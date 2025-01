S-a folosit de numele lui Mircea Lucescu și a turnat 12 ani la Securitate. Reacția informatorului. Exclusiv

Mircea Lucescu s-a ferit să aibă legături cu Securitatea, dar cu toatea astea numele său apare pe lista numelor conspirative ale

Colaborator al Securității cu nume conspirativ ”Mircea Lucescu”

Potrivit Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securătății (CNSAS), Dimean Jean, un fost profestor de educație fizică și sport de la Liceul Teoretic din comuna Beceni, județul Buzău, a semnat Angajament, la 13 noiembrie 1976, preluând

Pe atunci, , cu care se calificase la Cupa Mondială din Mexic, și juca la Dinamo București, echipa Securității în anii comunismului.

Lucescu avea 31 de ani, iar profesorul de sport recrutat de Securitate era cu doi ani mai tânăr. În dosarul de rețea se menționează că informatorul care a preluat numele conspirativ de colaborator ”Mircea Lucescu” și-a turnat colegii de breaslă timp de 12 ani, în perioada 1976-1988.

Notă informativă scrisă de sursa ”Mircea Lucescu”

Ofițerul care l-a racolat pe Dimean Jean l-a descris pe acesta ca fiind ”om serios, corect, discret, fără să creeze vreo problemă, comunicativ, fire deschisă, sociabilă, bine pregătit, apreciat și stimat de cei din jur”.

Într-una din notele informative pentru Securitate, divulgate de CNSAS, sursa ”Mircea Lucescu” a relatat despre o colegă de breaslă din Beceni: ”Sursa vă informează despre B.M. următoarele: este profesoară la Casa Pionierilor din Beceni. Este necăsătorită, are o comportare corectă.

Sursa n-a înregistrat-o cu aprecieri sau comentarii negative de natură politică și nici cu aprecieri favorabile la adresa vieții din occident. Este o femeie retrasă, fără prea multe relații. Călătorește prin țară, face excursii”.

”Mircea Lucescu” a colaborat cu ”Hagi”

După 6 ani, profesorul Dimean Jean a fost avansat. Din 29 octombrie 1982 acesta a coordonat și o rețea de informatitori din rândul elevilor, dintre care unul, apărut din 1986, avea nume conspirativ ”Hagi”. Între timp, bărbatul care a turnat la Securitate sub numele conspirativ ”Mircea Lucescu” a devenit directorul liceului la care era profesor.

Informațiile din dosar au ieșit la iveală în timpul procesului prin care CNSAS a solicitat să se constate că Dimean Jean a avut calitatea de colaborator al Securității. S-a întâmplat în 2010, pe când fostul profesor de sport devenise membru în Consiliul Local al comunei Beceni.

Dimean Jean, despre numele conspirativ ”Mircea Lucescu”: ”La vremea aceea făceam sport”

Contactat de FANATIK, Dimean Jean explicat cu jumătate de gură cum i-a fost atribuit numele conspirativ ”Mircea Lucescu”: ”La vremea aceea făceam sport. Am făcut de toate, dacă am fost profesor de educație fizică. Am avut specializare gimnastică, după ce am terminat Institutul de Educație Fizică și Sport la București.

Lăsați-l pe Mircea Lucescu să-și facă datoria la echipa națională. Sunteți documentat, e deajuns ce informații aveți. Refuz să discut despre ce a fost. Povestea s-a terminat, n-a fost cine știe ce. Am 78 de ani, am și alte probleme, nu cred că mai e cazul să dezgrop”.

Mircea Lucescu nu a colaborat cu Securitatea: ”Nu aveam cum să fiu informator”

Mircea Lucescu a scris istorie la Dinamo atât ca jucător, între 1963 și 1977, cât și ca antrenor, în perioada 1985-1990. Legendarul antrenor susține că nu a scris nicio notă informativă pentru Securitate.

”Dacă se găsește ceva scris de mine, sunt gata să ies public și să le cer iertare tuturor! Dar nu e cazul… Eu am fost filat. Nu aveam cum să fiu informator, pentru că încă de atunci îmi doream să antrenez la națională, în străinătate… Aveam alte gânduri”, a precizat actualul selecționer în 2009, pentru .

Mircea Lucescu, securiștii și Gheorghiță Geolgău

Il Luce are însă mai multe povești cu Securitatea. Unele mai puțin știute. Oameni din anturajul naționalei din anii ’80 povestesc că în primul mandat ca selecționer al lui Mircea Lucescu, înaintea meciului Italia – România 0-0, din preliminariile EURO 1984, doi securiști au găsit valută în camera lui Gheorghiță Geolgău.

Fostul atacant al Craiovei Maxima a fost interogat și a semnat o declarație. A urmat o ședință aprinsă Lucescu – securiști – Geolgău. Legenda spune că Mircea Lucescu a citit declarația lui Geolgău, apoi a rupt-o bucăți și a băgat-o în buzunar. Securiștii și Geolgău au rămas mască. ”Rezolv eu problema!”, a spus autoritar Mircea Lucescu.

Geolgău a fost rezervă în meciul de la Firenze. În acea perioadă de echipa națională se ocupa generalul Nicolae Stan, aghitantul lui Nicolae Ceaușescu, fostul șef al Securității Capitalei și al Direcției a V-a a Securității.

Mircea Lucescu a fost ascultat de Securitate în apartamentul său din Hunedoara

Mircea Lucescu știa că este filat de Securitate, dar cu toate astea s-a arătat surprins când a aflat că în perioada în care a antrenat Corvinul a avut montate dispozitive de ascultare în apartamentul său din Hunedoara.

”Nu pot să cred! E prima oară când aud asta”, a fost reacția lui Mircea Lucescu. Fostul fotbalist Romulus Gabor a dezvăluit într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor în 2011: ”După ce a plecat nea Mircea, eu m-am mutat în apartamentul lui. Când îmi aranjam locuinţa, un prieten a găsit la geam o cutiuţă de plastic, cât o brichetă, prinsă în nişte fire. A aruncat-o, fără să-şi dea seama că acolo era un dispozitiv, cu care îl ascultaseră în casă pe Lucescu.

Şi a doua zi dimineaţa m-au chemat la Securitate, soţia gravidă şi amicul erau deja în camere diferite, şi ne-au luat la întrebări. Au găsit aparatul la gunoi, ne-au dat drumul şi am scăpat doar cu tracasarea. Nici nu m-a interesat dacă mă interceptau şi pe mine, n-aveam ce să ascund”.