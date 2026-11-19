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Rapid pregătește schimbări importante în pauza de iarnă! Giuleștenii vor să renunțe la mai mulți fotbaliști, dar au început și negocierile pentru prelungirea contractelor unor jucători de bază. Victor Angelescu a anunțat că Răzvan Onea a ajuns la un acord cu clubul și urmează să semneze o nouă înțelegere.

Răzvan Onea și-a decis viitorul! Victor Angelescu a anunțat că fundașul va semna prelungirea contractului cu Rapid

La Rapid se anunță o iarnă agitată. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . Oficialii clubului vor să reducă numărul fotbaliștilor din lot și să facă loc unor jucători care pot aduce un plus de valoare în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor echipei.

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În paralel, Rapid încearcă să rezolve situația fotbaliștilor ale căror contracte se apropie de final. Victor Angelescu a transmis că situația trebuie clarificată până la intrarea în pauza de iarnă. În caz contrar, giuleștenii ar putea renunța la cei care nu acceptă prelungirea contractelor. Unul dintre fotbaliștii care vor continua în Giulești este Răzvan Onea. Fundașul dreapta a ajuns la un acord cu Rapid și urmează să semneze noul contract, după cum a anunțat Victor Angelescu.

„Pentru toată lumea, nu numai pentru ei. Am spus-o: după ce se termină etapa a 20-a, după ce intrăm în pauza de iarnă, trebuie să știm foarte clar pe ce jucători ne bazăm, cu cine prelungim. Cu mulți jucători suntem în discuții. Unora decidem noi să nu le mai prelungim contractele, pentru că nu ne mai dorim să rămână și în sezonul viitor, cu alții negociem.

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Nu e neapărat că ezită. Încă o dată, este o negociere între club și jucător. Da, mă așteptam nu numai cu ei, ci cu mai mulți jucători să ajungem la un numitor comun, dar până la urmă nu am ajuns. Cu unii am ajuns. De exemplu, cu Răzvan Onea ne-am înțeles și vom semna după. Și cu Aioani suntem în negocieri. Repet, cu unii nu ne dorim noi să prelungim. O să schimbăm anumiți jucători.

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Pentru mine, spun din punctul meu de vedere, ca președinte de club, nu cred că poți să te bazezi pe un jucător care mai are o lună, două de contract, nu are contract semnat cu nimeni și să joci cu el în play-off. Oricum ar fi, este greu. Nu bagă nimeni piciorul în așa fel încât să riște să pățească ceva, să nu aibă contract nici cu Rapid, nici cu altcineva și să stea un an pe bară. Dacă e semnat cu altcineva, clar că nu stă deoparte. Deci nu, nu cred că putem să facem asta. Dacă sunt jucători cu care nu vom ajunge la un consens, din punctul meu de vedere, nu ne vom mai baza pe ei”, a declarat Victor Angelescu.

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Rapid face curățenie în lot! Câți jucători vrea să transfere în iarnă

Dincolo de negocierile pentru prelungirea contractelor, Rapid vrea să scape de surplusul de jucători. Victor Angelescu a recunoscut că lotul de 33 de fotbaliști este prea numeros, iar clubul încearcă să găsească soluții pentru cei care nu mai intră în planurile echipei. În același timp, giuleștenii pregătesc și întăriri. Cel puțin doi jucători cu experiență se află pe lista conducerii.

„Sunt prea mulți jucători, din punctul meu de vedere. E adevărat că am avut și mulți accidentați pe o perioadă lungă, jucători ca Baroan, care a stat un an, un an și ceva, Gojkovic. Iată, s-au întors accidentați. Nu am putut să ne bazăm pe ei, dar normal că trebuie să-i plătim. Suntem mulți, trebuie să avem un lot normal, nu un lot de 33 de jucători.

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Da, teoretic ar trebui să aducem, din punctul meu de vedere, măcar doi jucători. Normal, și în funcție de aceste negocieri și de ce pierdem. Dacă vindem, trebuie să aducem trei-patru sau cinci, depinde. Dar măcar doi jucători trebuie să aducem. Știm că avem o echipă foarte tânără, avem mulți jucători tineri, și români, și străini. Au venit și Doumbia, Latif, care nu se pun la regulă, dar au 18-19 ani. Avem nevoie de doi-trei jucători care să aibă experiență, să-i punem lângă acești tineri. Avem, normal, liste pentru fiecare poziție. Vedem ce se întâmplă cu jucătorii cu care negociem, vedem ce jucători pleacă și avem și jucători pe care vrem să-i aducem”, a mai spus Victor Angelescu, la .