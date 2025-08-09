„S-a întâlnit demența cu dementa”. Scenă ireală la un spital din Botoșani. Cum au reușit trei asistente să-i recolteze sânge unei bătrâne

Trei asistente au încercat îndelung să-i recolteze sânge și să-i monteze o sondă de urină unei bătrâne de 80 de ani la un spital de Botoșani. Urletele femeii și înjurăturile la adresa asistentelor au transformat o procedură de rutină într-o scenă tipic balcanică.

ADVERTISEMENT

Scenă ireală la un spital din Botoșani

Scena de la spitalul din Botoșani a fost relatată de către jurnalistul Viorel Ilișoi. Acesta a povestit cum a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Botoșani, caracterizat ca fiind unul la standarde occidentale. „N-am fost niciodată într-un spital din Occident, dar îmi închipui că așa ar trebui să arate. Presupun că toate astea nu s-au făcut cu bani de la Putin, ci mai degrabă de la UE”, a notat acesta.

Apoi, precizează că pe patul de lângă el . După ce perdeaua dintre ei a fost trasă de către personalul medical, acesta povestește dialogul purtat de trei asistente, „le-am numărat vocile”, cu bătrâna care opunea rezistență.

ADVERTISEMENT

„Bunica, a zis o asistentă, cu tonul ăla cald, menit să te liniștească, acum o să te înțepăm oleacă să-ți luăm analize, da?

Nu ma-nțapaaaa! a început să urle bătrâna cu o voce incredibil de puternică, la cât de pipernicită era, numai piele și os. Chizda mă-tii!

ADVERTISEMENT

Văleu! Nu-njura, bunica, te rog frumos. Hai că imediat terminăm, stai cuminte.

Haimana! Am sî ti bat!”, povestește jurnalistul, în relatarea

ADVERTISEMENT

Lupta asistentelor cu bătrânica din salon

În continuare asistentele au rugat-o să lase mâna moale pentru a-i găsi o venă din care să îi recolteze sânge, spunându-i că poate înjura în continuare.

ADVERTISEMENT

„Valeeeeu! Distrabatilor! Ma doariiiii! Aiiiiiiiii!”, a început bătrâna să urle. „Oleacă doare și gata. Hai fii cuminte, bunicuța, te rog, că noi te facem bine”, au spus asistentele, insistând. „Sî ma pupaț în cur!” le-a strigat bunica la toate asistentele.

Scena se complică odată cu apariția medicului de gardă. Doctorița a început să le certe pe asistente că durează atât de mult recoltarea. Acestea din urmă și că „le-a umplut frigiderul cu de toate”.

„Nu băgați în seamă, că săraca are demență. Vedeți-vă voi de treabă și dați-mi mai repede analize. Ne facem treaba și o trimitem la psihiatrie. Anunțați dinainte că o trimitem”, a spus doctoriția.

„Păi nici sânge nu curge, zici că are cremă în vene”, s-au plâns asistentele, după care medicul le-a spus să monteze o sondă și o perfuzie.

Cum s-a terminat lupta din spitalul din Botoșani

„Valeeeeu! Nu ma atingea! Faaaaa! Ti baaaaat! Ti bat, ti bat! Crucea mă-tii!

Bunica, taci, imediat e gata.

Valeeeeu!

Hai, bunica, zice altă asistentă, te rog stai cuminte. Înjură, dacă vrei, dar nu te mai zbate așa. Doamne, de unde are atâta energie?

Din cur, din cur am!”, a continuat dialogul bătrânei cu cele trei asistente din Botoșani.

Lupta celor trei asistente cu bătrâna de 80 de ani a continuat, aceasta înjurând și blestemând personalul medical. „Distrabalata dracului! Ma doariii! Ie, fa, mânili di pi mini!” sau „Aiiii! Vaiiii! Îți dau un par în cap!”.

Asistentele au reușit totuși să-i ia sânge femeii, însă doar după intervenția celei de-a treia asistente. „Atunci s-a auzit a treia voce de asistentă. Dură, nervoasă. Cu cel mai neaoș accent moldovenesc. -Futu-ț chizda mă-ti di babî! Șăz cuminti, dracu sî ti ieie! Vez sî nu-ț bag eu paru ceala în cur!”, povestește jurnalistul Viorel Ilișoi.

Acesta scrie că după intervenția dură a asistentei bătrâna a amuțit și nu a mai scos un cuvânt, femeia fiind cooperantă. În final, apare iar medicul de gardă, care vrea să afle cum au reușit în final asistentele să-i monteze sonda și să-i ia sânge. „Na, s-a întâlnit demența cu dementa!”, i-a răspuns o asistentă.