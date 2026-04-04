S-a întors Ronaldo! Ce a făcut portughezul după mai mult de o lună de absență de pe teren

Cristiano Ronaldo s-a întors pe teren după mai bine de o lună de absență din cauza unei accidentări. A intrat direct în primul unsprezece și a reușit o dublă în repriza a doua a meciului dintre Al Nassr și Al Najma (scor 5-2). Cu aceste goluri, portughezul a ajuns la 968 de reușite în carieră.

Cristiano Ronaldo a reușit o dublă la revenirea pe gazon

Cristiano Ronaldo jucase ultima dată pe 28 februarie, în victoria lui Al Nassr împotriva celor de la Al Fayha, dar portughezul a avut parte de o partidă complicată. A ratat o lovitură de pedeapsă și, cu 10 minute înainte de final, a trebuit să ceară schimbarea, acuzând probleme musculare.

De atunci, a început o perioadă grea, în care a muncit din greu pentru a reveni cât mai curând posibil. și a început să se antreneze cu restul grupului la începutul acestei săptămâni, Jorge Jesus a decis să-l trimită direct în primul unsprezece, mai ales că Joao Felix a fost suspendat.

Al Nassr e lider în Arabia Saudită, după 15 victorii la rând

Ronaldo a marcat în minutele 56, din penalty, și 74 și a ajuns la 23 de goluri în campionat, fiind la două goluri în spatele englezului Toney, golgheterul la zi al competiției. Al Nassr este pe primul loc, cu 70 de puncte, după 27 de meciuri. A fost a 15-a victorie consecutivă pentru Al-Nassr în toate competițiile, prelungind seria începută pe 17 ianuarie, când a învins Al-Shabab cu 3-2. Poziția secundă este ocupată de Al Hilal, cu 64 de puncte, dar un meci mai puțin disputat.

Absența lui Ronaldo de la meciurile naționalei a provocat o discuție în Portugalia. Este echipa lusitanilor mai bunî fără el? . „The Special One” spune că nu se pune problema ca trupa condusă de Roberto Martinez să fie mai bună fără fotbalistul de Al-Nassr și că simpla prezență a acestuia pe teren provoacă teamă printre adversari.

Poate bifa al șaselea Mondial din carieră

„Dacă îl scoatem pe Cristiano Ronaldo din ecuație atunci Portugalia arată ca o echipă normală. Lumea tot spune că nu trebuie convocat. Ei bine, ați văzut echipa fără el, fără incisivitate, fără pic de frică din partea adversarului. O formație simplă care a fost presată de Mexic în mod constant. Când Cristiano Ronaldo e pe teren, adversarii au dubii, se gândesc de două ori, provoacă frică. Fără el nu ai aceste beneficii”, a spus Jose Mourinho, citat de Goal.

Portugalia este în Grupa K la Mondiale, alături de Columbia, Uzbekistan și RD Congo. Liderul echipei, Cristiano Ronaldo are 226 de meciuri la națională și 143 de goluri. El va participa la al șaselea turneu final de CM, record care poate fi atins și de Messi.