S-a făcut de râs! Echipa pe care Dan Petrescu o vedea campioana României a pierdut 5-0 „acasă” cu echipa fostului fotbalist de la FCSB

CFR Cluj a trecut cu greu de elvețienii de la Lugano pentru a avansa în turul trei preliminar al UEFA Europa League. Dan Petrescu și-a lăudat la extrem adversara de atunci și preciza că ar putea câștiga cu ușurință titlul în SuperLiga României.

Elvețienii de la Lugano, umiliți în prima manșă a turului 3 preliminar Conference League

Pentru a avansa în turul trei preliminar al UEFA Europa League, CFR Cluj a fost nevoită să treacă de elvețienii de la Lugano, echipă care în ambele manșe.

Chiar și așa, echipa lui Dan Petrescu a reușit să avanseze în turul următor, însă antrenorul român care evoluează în primul eșalon al fotbalului din Elveția.

Mai mult decât atât, Lugano a înregistrat un rezultat rușinos în turul trei UEFA Conference League, acolo unde a dat peste slovenii de la Celje, echipă unde evoluezi și Marco Dulca.

În manșa tur care s-a disputat în Elveția, în favoarea celor de la Celje. Mai mult ca sigur, formația antrenată de Mattia Croci-Torti este ca și eliminată din competiție.

Celje a făcut spectacol în duelul cu Lugano

Celje, echipa unde evoluează și fostul jucător de la FCSB, Marco Dulca, a făcut spectacol în prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Conference League.

Oaspeții au deschis scorul pe terenul celor de la Lugano în minutul 35 prin Sturm, iar scorul pauzei a fost stabilit de Kovacevic (min. 44), care a transformat o lovitură de la 11 metri.

După pauză, slovenii au continuat să asalteze poarta adversară, iar Zabukovnik a dus scorul la 3-0 în minutul 59. Kovacevic a făcut dubla în minutul 84, tot din penalty, iar scorul final a fost stabilit de Kvesic (min. 89).