„S-a făcut de râs!” De ce s-a răzgândit Szabolcs Kovacs și nu l-a eliminat pe Muhar? Verdictul lui Cristi Balaj: „A vrut, dar s-a sucit! Greșeală majoră!”

Partida dintre CFR Cluj și U Cluj, din runda a 6-a a play-off-ului, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Andrei Cordea, din lovitură de la 11 metri, în minutul 70. După acest rezultat, lupta pentru titlu rămâne deschisă, cu trei echipe implicate: Universitatea Cluj, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Totuși, Szabolcs Kovacs a avut un rol important în victoria elevilor lui Daniel Pancu, Muhar neprimind al doilea cartonaș galben în minutul 77.

Cristi Balaj, dur după prestația lui Szabolcs Kovacs din CFR Cluj – U Cluj 1-0

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a analizat prestația lui Szabolcs Kovacs din CFR Cluj – U Cluj 1-0. Analistul FANATIK susține faptul că Karlo Muhar trebuia să vadă al doilea cartonaș galben și să fie eliminat, însă decizia fratelui lui Istvan Kovacs a făcut ca meciul să continue în egalitate numerică.

„Szabolcs Kovacs nu are foarte multe derby-uri la activ, iar acest lucru s-a văzut. Trebuia să nu rateze un avertisment la Gheorghiță, la o intrarea supra lui Camora, când i-a spart capul. Atunci nu a dat, a ratat acel cartonaș galben. Apoi vine lovitura de pedeapsă corect acordată, jucătorul de la U își mărește suprafața corpului când își lasă cotul în spate. A avut o poziție excelentă aici arbitrul. A mai fost o cădere a lui Coubiș, care nu trebuie sancționată. A fost un duel cu Muhar, iar căderea a fost exagerată, se lasă jocul să continue acolo. Câțiva jucători au cerut penalty, dar opinia a fost majoritară că nu e lovitură de pedeapsă. A fost acea situație cu Muhar, care avea deja cartonașul galben acordat. La acea situație, când a venit prin alunecare cu talpa sus de la distanță… Doar șansa a făcut ca Muhar să-și retragă piciorul.

A existat totuși un contact la nivelul ghetei, talpa lui Muhar a întâlnit piciorul adversarului. Pe lângă lovitură liberă directă, trebuia acordat și al doilea cartonaș galben, al doilea avertisment. Primele două cartonașe acordate jucătorilor de la U Cluj s-au produs după două situații care au fost mai puțin clare. Are acoperire regulamentară, probabil că un arbitru cu o experiență mai mare ar fi abordat diferit acele momente. Nu avem cum să nu ne raportăm la cartonașele galbene acordate în aceeași partidă la echipa adversă. Dacă păstrezi o oarecare linie în sancțiunile acordate, trebuia acordat cartonașul galben la faza lui Muhar, iar acolo ar fi fost automat roșu. Din ceea ce am observat, arbitrul a simțit acest lucru, fapt pentru care a dus mâna la buzunar. Care sunt motivele pentru care s-a răzgândit? A simțit foarte bine că trebuie sancționat Muhar. Nu știu care sunt motivele, sunt niște speculații, lumea spune că decizia a venit din cască. E un cerc închis, nu cunosc acest lucru. Nimeni nu are cum să știe ce s-a discutat în cască, acest lucru îl știe doar arbitrul din teren”, a declarat Cristi Balaj.

Ce notă i-a oferit Cristi Balaj lui Szabolcs Kovacs

În continuare, Cristi Balaj a dat dovadă de sinceritate și i-a oferit lui Szabolcs Kovacs nota 7 spre 8 după prestația din Gruia. Fostul arbitru FIFA a transmis că o greșeală majoră se scade cu 0,5 puncte de către observatorul jocului, astfel că, „Una peste alta, putea foarte ușor să aibă un arbitraj foarte bun dacă gestiona acest moment diferit. Pare că s-a răzgândit pe moment. Dacă ar fi fost inspirat sau ar fi avut experiență, probabil că ar fi tratat diferit această fază, însă tot erau discuții. Nu înseamnă că dacă se acorda al doilea cartonaș galben, rezultatul nu ar fi arătat la fel, însă nu mai existau speculații. Asta e o greșeală majoră, dacă eram observator i-aș fi dat nota 7-8. 0,5 puncte se scad la o greșeală majoră. Aceeași notă ar fi primit-o dacă greșeala ar fi făcut-o în minutul 90+5, în contextul în care s-au acordat 6 minute de prelungiri. Ca arbitru, trebuie să eviți gesturile. Din dorința de a nu îi scăpa nimic, a făcut acea dorință de a nu greși. Dacă e să facem o comparație, Istvan este la un nivel mult mai ridicat decât fratele lui. Acel gest a fost greșit, s-a văzut urât. Acel gest a fost o mare greșeală. Chiar dacă nu ar fi fost o alunecare de galben, dacă faci acest gest… Îți dă impresia că nu a vrut să îi dea al doilea galben lui Muhar, însă era ușor de evitat. Dacă ar fi gestionat diferit situația lui Muhar, noi nu am mai fi discutat despre arbitraj. Cât de important e un gest, o decizie”, a conchis Cristi Balaj.

Critici la adresa lui Szabolcs Kovacs: „Lipsă de valoare”

Sabin Ilie a oferit un verdict dur după : „După părerea mea, este lipsă de valoare! E lipsă de valoare la Kovacs! Eu mă uit la Liga a 2-a, dacă vezi ce arbitrii sunt… Te crucești! Sunt greșeli mari, nu există ca într-o etapă să nu greșească un arbitru. De unde vin ei? Trebuie să vină arbitrii buni din spate!”.

Marius Mitran s-a alăturat discuției: „Eu cred că este aceeași situație ca la jucători, e o descreștere a nivelului. Pe de altă parte, expunerea foarte puternică a lui Szabolcs Kovacs la derby-uri nu îi face bine. Eu cred că ar putea să crească, dar să nu fie expus. Am văzut că e și arbitru FIFA, merge cu fratele lui, însă e prea mult!”.

Marius Șumudică susține că prestația lui Szabolcs Kovacs, pe lângă greșeală, a fost una bună: „Pe lângă acea fază, el a făcut un meci senzațional! E un arbitru care a crescut în ultima perioadă. E în umbra fratelui său, dar vrea să demonstreze și a crescut. Are acea greșeală impardonabilă, își dă seama că e al doilea cartonaș și atunci nu vrea să rupe echilibrul. Sunt de acord că trebuia acordat al doilea galben. De penalty nu putem discuta nimic, l-a văzut bine, a fost foarte bine plasat. A luat decizia corectă. Pe lângă acea decizie din minutul 77, a fost un meci bun. După asta CFR Cluj s-a apărat. A fost o greșeală majoră! Și-a dat seama că e roșu dacă îi dă al doilea galben, nu știu de ce s-a răzgândit”.