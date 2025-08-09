News

„S-a întâlnit demența cu dementa”. Scenă ireală la un spital din Botoșani. Cum au reușit trei asistente să-i recolteze sânge unei bătrâne

O scenă, în cel mai pur stil balcanic, s-a consumat recent la un spital din Botoșani. Actori sunt o bătrână de 80 de ani și mai multe asistente
Laurentiu Sirbu
09.08.2025 | 12:11
Sa intalnit dementa cu dementa Scena ireala la un spital din Botosani Cum au reusit trei asistente sai recolteze sange unei batrane
Poveste comică la un spital din Botoșani. Sursa foto: colaj Fanatik

Trei asistente au încercat îndelung să-i recolteze sânge și să-i monteze o sondă de urină unei bătrâne de 80 de ani la un spital de Botoșani. Urletele femeii și înjurăturile la adresa asistentelor au transformat o procedură de rutină într-o scenă tipic balcanică.

Scenă ireală la un spital din Botoșani

Scena de la spitalul din Botoșani a fost relatată de către jurnalistul Viorel Ilișoi. Acesta a povestit cum a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Botoșani, caracterizat ca fiind unul la standarde occidentale. „N-am fost niciodată într-un spital din Occident, dar îmi închipui că așa ar trebui să arate. Presupun că toate astea nu s-au făcut cu bani de la Putin, ci mai degrabă de la UE”, a notat acesta.

Apoi, precizează că pe patul de lângă el a fost adusă o bătrână de circa 80 de ani, „scheletică, murdară”. După ce perdeaua dintre ei a fost trasă de către personalul medical, acesta povestește dialogul purtat de trei asistente, „le-am numărat vocile”, cu bătrâna care opunea rezistență.

„Bunica, a zis o asistentă, cu tonul ăla cald, menit să te liniștească, acum o să te înțepăm oleacă să-ți luăm analize, da?

Nu ma-nțapaaaa! a început să urle bătrâna cu o voce incredibil de puternică, la cât de pipernicită era, numai piele și os. Chizda mă-tii!

Văleu! Nu-njura, bunica, te rog frumos. Hai că imediat terminăm, stai cuminte.

Haimana! Am sî ti bat!”, povestește jurnalistul, în relatarea publicată pe blogul său personal.

Lupta asistentelor cu bătrânica din salon

În continuare asistentele au rugat-o să lase mâna moale pentru a-i găsi o venă din care să îi recolteze sânge, spunându-i că poate înjura în continuare.

„Valeeeeu! Distrabatilor! Ma doariiiii! Aiiiiiiiii!”, a început bătrâna să urle. „Oleacă doare și gata. Hai fii cuminte, bunicuța, te rog, că noi te facem bine”, au spus asistentele, insistând. „Sî ma pupaț în cur!” le-a strigat bunica la toate asistentele.

Scena se complică odată cu apariția medicului de gardă. Doctorița a început să le certe pe asistente că durează atât de mult recoltarea. Acestea din urmă i-au spus că femeia nu cooperează și că „le-a umplut frigiderul cu de toate”.

„Nu băgați în seamă, că săraca are demență. Vedeți-vă voi de treabă și dați-mi mai repede analize. Ne facem treaba și o trimitem la psihiatrie. Anunțați dinainte că o trimitem”, a spus doctoriția.

„Păi nici sânge nu curge, zici că are cremă în vene”, s-au plâns asistentele, după care medicul le-a spus să monteze o sondă și o perfuzie.

Cum s-a terminat lupta din spitalul din Botoșani

„Valeeeeu! Nu ma atingea! Faaaaa! Ti baaaaat! Ti bat, ti bat! Crucea mă-tii!

Bunica, taci, imediat e gata.

Valeeeeu!

Hai, bunica, zice altă asistentă, te rog stai cuminte. Înjură, dacă vrei, dar nu te mai zbate așa. Doamne, de unde are atâta energie?

 Din cur, din cur am!”, a continuat dialogul bătrânei cu cele trei asistente din Botoșani.

Lupta celor trei asistente cu bătrâna de 80 de ani a continuat, aceasta înjurând și blestemând personalul medical. „Distrabalata dracului! Ma doariii! Ie, fa, mânili di pi mini!” sau „Aiiii! Vaiiii! Îți dau un par în cap!”.

Asistentele au reușit totuși să-i ia sânge femeii, însă doar după intervenția celei de-a treia asistente. „Atunci s-a auzit a treia voce de asistentă. Dură, nervoasă. Cu cel mai neaoș accent moldovenesc. -Futu-ț chizda mă-ti di babî! Șăz cuminti, dracu sî ti ieie! Vez sî nu-ț bag eu paru ceala în cur!”, povestește jurnalistul Viorel Ilișoi.

Acesta scrie că după intervenția dură a asistentei bătrâna a amuțit și nu a mai scos un cuvânt, femeia fiind cooperantă. În final, apare iar medicul de gardă, care vrea să afle cum au reușit în final asistentele să-i monteze sonda și să-i ia sânge. „Na, s-a întâlnit demența cu dementa!”, i-a răspuns o asistentă.

