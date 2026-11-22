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Metalul Buzău a adunat trei puncte importante din deplasarea de la Râmnicu Vâlcea și se apropie vertiginos de locurile de play-off. Tabela a fost dezghețată rapid în meci, în minutul 9, când Geani Crețu (26 de ani), fost fotbalist la Dinamo și Rapid, a înscris pentru buzoieni de la aproximativ 60 de metri de poarta adversă.

Geani Crețu, gol de poveste în Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău

în SuperLiga României. Buzoienii se află în acest moment pe locul al șaptelea în Liga a 2-a, însă au deasupra lor două formații care nu au drept de promovare, iar în acest caz formația antrenată de Valentin Stan ar pătrunde în play-off, chiar dacă nu se clasează pe primele șase locuri la finalul sezonului regulat.

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În meciul cu Râmnicu Vâlcea, Metalul a pus trei puncte cruciale în clasament, venind la un singur punct de locul 6, la 5 de lider și distanțându-se la alte cinci puncte de prima echipă din spatele ei, FC Bacău. Victoria a fost și mai frumoasă pentru Geani Crețu, fostul fotbalist al lui Dinamo, care a reușit golul carierei.

După ce buzoienii au respins o minge lungă aruncată în careu, mingea a ajuns la Valentin Robu, care a respins imediat până la Geani Crețu. Mijlocașul Metalului a avansat rapid până aproape de jumătatea terenului, când a observat că portarul vâlcenilor este ieșit din poartă, moment în care a decis să șuteze de la aproximativ 60 de metri. Balonul a căzut direct în poarta adversă, iar Crețu se poate mândri că a înscris un gol ce poate candida la reușita anului în România.

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Ce meciuri mai are de disputat Metalul Buzău până la finalul sezonului regulat

orașul Buzău are șansa de a trimite o nouă echipă în prima ligă a României. Metalul are o poziție foarte bună în acest moment, iar în următoarea perioadă va avea meciuri chiar împotriva echipelor care se află în proximitatea ei în clasament, anume FC Bacău, CSM Reșița și FC Bihor, toate trei cu drept de promovare.

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În cazul unor rezultate pozitive, Metalul Buzău își poate asigura prezența în play-off, profitând, desigur, de numărul uriaș de formații care nu au drept de promovare în SuperLiga României, iar începând din acest an nu vor avea dreptul nici măcar să participe în play-off, chiar dacă s-ar califica din punct de vedere sportiv. Metalul Buzău mai are de disputat 7 meciuri din sezonul regulat, iar adversarele sunt în ordine următoarele: FC Bacău (acasă), CSC Dumbrăvița (deplasare), CSM Reșița (acasă), Cetatea Suceava (deplasare), FC Bihor (acasă), Gloria Bistrița (deplasare), Poli Timișoara (acasă).