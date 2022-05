S-a găsit pionul otrăvit de la Dinamo: „De acolo a pornit toată nenorocirea!” Exclusiv

Dinamo mai are un singur meci de disputat până la barajul de menținere în Casa Pariurilor Liga 1, iar Gigi Mulțescu, fostul antrenor al „câinilor”, a analizat șansele jucătorilor lui Dusan Uhrin, .

Gigi Mulțescu analizează șansele lui Dinamo la baraj: „Petrolul, Hermannstadt și U Cluj sunt echipe bune, de aceeași valoare”

Fostul antrenor al lui Dinamo consideră că în play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 2 au fost echipe foarte bune și oricare va fi adversarul „câinilor” nu vor fi două meciuri facile: „E un final de campionat foarte disputat în liga a doua și sunt câteva echipe destul de puternice. E chiar foarte puternic play-off-ul. Cred că Petrolul, Hermannstadt și Universitatea Cluj se vor bate până la final pentru a promova direct în Liga 1”, a declarat Gheorghe Mulțescu pentru FANATIK.

Antrenorul în vârstă de 70 de ani e de părere că sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1 va fi mult mai puternic și mai disputat, atât la retrogradare cât și în partea inferioară a clasamentului: „O să fie foarte disputat și discutat. Sunt convins că Liga 1 va fi mai puternică anul viitor, cu două echipe de tradiție, în locul Clinceniului și al Mediașului care au probleme, dar să nu aibă și ele probleme financiare”.

Cu toate acestea, Gigi Mulțescu vede însă luminița de la capătul tunelului pentru Dinamo: „Sunt într-o situație dificilă, dar în ultimele două etape au arătat mai bine. Au avut o perioadă mai lungă de trei săptămâni să se antreneze, pentru că erau câțiva jucători nepregătiți fizic. Eu cred că oricare dintre cele trei echipe din Liga 2 sunt cam de aceeași valoare și vor fi două meciuri foarte disputate.

Eu cred că sunt în continuare importante și meciurile cu Botoșani și UTA, pentru a fi cât mai în formă pentru baraj, însă pot apărea accidentări, iar asta e o problemă, care să dea lucrurile peste cap. E foarte greu și pentru Uhrin să stabilească cine joacă și ce strategie să adopte. Dinamo trebuie să încerce să câștige ambele meciuri la baraj, ca să nu aibă nicio emoție”.

De ce nu a mai reușit Uhrin să evite barajul și cine sunt vinovații pentru situația în care a ajuns Dinamo: „De acolo li se trage”

Gheorghe Mulțescu e de părere că tot spaniolii sunt principalii vinovați pentru problemele pe care le are în acest moment Dinamo, însă nici lotul nu a fost același ca anul trecut: „Pentru Uhrin a fost mai greu anul acesta pentru că nici configurația lotului nu a fost aceeași. Pentru Dinamo cea mai mare problemă sunt spaniolii. De acolo li se trage totul și a pornit toată nenorocirea! Au lăsat echipa și fără jucători și fără bani.

Noi am avut o politică mai realistă când am fost și am luat jucători mai modești și nu a fost o presiune financiară pe club. Apoi a început să plece câte un jucător și echipa s-a slăbit din ce în ce mai mult. Sorescu e iar o pierdere importantă. Dar de la spanioli a plecat totul, însă lucrurile acum s-au mai reglat”.

Ioan Andone a declarat că îndepărtarea lui Mircea Rednic a fost cea mai mare greșeală făcute de Dinamo, lucru punctat și de Gigi Mulțescu: „Îndepărtarea lui Mircea Rednic a fost o altă greșeală mare. Un antrenor foarte bun și cu atâta experiență. Să îl ai acolo în ogradă… chiar nu am înțeles asta. Că a fost un meci sau două în care au fost neînțelegeri e altceva și trebuie să treci peste ele. În niciun caz să îl dai afară.

Le transmit jucătorilor să creadă în acest obiectiv și să fie conștienți că niciun sacrificiu nu e prea mare pentru a scăpa de retrogradare”, a declarat fostul antrenor al lui Dinamo în exclusivitate pentru FANATIK.

