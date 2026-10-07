S-a enervat în direct! Marius Baciu, replică acidă pentru Florin Lovin: ”Un căcăcios”

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Este bine cunoscut faptul că cei doi nu se au la inimă de ani buni. Florin Lovin l-a criticat aspru pe Marius Baciu pentru scurtul mandat avut la FCSB, dar răspunsul acestuia a fost la fel de tăios.

Marius Baciu, răspuns dur după atacul lui Florin Lovin

La două săptămâni după ce , Marius Baciu a lansat o adevărată tiradă la adresa lui Florin Lovin. Fostul tehnician al ”roș-albaștrilor” a povestit de unde a început toată această supărare și l-a făcut ”căcăcios” pe fostul mijlocaș.

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”Lui Lovin nici nu mai vreau să-i răspund niciodată, decât același lucru pe care i l-am spus acum 10-15 ani la Chiajna, că e un căcăcios. Atunci i-am spus asta după un joc în care nu s-a achitat de sarcini. El fiind suspendat, l-am băgat pe Vasile Maftei și l-am lăsat în continuare pe Maftei. Lotul îl anunțasem după aceea, nu era în capul meu să nu-l bag în lot.

Rezervă era sigur. Mi-a zis că merge la primar, i-am zis să se ducă liniștit. Au mai fost opt meciuri din acel sezon și imediat a apărut discuția asta, că l-am făcut căcăcios, s-a dus la primar și asta a fost. Așa om răutăcios nu cred că merita să poarte tricoul Stelei pe el! Uite așa se întoarce Didi Prodan în mormânt!”, a declarat Baciu, la .

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I-a amintit lui Lovin de cazul ”Bricheta”

Marius Baciu îl consideră pe Florin Lovin un tip dușmănos și plin de ură. El a ținut să amintească de celebrul caz ”Bricheta” în care Rapid a pierdut la masa verde un meci cu Steaua după ce o brichetă aruncată din tribune de un fan al giuleștenilor l-a lovit în cap pe Lovin și partida a fost suspendată.

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”Nu mi-aș permite niciodată să vorbesc așa urât de un fotbalist, indiferent de generație. Mi-a și spus că suntem prieteni… nu am fost niciodată. L-am respectat pentru că a fost jucătorul Stelei. Nu o să vorbesc niciodată urât despre un jucător al Stelei. Nu ai cum să vorbești așa ceva, cu atâta răutate. El să fie sănătos, să vorbească în continuare, dar nu îi stă bine să vorbească așa.

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Tot ce îmi amintesc despre el este când i-a dat cu bricheta în cap și s-a dus imediat la arbitru. Aruncă bricheta afară și continuă meciul. Așa trebuie să facă un jucător al Stelei. Accept critica, dar fără ură. Atâta dușmănie și atâta ură, ce să-i răspund? Atunci a făcut tot el un circ, că de ce nu sunt eu în lot, pentru că nu vreau eu să fii în lot. Și am terminat discuția”, a spus Baciu.

Comentariul lui Lovin care l-a scos din sărite pe Baciu

Cu doar două săptămâni înainte ca Gigi Becali să hotărască demiterea lui Marius Baciu, Florin Lovin a lansat un la adresa antrenorului de la FCSB, considerând că acesta nu are pregătirea necesară pentru a conduce o echipă de acest nivel.

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”Pe Marius Baciu l-am avut antrenor (n.r. – la Concordia Chiajna). După două zile am renunțat și am renunțat și la 17.000 de euro, doar ca să nu mai fiu acolo! Are un stil… Eu am spus că nu va reuși de când a fost instalat!

Dacă tu 10 ani n-ai antrenat pe nimeni, cum să vii la nivelul ăsta antrenor?! De unde să ai un bagaj de cunoștințe, dacă tu n-ai antrenat nicăieri?! Apare un post, de director la spital. Când aplici acolo, te duci și spui ce ai făcut în ultimii 5 ani. ‘Păi, am fost director acolo, am fost acolo…’. Și tu îl alegi pe ăla care vine și spune ‘N-am nici Bacalaureatul’! Cum vrei să funcționeze spitalul ăla?!”, a afirmat Lovin.