S-a întâlnit cu Dan Petrescu și a rămas uimit de cum arată antrenorul după problemele medicale avute: „Vă spun foarte sincer”

Fotbalul românesc și-a luat adio, temporar, de la Dan Petrescu. Antrenorul a făcut o pauză în cariera sa din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultimul an. Cum se simte acum.

Care este starea lui Dan Petrescu. Daniel Pancu s-a întâlnit cu fostul antrenor de la CFR Cluj

Dan Petrescu, tehnicianul în vârstă de 57 de ani, a luat pauza de la fotbal după despărțirea de CFR Cluj, în luna august 2025. Unul dintre principalele motive pentru care a recurs la această decizie a fost starea sa de sănătate.

Daniel Pancu a dezvăluit că și că fostul antrenor al ardelenilor se simte mult mai bine acum, contrar zvonurilor legate de starea sa precară. De asemenea, Pancu a spus că simte că este simpatizat de Dan Petrescu.

„Ce pot să vă spun foarte sincer, când m-am văzut cu el am fost surprins de cât de bine se prezenta. După zvonuri, mă așteptam să fie o situație mai rea, dar nu este. Eu l-am văzut foarte bine.

Doar că între timp sunt procedurile astea de tratament. Dar eu l-am văzut foarte bine, credeți-mă. M-aș bucura enorm să se întoarcă cât mai repede. Ăsta e visul lui, trăiește pentru fotbal.

Cred că după două etape m-am văzut cu el și tot ce mi-a spus despre jucătorii CFR-ului a fost adevărat. Are o simpatie pentru mine, m-a sunat și când antrenam Rapidul în liga a 3-a.”, a declarat Daniel Pancu, la

Oferta bombă pentru Dan Petrescu din străinătate

Dan Petrescu nu duce lisă de interes din partea cluburilor din străinătate. . „Bursucul” poate reveni în circuit fie în această iarnă, fie în vara anului viitor.

„A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Acum în iarnă, dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia!”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.