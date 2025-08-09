S-a întors dintr-o vacanță exotică și a murit brusc după câteva zile. Cum a fost posibil așa ceva

Soțul femeii se luptă și acum pentru a înțelege de ce a murit brusc soția sa la doar câteva zile după reîntoarcerea din vacanță. Cuplul, care are și doi copii, călătorise anterior în Tunisia.

O femeie a murit brusc la câteva zile după ce s-a întors dintr-o vacanță

Și se pare că moartea femeii nu doar că a generat semne de întrebare, dar și o revoltă. Amanda Cugini, din Ely, Cardiff, a fost descrisă ca fiind un om cu adevărat special. Iar cei care au cunoscut-o sunt încă în stare de șoc după cele întâmplate.

Au fost lansate inclusiv apeluri pe GoFundMe pentru a ajuta familia, care spune că nu are nicio idee despre ce ar fi putut sta în spatele morții doamnei Cugini, cunoscută sub numele de Mandy.

Soțul ei, David Cugini, care are pregătire în acordarea primului ajutor, a încercat continuu să o resusciteze pe soția sa după ce aceasta s-a simțit rău acasă. Nimic nu a funcționat însă, iar femeia a murit pe 22 iulie, la doar câteva zile după ce se întorsese din vacanță.

Într-un interviu acordat pentru Daily Mail, bărbatul și-a exprimat regretul pentru că nu a putut să își salveze soția. Totodată, acesta a mai adăugat că se chinuie să înțeleagă care ar putea fi cauza morții.

Femeia era o mamă ”model”, spune bărbatul. Aceasta a lăsat în urmă două fiice, în vârstă de 10 respectiv 17 ani. Amanda Cugini lucra la o creșă și se pregătea să obțină calificarea de asistentă medicală pentru îngrijirea copiilor.

Cuplul era împreună de 18 ani și se căsătorise chiar înainte de Crăciunul din 2021. Nimeni nu avea să știe însă tragedia care va urma câțiva ani mai târziu.

Cum s-a petrecut tragedia

Mai exact, bărbatul a descris moartea soției sale ca fiind subită, survenită la scurt timp după întoarcerea lor El a mai spus și că situația a fost „atât de confuză, tulburătoare și totul la un loc”.

Cei doi se uitau împreună la televizor la emisiunea ei preferată, Love Island, în pat, înainte de a adormi. În momentul în care bărbatul s-a trezit însă, acesta a găsit-o pe partenera sa de viață în stare de agonie. Aceasta se simțea rău de ceva timp.

A încercat să o resusciteze timp de aproximativ o jumătate de oră, în timp ce paramedicii au fost chemați și au făcut tot posibilul să o salveze. Femeia nu mai avea însă nici puls și nici bătăi ale inimii și a fost declarată decedată.

Soțul femeii este încă sub stare de șoc și nu știe cauza morții

Bărbatul a mai povestit că stătea treaz în primele ore ale nopții, simțindu-se vinovat și întrebându-se ce ar fi putut face altfel, în ciuda faptului că a fost lăudat pentru eforturile sale de către personalul ambulanței.

, s-ar părea că nici până acum nu se cunosc prea multe detalii. Mai exact, bărbatul povestește că medicii legiști încă nu i-au dat un răspuns.

„Mi-aș fi dorit doar să fi fost puțin mai puternică din punct de vedere medical. Oamenii pot fi atât de iubitori, de grijulii, de radiați și de puternici, dar ceva s-a întâmplat. Este un coșmar să încerci să afli.

Ar putea dura luni de zile, mi-a spus medicul legist. Este frustrant. Sunt încă în aceeași zi, ca și cum s-ar fi întâmplat acum câteva ore. Fiecare zi este acum aceeași zi pentru mine”, a mai adăugat soțul femeii, conform .

Acesta a mai adăugat că femeia s-a întors plină de energie din vacanță. Acesta este și motivul pentru care nimeni nu înțelege ce s-a putut întâmplat în ultimele zile din viața ei.