S-a făcut, Dinamo e salvată! Atac nuclear al lui Prunea, primarul spune că merge la Burleanu

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CS Dinamo București va juca în Liga a 2-a de fotbal și în sezonul 2026-2027, deși dinamoviștii retrogradaseră pe teren în urma barajului cu CSC Șelimbăr. Menținerea CS Dinamo în eșalonul secund este sigură deoarece Politehnica Iași nu s-a înscris în competiție. Termenul-limită a fost ora 23:59 a zilei de 15 iulie.

Politehnica Iași va falimenta

Astfel, ACSM Politehnica Iași, care avea dreptul de a folosi însemnele FC Politehnica Iași 1945, va aluneca spre faliment. Înființată în 2010, după retragerea FC Poli din competiții, ACSM Poli a jucat 10 sezoane în Superliga și o dată în cupele europene. FC Poli avea o istorie de 65 de ani, cu 28 de sezoane în elită.

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Dispariția lui Poli, care, în total, are o tradiție de 81 de ani, a declanșat un atac nuclear al lui Florin Prunea la adresa primarului Iașului, Mihai Chirica. Fostul portar al Generației de Aur, care a condus Poli în perioada 2012-2017, l-a considerat pe Chirica vinovat de falimentul lui Poli și de faptul că angajații clubului nu și-au încasat niciun salariu în acest an.

Atac nuclear al lui Prunea la adresa primarului Iașului

Florin Prunea l-a numit „impostor” pe Mihai Chirică, acesta fiind nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat la Poli Iași. Fostul portar a amintit de faptul că oamenii din cadrul echipei nu și-au mai primit salariile în ultimele șase luni și îi solicită public primarului să mărturisească cum a falimentat, de fapt, clubul.

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„Acest impostor de Chirica, că primar nu pot să-i zic, a nenorocit oameni, a nenorocit familii, a îngropat Politehnica. El a condus din spate clubul, prin oamenii pe care i-a pus la conducere, nicio decizie nu era luată fără el. A îngropat Poli, un club care nu și-a plătit angajații de șase luni.

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Dacă eram la Iași, îi aduceam sub geamurile Primăriei pe angajați cu copiii în brațe, alături de 1.000 de oameni și-i ceream să spună cum a falimentat clubul, cum le-a lăsat pe doamnele de la cantină, de la curățenie, neplătite de Paște, neplătite de jumătate de an. Nu cred că îi va mai merge prea mult acestui om mic. Din câte știu, vin băieții de la București peste ei. Pregătește actele, Mihai Chirica!”, a spus Florin Prunea.

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„Mi-a făcut un salariu mai mare decât cel pe care-l voiam”

Atacul fostului portar a continuat: „Mihai Chirica e un mincinos, care i-a înfipt cuțitul în spate domnului Nichita pentru a ajunge primar. Chirica a venit la mine în casă și m-a rugat să prelungesc contractul cu Poli. Mai avea puțin și plângea când i-am zis că mă gândesc să plec. El mi-a făcut salariul, eu voiam să-i cer un salariu mai mic!

A făcut o groază de băi de mulțime cu echipa aia frumoasă, pe care acum nu o recunoaște. Când i-am zis că nu e normal să nu plătească patru luni o echipă care a câștigat play-out-ul neînvinsă, după ce jucasem în Europa League, m-a dat afară. Lui îi plac oamenii de paie, nu contează cât de pricepuți sunt! Când am plecat de la Iași, am lăsat o echipă extraordinară și trei milioane de euro în conturile clubului, pe care acum el l-a dus în faliment!”.

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Primarul Iașului: „S-au îmbogățit pe spatele clubului!”

Atacul lui Prunea vine după ce Chirica îl „înțepase” pe fostul portar, dar și pe un alt fost președinte al lui Poli, actualul deputat Ciprian Paraschiv, fără să le dea numele, pe pagina de Facebook a Primăriei Iași. Mesajul arată astfel:

„Privesc cu stupefacție cum o parte dintre cei care au contribuit la prăbușirea fotbalului ieșean și care s-au îmbogățit pe spatele clubului, își dau acum cu părerea și aruncă cu noroi în Primărie și, mai grav, în orașul nostru! (…) Mincinoșilor care au profitat de club – unii încasând sume exorbitante, alții intentând procese pe mulți bani, pentru ca acum să defileze în Parlament, alții luând bani și plecând pur și simplu – le transmit că Primăria Municipiului Iași își cunoaște îndatoririle față de cetățeni, își cunoaște limitele și va acționa legal și în interesul comunității”.

Primarul Iașului se duce să vorbească cu Burleanu

, Iașul a rămas doar cu o echipă, ACS USV Iași, care s-a înscris miercuri în Liga a 3-a. Marți, Consiliul Local Iași votase asocierea dintre USV și clubul Primăriei, CSM 2020, însă noua echipă dorită de municipalitate, CS USV CSM 2020, nu are certificat de identitate sportivă și nu s-a putut înscrie în eșalonul trei. Drept urmare, Primăria Iași nu va putea finanța fotbalul local decât pe baza unui proiect pe baza Legii Sportului, care urmează să fie depus de USV Iași, și nu direct, prin intermediul CSM 2020.

a anunțat că astăzi se va vedea cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, pe tema fotbalului ieșean. Surse din cadrul FRF susțin că întâlnirea nu va avea rezultate concrete, neexistând cadrul legal ca USV CSM 2020 să poată funcționa oficial. Primăria Iași putea da bani direct către noua echipă doar dacă ACS USV cesiona locul de Liga a 3-a către CSM 2020.