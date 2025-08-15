S-a făcut! Atacantul transferat înainte de FCSB – Aberdeen

, scoțienii fac mișcări în mercato chiar înainte de dubla cu campioana României. Câștigătoarea Cupei Scoției a plătit pentru un atacant suedez la insistențele antrenorului.

Aberdeen, transfer înainte de meciul cu FCSB. Cine este atacantul adus de scoțieni

Aberdeen, fosta echipă a lui Sir Alex Ferguson, nu a stat pe gânduri și a plătit pentru transferul unui atacant suedez, la insistențele antrenorului Jimmy Thelin, care provine din aceeași țară.

Este vorba de Kennan Bilalovic, atacant de 20 de ani, care i-a costat pe scoțieni nu mai puțin de 500.000 de euro pentru a-l aduce din prima divizie suedeză, de la formația Varnamo, ce se află pe ultimul loc în clasament.

Extrema suedeză a marcat un singur gol în prima jumătate a campionatului din Suedia, însă fiind conaționali, Thelin îl cunoaște pe Bilalovic și are foarte mare încredere în potențialul său. Noul transfer al lui Aberdeen are 40 de meciuri jucate în prima ligă din Suedia și 8 partide în liga secundă, în urma unui împrumut.

„Mă simt bine aici. Sunt foarte încântat să-i întâlnesc pe jucători. I-am întâlnit pe manager și pe antrenori la terenul de antrenament, toată lumea mi-a făcut o primă impresie excelentă. A fost o decizie ușoară să vin la Aberdeen. Jimmy Thelin este un antrenor foarte bun, știe foarte bine ce are de făcut!”, a declarat Kennan Bilalovic pentru presa scoțiană.

A new arrival from Scandinavia ✈️ Winger Kenan Bilalović is a Don! — Aberdeen FC (@AberdeenFC)

FCSB, gata de luptă! Ce jucători revin pentru meciul cu Aberdeen

FCSB a avut mai multe lipsuri pentru meciurile cu Drita, însă lucrurile se vor îmbunătăți pentru „roș-albaștrii” în play-off. Campioana României se va putea baza pe Florin Tănase, a cărui suspendare din turul cu Shkendija a expirat.

Pe lângă experimentatul mijlocaș, FCSB va putea beneficia și de serviciile lui Darius Olaru, sufletul echipei, care revine după o accidentare însă Risto Radunovic este incert în urma unei pubalgii care îi dă bătăi de cap.