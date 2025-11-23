S-a găsit explicația pentru gafa lui Ștefan Târnovanu din FCSB – Petrolul 1-1: ”Mentalul tău nu e pregătit să mai schimbi ceva”

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu a încasat un gol de la mare distanță în partida FCSB – Petrolul 1-1, însă gafa comisă de internaționalul român a fost explicată de un fost portar din campionatul României.

Gafa lui Ștefan Târnovanu din FCSB – Petrolul 1-1, explicată de un fost portar

Retras din activitate în 2020 și fost antrenor cu portarii la FC Voluntari și Dinamo, italianul Alessandro Caparco a ținut să-i ia apărarea lui Ștefan Târnovanu și a spus clar de ce .

”Pentru portari, este mereu greu la mingile centrate, mai ales că înălțimea nu te ajută. Multă lume spune că un portar înalt are un avantaj, dar cel mai bun portar pe centrările înalte era Barthez (n.r. – Fabien Barthez, fostul mare portar francez), care măsoară 1,87 metri.

Cu siguranță, Târnovanu mai are și lipsuri, pentru că altfel era la Real Madrid. Pentru că fizic are, caracter are, are o personalitate destul de mare E mereu prezent acolo. E greu să găsești ceva care nu e în regulă la Fane.

Aici putea face mai mult, dar e foarte greu să mai poți să ții mingea, pentru că și-a schimbat traiectoria. Tu, ca portar, înțelegi unde se duce mingea în primii doi metri. În momentul în care, în ultimii 5-6 metri, mingea își schimbă direcția, mentalul tău nu e pregătit să mai schimbi ceva”, a declarat Caparco, la .

Cu ce l-a impresionat totuși Târnovanu pe Caparco

Fostul portar de la ASA Târgu Mureș, Politehnica Iași și Concordia Chiajna este încântat de prestațiile avute de Târnovanu în poarta campioanei FCSB și consideră că nu degeaba Galatasaray a încercat să-l transfere.

”Vorbim de un portar de care s-a interesat Galatasaray la un moment dat, după ce a plecat Muslera. Voiau să-l înlocuiască cu Fane. Este greu când ajungi la FCSB. Lăsăm acum gafa de la meciul de ieri (n.r. – sâmbătă), dar a apărat foarte bine. E greu să găsești un minus la Fane, pentru că mie mi se pare că este un portar complet”, a spus Alessandro Caparco.

Târnovanu, pus la zid de Gigi Becali

Imediat după remiza din partida cu Petrolul, din etapa a 17-a a SuperLigii, , printre alții, pe Ștefan Târnovanu, considerând că acesta ar fi putut să intervină fără probleme la golul ploieștenilor.

”Păi Stoian, cum să dai pasă la adversar în situația aia? Este normal că e vinovat Târnovanu, Stoian e vinovat că a dat pasă la adversar și Târnovanu că a dormit în poartă. Și mai vrea la echipa națională. Păi nu l-a văzut Lucescu? Cum să dai pasă așa la adversar? Dormea, relaxat”, a afirmat Becali.

Cum s-a apărat Târnovanu după acuzațiile lui Becali

Vădit marcat de golul încasat prin care FCSB a pierdut 2 puncte importante în lupta pe care o duce pentru a prinde un loc de play-off, Ștefan Târnovanu a explicat .

”Mingea a venit înaltă. A luat efect în stânga, am încercat să o scot. Am fost pe ea, dar a venit mai în stânga și nu am mai putut să o scot. A luat prea mult efect”, a spus Târnovanu.