S-a împlinit un an de la moartea Mioarei Roman. Ce mesaj a transmis Oana: „Fără ea aș fi fost nimic”

Oana Roman a transmis un mesaj emoționant în ziua în care s-a împlinit un an de când Mioara Roman s-a stins din viață. Vedeta a mers și la mormântul mamei sale pentru a-i aprinde o lumânare.

S-a împlinit un an de când a murit Oana Roman

Oana Roman și-a exprimat mereu admirația profundă pentru mama sa, Mioara Roman, vorbind despre legătura puternică dintre ele. De-a lungul anilor, cele două au avut o relație extrem de apropiată, iar vedeta i-a fost alături necondiționat, inclusiv în momentele dificile cauzate de boală.

ADVERTISEMENT

După o lungă suferință, , lăsând un gol imens în sufletul fiicei sale. Pentru a marca un an de la acest eveniment trist, Oana Roman a mers la cimitir, unde a aprins o lumânare în memoria mamei sale. Într-un gest plin de emoție, ea a împărtășit și un mesaj sensibil, exprimându-și dorul și recunoștința față de cea care i-a fost sprijin toată viața.

„1 an fără tine, mamă! Mama mea a fost bună. Mama mea nu a făcut rău niciodată nimănui. Mama mea a fost un model și un exemplu. Mama mea a fost Doamna prin excelență. Mama mea a iubit și a dăruit.

ADVERTISEMENT

Mama mea a plecat să îmi fie înger păzitor și îmi dă de acolo, de sus, mai mult decât am visat. Mama mea nu mi-a spus te iubesc, dar mi-a oferit iubire. Mama mea a muncit peste 50 de ani, și-a iubit munca și a iubit viața.

Mama mea mi-a spus: ‘Ai grijă de mine mai mult decât am avut eu grijă de tine’. Și ăsta a fost cel mai trist lucru, pentru că ea mi-a dat mie tot ce știu. Fără ea, aș fi fost nimic. Mulțumesc, mamă! Te iubesc, oriunde ai fi”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Legătura mamă-fiică, puternică și dincolo de moarte

În trecut, Oana Roman a dezvăluit că relația cu mama sa rezistă chiar și dincolo de moarte. Vedeta a povestit, în urmă cu câteva luni, o întâmplare

ADVERTISEMENT

Mai exact, Oana crede că mama sa a ajutat-o să-și găsească pașaportul pierdut de mult. „Am venit chitită la etaj și am deschis o cutie în care căutase Isa de două ori, și eu de două ori. Am deschis capacul de la cutie și am găsit pașaportul înăuntru.

Nu-l găsiserăm, nici eu, nici ea, deși căutasem de două ori fiecare. Și Isa a ajuns la concluzia că Mia ne-a ajutat, adică mama. Și a zis Isa că mamei trebuie să-i mulțumim, că datorită ei am reușit să-l găsim. Și povestea nu este gata.

Într-un sertar în care căutasem eu astăzi de nebună pașaportul și nu-l găsisem, dar scosesem absolut tot din sertar, era o cutie din aceste bomboane. Și Isa acum seara, după ce am găsit pașaportul am deschis această cutie. Aceste bomboane îi plăceau foarte mult mamei mele”, a spus Oana Roman la momentul respectiv.