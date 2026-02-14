„S-a dus la întâlnire oficială în blugi și-n geacă, mai avea să dea apă la vacă”. Ministrul, tăvălit în direct. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a trimis săptămâna trecută Corpul de Control la CSA Steaua, iar când va primi raportul final va anunţa ce măsuri va lua în legătură cu acest club. Dincolo de asta, lui Dumitru Dragomir i-a atras atenţia alt aspect de activitatea demnitarului.

Mitică Dragomir a criticat ţinuta pe care a avut-o Radu Miruţă la o întâlnire din Germania

Mitică Dragomir a remarcat ţinuta ministrului Radu Miruţă în timpul unei vizite oficiale pe care efectuat-o alături de Ilie Bolojan în Germania. În poza de grup făcută la întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, ministrul român al apărării a apărut în blugi, fiind singurul îmbrăcat astfel dintre cei prezenţi la discuţii.

ADVERTISEMENT

„Nu ştiu cine l-a învăţat să se ducă la o întâlnire oficială în blugi şi în geacă. Mai trebuia să dea apă la vacă”, este ministrului Radu Miruţă, în direct la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir, despre controlul la CSA Steaua: „Miruţă e pus pe treabă nasoală”

Ţinuta pe care a avut-o politicianul la întâlnirea de la Berlin a fost criticată şi de alte personalităţi ale vieţii publice. Inclusiv un fost ministru al apărării, Mihai Fifor, dezaprobă modul în care a ales să se îmbrace Radu Miruţă. „Eu nu aș fi mers niciodată așa. Din respect față de premier, nu te duci în blugi și cămașă. Ar trebui să fie protocolul intern al domniei sale, care să-i spună cum să se îmbrace la vârsta asta”, a comentat Fifor.

ADVERTISEMENT

Referitor la decizia lui , Dumitru Dragomir s-a rezumat să spună doar atât: „E pus pe treabă nasoală”.

ADVERTISEMENT

Radu Miruţă a anunţat că va reduce bugetul alocat echipei de fotbal şi, mai mult, în funcţie de problemele care vor fi găsite în urma auditului se va lua măsuri legate de organizarea clubului.