S-a întors din vacanță, iar când a privit mai atent pozele făcute au avut un șoc. Ce a putut să pățească o femeie

S-a întors din vacanță, dar a avut un șoc când a privit mai atent pozele făcute. Ce a pățit o femeie

După ce a avut parte de o vacanță pe placul ei, pe care le-a realizat în timpul concediului. Atunci când le-a privit cu atenție, însă, a descoperit ceva la care nu s-ar fi așteptat.

Kata Hajdu a fost într-o vacanță în Tunisia, atunci când avea 24 de ani. Aceasta a mers în vacanță alături de partenerul ei de la momentul respectiv, iar cei doi au fost cazați la un hotel.

Turista a vrut să facă poze hotelului respectiv, pentru a le avea amintiri, însă nu se aștepta atunci să facă, mai târziu, o descoperire care a șocat-o.

“Eram în vacanță cu fostul meu partener și am stat trezi până târziu în noapte. Mi-a plăcut mult hotelul, așa că am decis să fac niște poze. Aveam atunci o cameră digitală, de mici dimensiuni.

Nu am văzut nimic ieșit din comun atunci, Abia după ce am ajuns acasă și am descărcat pozele în calculator am descoperit ceva ceva neașteptat”, a povestit ea.

După ce a privit imaginile cu mai multă atenție, aceasta a observat . Femeia a decis să-și posteze descoperirea în mediul online.

Aceasta a publicat imaginea la 19 ani de când a fost în vacanța respectivă. Nimeni nu a mai văzut imaginea până acum, nici măcar persoanele apropiate.

“Nu am mai arătat niciodată până acum fotografia, nici prietenilor și nici familiei. Cred că a venit momentul să fac asta”, a mai spus Kata Hajd, potrivit Mirror, citat de .

Internauții care au văzut imaginea au reacționat, iar părerile au fost împărțite. Unii i-au dat femeii dreptate și au spus că poate fi vorba despre un fenomen paranormal.

Pe de altă parte, unii au fost de părere că siluetele fantomatice au apărut din cauza luminii slabe, dar și a faptului că aparatul de fotografiat era vechi.

Detaliul descoperit de o femeie într-o poză din copilărie a soțului ei

O altă femeie a povestit că a trecut printr-o experiență asemănătoare. Aceasta a realizat că s-a întâlnit cu soțul ei, dar fără să știe că vor fi împreună, la un moment dat.

Tânăra de 26 de ani era într-o vizită la soacra ei, iar acolo s-a uitat la câteva fotografii din copilărie ale partenerului ei de viață. Femeia a avut un șoc atunci când a văzut un detaliu neașteptat.

Într-una dintre pozele soțului ei, apărea și ea, cu mult timp în urmă. Acest lucru a fascinat-o, din moment ce nu avea de unde să știe, în acel moment, că cei doi vor avea o relație.