Inclusiv un fost ministru al apărării, Mihai Fifor, dezaprobă modul în care a ales să se îmbrace Radu Miruţă. „Eu nu aș fi mers niciodată așa. Din respect față de premier, nu te duci în blugi și cămașă. Ar trebui să fie protocolul intern al domniei sale, care să-i spună cum să se îmbrace la vârsta asta”, a comentat Fifor.

Referitor la decizia lui Miruţă de a trimite Corpul de Control la CSA Steaua, Dumitru Dragomir s-a rezumat să spună doar atât: „E pus pe treabă nasoală”.

Radu Miruţă a anunţat că va reduce bugetul alocat echipei de fotbal şi, mai mult, în funcţie de problemele care vor fi găsite în urma auditului se va lua măsuri legate de organizarea clubului.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
