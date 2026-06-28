S-a întors norocul Craiovei! Avantaj uriaș pentru olteni la startul sezonului

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Universitatea Craiova are toate șansele să spere la un sezon chiar mai bun decât anul trecut: programul din campionat pe perioada preliminariilor Champions League este de această dată favorabil, iar tragerea la sorți pentru prima dublă din preliminarii a fost bună.

Sezonul trecut a fost cu ghinion, dar oltenii și-au învins sorții potrivnici

Știința a trecut prin foc anul trecut, în perioada verii mai ales. A început cu o deplasare lungă la Arad (peste 300 km de Craiova). A urmat o altă deplasare cumplită, la un adversar mult mai bun decât se preconizase, FK Sarajevo. Oltenii au pierdut cu 2-1 în Bosnia, dar au scăpat ieftin: 7-3 la șuturi pe poartă pentru gazde, 56% posesie și mai multe ocazii mari, toate pe fondul unui stadion plin și entuziast.

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Sarajevo a fost poate primul moment din ultimii ani în care Craiova s-a simțit norocoasă. Focul și suferința din Bosnia au creat cel mai bun sezon al echipei din ultimii aproape 40 de ani dacă nu cumva mai mult, având în vedere că la eventul din 1991 oltenii nu au participat și în competițiile europene. Sezonul lor trecut a fost cu atât mai impresionant cu cât echipa a jucat cele mai multe meciuri într-o competiție europeană din istorie și a câștigat și Cupa. A fost bătut implicit și recordul de meciuri jucate de alb-albaștri într-un singur sezon: 58.

Universitatea avusese ghinion la aproape toate tragerile la sorți din preliminariile pentru Europa, începând cu primele trei consecutive de după renașterea clubului: AC Milan în 2017, Leipzig în 2018, AEK Atena în playoff-ul pentru grupele Europa League din 2019. Maribor și Beer Sheva au fost și ele, la vremea respectivă, dintre cele mai puternice adversare pe care le-ar fi putut avea.

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Vara trecută, pe măsură ce atmosfera în Oltenia devenea tot mai încinsă, a urmat o altă deplasare lungă la Cluj (400 km), apoi iarăși un adversar foarte greu în turul 3 Conference League: pe Trnava. A fost o altă deplasare de foc, în care Craiova a fost dominată și a reușit să întoarcă rezultatul favorabil din tur (3-0) abia în prelungirile partidei.

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După deplasarea din Slovacia a urmat imediat, la doar 3 zile, o alta la Miercurea Ciuc. În fine, Știința a reușit să-și obțină calificarea în grupe la un meci cu Basaksehir din aceeași săptămână cu poate cea mai dificilă deplasare a ultimilor 10 ani a oltenilor: la Botoșani, în celălalt colț al țării.

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Trageri la sorți ireproșabile în această vară, atât în campionat cât și în competițiile europene

, cu atât mai mult cu cât Craiova își va întări masiv lotul, considerat deja cel mai valoros din țară. După Supercupa cu CFR Cluj, Știința își va începe aventura europeană în Ungaria, unde îi întâlnește pe exilații bieloruși de la Vitebsk. Aceștia sunt cotați de Transfermarkt la o valoare totală a lotului de mai puțin de 3 milioane de euro. Craiova e cotată la aproape 35 de milioane și doar trei jucători ai ei (Screciu, Cicâldău și Romanchuk) au fiecare un preț comparabil cu al întreg lotului adversarilor. Baiaram e considerat chiar mai scump.

Doar Atert Bissen din Luxemburg ar fi fost o echipă mai slab cotată decât Vitebsk pentru turul 2 preliminar Champions League, iar Universitatea a evitat adversari precum campioana Ungariei, a Bulgariei, a Albaniei sau a Muntenegrului.

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Craiova continuă să aibă un program favorabil în Superliga și după dubla cu Vitebsk: deplasare la Dinamo la sfârșitul lui iulie, dar mai ales două meciuri acasă consecutive la început de august și acelea nu de speriat: cu Petrolul și FC Argeș.

Dacă trece de Vitebsk, , pe Levski Sofia, în cazul probabil în care aceasta va trece de Borac Banja Luka. Bulgarii sunt cotați aproape la același nivel cu oltenii, dar sunt doar a treia cea mai dificilă adversară pe care o putea avea Craiova în turul 2, după colosul Dinamo Zagreb și campioana Slovaciei, Slovan Bratislava.

Dacă trece însă și de bulgari, pentru Craiova urmează visul de început de august și momentul la care fanii ei visează de pe acum: un tur 3 preliminar Champions League care i-ar garanta prezența în grupele europene indiferent de rezultatul dublei manșe și două partide consecutive pe teren propriu în campionat.