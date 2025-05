S-a înțeles cu altă echipă înainte de baraj și rămâne în SuperLiga indiferent că retrogradează sau nu. Exclusiv

Unirea Slobozia joacă azi prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superliga României. Contra Voluntariului, portarul Stefan Krell va bifa penultima sau poate chiar ultima lui apariție în tricoul ialomițenilor.

Stefan Krell va fi liber de contract

Krell, în vârstă de 32 de ani, s-a înțeles cu Petrolul și va pleca la Ploiești după terminarea sezonului. Austriacul venit în România în 2019 a impresionat în a doua parte a sezonului, punând umărul la rezultatele pozitive ale Unirii Slobozia.

Acesta este prima opțiune a ploieștenilor după ce Mehmet Topal a anunțat că nu mai continuă la echipa găzarilor.

Stefan Krell a mai jucat în România la Dunărea Călărași (două sezoane) și Ceahlăul Piatra Neamț (un sezon). El a ajuns la Slobozia la începutul campionatului și mult timp a fost rezervă.

Austriacul a explodat în play-out

Mihalcea l-a titularizat abia la finalul lunii februarie, iar de atunci n-a mai ieșit din poartă. A fost unul dintre cei mai buni portari din play-out. Krell va fi liber de contract la sfârșitul campionatului.

Austriacul s-a declarat șocat de ce a văzut în România, atunci când a venit prima dată. „Prima dată am fost la Călăraşi, la Liga a doua. Am ajuns la aeroport, totul era ok. Am văzut Bucureştiul, apoi am mers spre Călăraşi. Când șoferul a făcut dreapta să iasă de pe autostradă, am rămas şocat fiindcă vezi oamenii care merg cu calul, nu ştiu cum se zice, cu căruţa.

E un pic diferit, am fost un pic şocat, dar apoi am fost pozitiv fiindcă e totul mult mai familiar aici. Toată lumea stă împreună, eşti binevenit, iar eu am putut să stau cu colegii, cu familiile lor şi a fost un sentiment incredibil”, a povestit el la Orange Sport.

Metaloglobus, pas mare spre Superligă

Unirea Slobozia joacă luni, de la ora 20.00, prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superliga României. Returul este programat duminică, la Clinceni.

. A fost 1-1, după golurile lui Ștefanovici (minutul 12), respectiv Huiban (minutul 83). Calificarea se va decide în partida retur, care va avea loc luni, 2 iunie.