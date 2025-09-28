Sport

S-a îmbogățit peste noapte din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Cum arată fotbalista care face senzație pe internet

O tânără fotbalistă face ravagii pe OnlyFans. Cât le cere sportiva de 27 de ani bărbaților pentru a-i putea vizualiza conținutul de pe platformă.
Claudia Şoiogea
28.09.2025 | 15:45
Sa imbogatit peste noapte din OnlyFans dupa ce a fost data afara de la echipa Cum arata fotbalista care face senzatie pe internet
O fotbalistă de 27 de ani a făcut o avere din OnlyFans. Sursa foto: Instagram

După ce a fost dată afară din echipă, o fotbalistă a decis să facă o schimbare radicală. Tânăra s-a apucat de OnlyFans și a ajuns să câștige o mică avere. Acum, a revenit pe teren, spre surprinderea tuturor.

ADVERTISEMENT

Cine este fotbalista care a făcut o avere din OnlyFans

În urmă cu trei ani, viața unei fotbaliste a luat o întorsătură neașteptată. Madelene Wirght, căci despre ea este vorba, a fost nevoită să se retragă din sport din cauză că a fost implicată într-un scandal. Tânăra fotbalistă a fost prinsă sub influența alcoolului la volanul mașini sale, un Range Rover.

În ciuda faptului că făcea performanță pe terenul de fotbal, comportamentul ei din afara antrenamentelor sau a meciurilor i-a pus de multe ori piedici. În trecut, Madelene Wright a fost dată afară și de la Millwall, după ce a publicat un videoclip în care își pusese câinele la volan pe un drum public.

ADVERTISEMENT

Rămasă fără contract și fără o sursă de venit, Madelene Wright a fost nevoită să găsească o alternativă. Astfel, tânăra fotbalistă a ajuns să facă OnlyFans. Pe această platformă controversată, Madelene postează conținut dedicat adulților, iar cei care vor să o admire sunt nevoiți să plătească un abonament lunar.

Pentru a-i viziona conținutul, fanii trebuie să plătească un abonament de 24 de lire pe lună. Potrivit Sportbible, Madelene Wright ocupă locul șase în topul celor mai apreciate sportive de pe OnlyFans. Nu doar acolo stă bine la capitolul cifre, ci și pe Instgram. Aici, Madelene Wright este urmărită de 334.000 de fani, iar pentru ei postează imagini incendiare, dar și imagini de pe terenul de fotbal.

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Madelene Wright (@madelene_wright)

Cât câștigă Madelene Wright din activitatea ei pe OnlyFans

Madelene Wright și-a făcut cont de OnlyFans în luna ianuarie 2021. Dat fiind faptul că avea deja o bază solidă de fani pe Instagram, tinerei i-a fost ușor să devină populară și pe OnlyFans. Conținutul ei se bazează pe imagini sexy în lenjerie, dar are și diverse postări cu tematici legate de fotbal.

ADVERTISEMENT
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și...
Digisport.ro
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul

Madelene Wright a declarat că nu regretă deloc faptul că este activă pe OnlyFans. Din contră, tânăra a reușit să adune o mică avere, iar contractele de imagine nu au întârziat nici ele să apară. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât până și Madelene Wright a fost surprinsă de succesul pe care l-a avut.

„În primul an, am câștigat peste 500.000 de euro. Nu pot să mint, scandalul mi-a schimbat complet viața. Am putut să călătoresc prin lume și m-am bucurat de o mulțime de locuri și lucruri luxoase.

ADVERTISEMENT

În urma a ceea ce s-a întâmplat, s-au deschis o mulțime de uși în diferite industrii, o mulțime de branduri au început să mă caute. Diferite mărci de îmbrăcăminte, companii de bikini și firme de echipament sportiv au vrut să se asocieze cu mine. O firmă chiar mi-a oferit ghete de fotbal. Totul s-a întâmplat imediat!”, a povestit Madele Wright, pentru The Sun.

Potrivit SPORTbible, în primul an pe OnlyFans, Madelene Wright a câștigat aproximativ 500.000 de lire sterline. Până în mai 2025, suma s-a dublat, tânăra depășind 1 milion de lire sterline, datorită taxelor de abonament și creșterii constante a numărului de urmăritori.

„Nu e doar despre fotografii, e despre conexiunea cu fanii mei.”, a explicat Wirght într-un interviu din 2024 pentru GOAL. Tânăra fotbalistă interacționează direct cu abonații prin mesaje și conținut personalizat, ceea ce a dus la creșterea popularității sale.

Madelene Wright s-a întors pe teren, dar nu va renunța la OnlyFans

În prezent, Madele Wright a revenit la prima ei pasiune, fotbalul. După ce și-a reluat activitatea sportivă, tânăra a reușit să semneze cu Chatham Town Women, o grupare din Liga Națională. Anunțul a fost făcut chiar de către echipă pe rețelele sociale, acolo unde i-a urat „bun venit!” lui Madelene Wright.

Chiar dacă a revenit la fotbal la Chatham Town, Madelene nu are de gând să își oprească activitatea pe OnlyFans. Având în vedere că a început să creeze conținut pe platformă din 2021 și a adunat bani frumoși, tânăra vrea să facă în paralel cele două activități.

Campionatele Mondiale de Canotaj 2025. România, aur la proba de 8+1 mixt! „Tricolorii”...
Fanatik
Campionatele Mondiale de Canotaj 2025. România, aur la proba de 8+1 mixt! „Tricolorii” au condus cursa de la un capăt la altul
Ajuns la 31 de ani, fotbalistul român trece printr-o perioadă neagră. Dezvăluirile sunt...
Fanatik
Ajuns la 31 de ani, fotbalistul român trece printr-o perioadă neagră. Dezvăluirile sunt neașteptate: „Poate să facă pușcărie”
Nici Messi, nici Cristiano Ronaldo! Cine este modelul lui Mamadou Thiam, atacant la...
Fanatik
Nici Messi, nici Cristiano Ronaldo! Cine este modelul lui Mamadou Thiam, atacant la FCSB: „Nu am mai văzut asemenea fotbalist”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Adrian Mutu recunoaște că a irosit o avere pe mofturile de moment: 'Nu...
iamsport.ro
Adrian Mutu recunoaște că a irosit o avere pe mofturile de moment: 'Nu aș mai face asta'. Ce pasiuni l-au costat scump
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!