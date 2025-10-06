S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina

Elena Udrea s-a trezit cu noi probleme pe cap în momentul în care a ieșit din închisoare. Fostul ministru a trebuit să-și pună lucrurile în ordine, inclusiv să caute documentele unei mașini de lux pe care a condus-o înainte să fie condamnată.

ADVERTISEMENT

Elena Udrea și-a cumpărat mașină de lux din banii firmei care administra terenurile familiei Băsescu

Sunt probleme cu falimentul Agro Green Nana, societatea pe care Elena Udrea a deschis-o în 2013 pentru a din județul Călărași. Firma nu a mai avut activitate de multă vreme și a intrat în procedură de faliment.

FANATIK că practicianul în insolvență care se ocupă de lichidarea Agro Green Nana a reclamat că, după ce a contabilizat toate bunurile societății, a ieșit în minus cu o mașină de lux.

ADVERTISEMENT

În 2014, Elena Udrea a achiziționat ”pe firmă” un automobil Mercedes Benz S500 4M Blue, cu un preț de catalog de peste 100.000 de euro la vremea respectivă. Fostul ministru a fost văzut o perioadă la volanul acestei mașini.

Unde a dispărut mașina de lux a Elenei Udrea

În 2025, când momentul în care bunurile societății au fost sigilate, lichidatorul nu a mai găsit fizic automobilul și nici nu a putut identifica vreun document de înstrăinare a bunului. Cum la acea vreme, Elena Udrea încă se afla în spatele gratiilor, el a apelat la Adrian Alexandrov, partenerul patroanei, căruia i-a solicitat date despre mașină.

ADVERTISEMENT

Alexandrov i-a răspuns lichidatorului judiciar că limuzina a fost, într-adevăr, cumpărată în leasing și achitată anticipat, după doi ani și două luni. Prin intermediul unui email, el a mai menționat că ”mașina a fost ridicată de către ANAF – Serviciul Executări Silite și că nu deține niciun document de predare-primire, valorificare a acesteia”.

ADVERTISEMENT

Situația a fost adusă în atenția instanței în procesul de insolvență a Agro Green Nana SRL, iar judecătorul care se ocupă de caz a cerut relații la despre o presupusă valorificare dispusă de instituție. Răspunsul a fost negativ.

Fostul ministru, pus să plătească contravaloarea limuzinei

În aceste condiții, lichidatorul judiciar a cerut atragerea răspunderii Elenei Udrea, pe motiv că ”nu s-a achitat de obligația de a depune la dosarul cauzei documentele solicitate”. Cu alte cuvinte, Udrea era bună de plată. În cazul în care mașina nu era găsită și nici nu erau identificate hârtii din care să reiasă că a fost scoasă din firmă, aceasta urma să achite contravaloarea ei.

ADVERTISEMENT

Doar că cererea a fost respinsă de judecător, care a fost de părere că este prea devreme ca Elena Udrea să fie pusă să plătească, mai ales că nu se afla în situația de a se putea apăra.

Ce mesaj a primit lichidatorul Agro Nana de la Elena Udrea

FANATIK a aflat că povestea a avut, până la urmă, un final fericit pentru fostul ministru. Potrivit unor informații din Buletinul Procedurilor de Insolvență, lichidatorul judiciar a reușit să ia legătura cu Elena Udrea după ce aceasta a fost eliberată, iar femeia i-a transmis documente care atestă faptul că limuzina a fost vândută.

”La data de 20.08.2025 am luat legătura cu d-na Elena Gabriela Udrea și am primit pe email și WhatsApp factura cu Seria … din 20.04.2016 către societatea Auto Genial SRL, cu sediul în Ploiești și tranzacția efectuată prin ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București, cu sediul în B-dul Iancu de Hunedoara, nr.48, sector 1 din care reiese că societatea Agro Green Nana SRL a încasat suma de 290.348,50 lei, reprezentând PLATA MERCEDES S500 4MATIC LIMUZINA în valoare de 290.348,50 lei.

Am primit de asemenea balanța sintetică și bilanțul la la 31.12.2016, din care rezultă că autoturismul a fost scos din evidența contabilă”, arată lichidatorul potrivit documentului consultat de FANATIK.

Omul de afaceri care a cumpărat mașina Elenei Udrea, implicat într-un scandal cu familia lui Sebastian Ghiță

La cursul din 2016, Elena Udrea a încasat aproape 65.000 de euro pentru automobilul pe care l-a înstrăinat. Firma Auto Genial SRL, administrează un parc auto din Prahova și este deținută de omul de afaceri Dan Leonard Dumitru. Practic, acesta i-a vândut mașina Elenei Udrea în 2014, pentru ca ulterior s-o răscumpere, doi ani mai târziu.

Dan Leonard Dumitru este unul dintre jucătorii importanți pe piața imobiliară. El deține mai multe proiecte imobiliare în Prahova și București, sub numele de Avangarde. În 2019, Dumitru a început construcția unor blocuri cu patru etaje lângă vila a fostei soții a fostului deputat Sebastian Ghiță, stârnind un adevărat scandal în cartierul Albert, considerat zona de lux a Ploieștiului.

Chiar și așa, Elena Udrea nu a scăpat de cheltuieli. Ea va trebui să achite activitatea lichidatorului judiciar. În august 2025, Agro Green Nana SRL înregistra cheltuieli neachitate de 4.250 de lei reprezentând onorariul lichidatorului judiciar și diverse alte taxe.