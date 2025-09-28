S-a îmbogățit peste noapte din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Cum arată fotbalista care face senzație pe internet

După ce a fost dată afară din echipă, o fotbalistă a decis să facă o schimbare radicală. Tânăra s-a apucat de OnlyFans și a ajuns să câștige o mică avere. Acum, a revenit pe teren, spre surprinderea tuturor.

Cine este fotbalista care a făcut o avere din OnlyFans

În urmă cu trei ani, viața unei fotbaliste a luat o întorsătură neașteptată. Madelene Wirght, căci despre ea este vorba, a fost nevoită să se retragă din sport din cauză că a fost implicată într-un scandal. Tânăra fotbalistă a fost prinsă sub influența alcoolului la volanul mașini sale, un Range Rover.

În ciuda faptului că făcea performanță pe terenul de fotbal, comportamentul ei din afara antrenamentelor sau a meciurilor i-a pus de multe ori piedici. În trecut, Madelene Wright a fost dată afară și de la Millwall, după ce a publicat un videoclip în care își pusese câinele la volan pe un drum public.

Rămasă fără contract și fără o sursă de venit, Madelene Wright a fost nevoită să găsească o alternativă. Astfel, tânăra fotbalistă a ajuns să facă OnlyFans. Pe această platformă controversată, Madelene postează conținut dedicat adulților, iar cei care vor să o admire sunt nevoiți să plătească un abonament lunar.

Pentru a-i viziona conținutul, fanii trebuie să plătească un abonament de 24 de lire pe lună. Potrivit , Madelene Wright ocupă locul șase în topul celor mai apreciate sportive de pe OnlyFans. Nu doar acolo stă bine la capitolul cifre, ci și pe Instgram. Aici, Madelene Wright este urmărită de 334.000 de fani, iar pentru ei postează imagini incendiare, dar și imagini de pe terenul de fotbal.

Cât câștigă Madelene Wright din activitatea ei pe OnlyFans

în luna ianuarie 2021. Dat fiind faptul că avea deja o bază solidă de fani pe Instagram, tinerei i-a fost ușor să devină populară și pe OnlyFans. Conținutul ei se bazează pe imagini sexy în lenjerie, dar are și diverse postări cu tematici legate de fotbal.

Madelene Wright a declarat că nu regretă deloc faptul că este activă pe OnlyFans. Din contră, tânăra a reușit să adune o mică avere, iar contractele de imagine nu au întârziat nici ele să apară. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât până și Madelene Wright a fost surprinsă de succesul pe care l-a avut.

„În primul an, am câștigat peste 500.000 de euro. Nu pot să mint, scandalul mi-a schimbat complet viața. Am putut să călătoresc prin lume și m-am bucurat de o mulțime de locuri și lucruri luxoase.

În urma a ceea ce s-a întâmplat, s-au deschis o mulțime de uși în diferite industrii, o mulțime de branduri au început să mă caute. Diferite mărci de îmbrăcăminte, companii de bikini și firme de echipament sportiv au vrut să se asocieze cu mine. O firmă chiar mi-a oferit ghete de fotbal. Totul s-a întâmplat imediat!”, a povestit Madele Wright, pentru .

Potrivit SPORTbible, a câștigat aproximativ 500.000 de lire sterline. Până în mai 2025, suma s-a dublat, tânăra depășind 1 milion de lire sterline, datorită taxelor de abonament și creșterii constante a numărului de urmăritori.

„Nu e doar despre fotografii, e despre conexiunea cu fanii mei.”, a explicat Wirght într-un interviu din 2024 pentru . Tânăra fotbalistă interacționează direct cu abonații prin mesaje și conținut personalizat, ceea ce a dus la creșterea popularității sale.

Madelene Wright s-a întors pe teren, dar nu va renunța la OnlyFans

În prezent, Madele Wright a revenit la prima ei pasiune, fotbalul. După ce și-a reluat activitatea sportivă, tânăra a reușit să semneze cu Chatham Town Women, o grupare din Liga Națională. Anunțul a fost făcut chiar de către echipă pe rețelele sociale, acolo unde i-a urat „bun venit!” lui Madelene Wright.

Chiar dacă a revenit la fotbal la Chatham Town, Madelene nu are de gând să își oprească activitatea pe OnlyFans. Având în vedere că a început să creeze conținut pe platformă din 2021 și a adunat bani frumoși, tânăra vrea să facă în paralel cele două activități.