S-a încheiat seria fantastică a lui Laurențiu Reghecampf. Al-Hilal Omdurman, primul eșec după 9 victorii consecutive în campionatul din Rwanda

Al-Hilal Omdurman a înregistrat primul eșec în campionatul Rwandei după două luni. Ce se întâmplă cu echipa lui Laurențiu Reghecampf după această înfrângere.
Traian Terzian
17.02.2026 | 22:01
Sa incheiat seria fantastica a lui Laurentiu Reghecampf AlHilal Omdurman primul esec dupa 9 victorii consecutive in campionatul din Rwanda
Laurențiu Reghecampf, eșec cu Al-Hilal Omdurman în campionatul din Rwanda. Sursă foto: colaj Fanatik
Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a fost nevoită să se mute în întrecerea din Rwanda din cauza războiului care a afectat Sudanul. Al-Hilal Omdurman s-a dovedit o adevărată forță în zonă, dar a suferit un eșec neașteptat.

Eșec dramatic pentru Laurențiu Reghecampf și Al-Hilal Omdurman în fața unei contracandidate la titlu

Lider în campionatul din Rwandan, Laurențiu Reghecampf a pus capăt unei serii de 10 meciuri fără înfrângere, dintre care ultimele 9 jocuri au însemnat tot atâtea victorii. Ultimul eșec în întrecerea internă data din 18 decembrie 2025, un 1-2 cu Kiyovu.

Al-Hilal Omdurman a fost învinsă, scor 1-2, într-o partidă considerată pe teren propriu, de Al-Merreikh, una dintre contracandidatele la titlu. Oaspeții au deschis scorul prin Obino Chisala (45+1) și l-au majorat după un penalty transformat de Fenohasina Gilles Razafimaro (68).

Echipa lui Reghecampf a redus din diferență prin Mohamed Yousif (90+2) și a avut șansa să scoată in extremis un rezultat de egalitate, dar a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+5. Mai mult, Al-Hilal Omdurman a terminat întâlnirea în inferioritate numerică după un cartonaș roșu arătat la ultima fază.

Reghecampf rămâne lider în campionatul din Rwanda

În ciuda acestui eșec venit într-un moment în care echipa se afla pe val, Al-Hilal Omdurman rămâne lider în campionatul din Rwanda, cu 38 de puncte și trei jocuri mai puțin disputate față de principalele rivale la titlu.

Poziția secundă este ocupată de APR, tot cu 38 de puncte, dar cu golaveraj inferior. Pe ultima treapăt a podiumului a urcat Al-Merreikh, care a ajuns la 37 de puncte după succesul împotriva trupei lui Reghecampf.

Ce urmează pentru Al-Hilal Omdurman

Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf urmează ca în următoarele săptămâni să mai joace încă patru meciuri de campionat. Este perioada în care Al-Hilal Omdurman se poate distanța decisiv în lupta la titlu.

Apoi, la mijlocul lunii martie vine examenul cel greu pentru antrenorul român. Echipa sa va juca în dublă manșă cu marocanii de la Berkane, în sferturile de finală ale Ligi Campionilor Africii.

