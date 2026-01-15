Sport

S-a jucat cel mai longeviv meci din circuitul WTA. Câți ani au împreună cele două jucătoare de tenis

Circuitul WTA a fost scena unui moment istoric, de mare importanță. Descoperă care este vârsta cumulată pe care o au, în realitate, cele două tenismene aflate în prim-plan.
Alexa Serdan
15.01.2026 | 10:36
Sa jucat cel mai longeviv meci din circuitul WTA Cati ani au impreuna cele doua jucatoare de tenis
Venus Williams și Tatjana Maria, rivale la turneul WTA de la Hobart. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Hobart, Australia, este locul unde s-a jucat cel mai longeviv meci din circuitul WTA. Personajele principale sunt două jucătoare de tenis cunoscute și apreciate la nivel internațional. Câți ani au împreună, de fapt, acestea.

Moment istoric în circuitul WTA

Circuitul WTA nu ține cont de vârstă, naționalitate sau religie. Data de 13 ianuarie 2026 va rămâne pentru totdeauna în istorie datorită Turneului WTA de la Hobart și a unui moment de o importanță deosebită.

Spectatorii au avut parte de un eveniment inedit. Au fost prezenți la un meci remarcabil din multe puncte de vedere. Una dintre protagoniste a fost Venus Williams, care continuă să se bucure de o activitate competițională foarte bună.

A primit recent un wildcard pentru a juca la Australian Open, deși are 45 de ani. Acum a întâlnit-o pe Tatjana Maria, o jucătoare profesionistă de tenis originară din Germania. Tenismena are 38 de ani. Astfel, cele două au bifat ”cel mai bătrân meci”.

Vârstele adunate ale celor două jucătoare de tenis au înregistrat cel mai longeviv duel jucat vreodată în circuitul WTA. Concret, sora mai mare a Serenei Williams și sportiva clasată pe locul 42 au împreună 83 de ani.

Astfel, oamenii prezenți pe stadion s-au bucurat de o oportunitate rară. Mai mult decât atât, spectatorii le vor ține minte pe cele două sportive și pentru că au jucat un meci captivant. Acesta s-a întins pe o durată de 88 de minute.

”Câștigul și pierderea nu cunosc vârstă”

După competiția de la ASB Classic din Auckland, Noua Zeelandă, Venus Williams, este pregătită să dea totul. Hobart International este un turneu pe care veterana tenisului feminin, căsătorită cu un actor mai mic cu 7 ani, îl vede ca pe o ocazie unică pentru meciuri și avânt profesional.

„Am nevoie mare de meciuri și sunt foarte recunoscătoare pentru oportunitatea de a juca aici. Lovesc mingea foarte bine. Nu mă pot aștepta la perfecțiune acum, dar știu că joc un tenis bun.

Câștigul și pierderea nu cunosc vârstă. Odată ce intri pe teren ești acolo pentru a concura. Este un sport frumos. Îmi place ceea ce fac și este o binecuvântare și o onoare să joc în continuare.

A juca la Hobart este o pregătire excelentă și sper că mă va pregăti pentru Australian Open. Nivelul tenisului feminin este incredibil de ridicat în acest moment. Toată lumea este atât de competitivă.

Încă mă simt ca o studentă a jocului. Învăț mereu și încerc să evoluez”, a declarat Venus Williams, notează tennis.com. Sportiva de 45 de ani va doborî peste puțin timp încă un record, de această dată la Australian Open.

În curând va deveni cea mai vârstnică jucătoare care participă în acest turneu. Prin urmare, sora mai mare a Serenei Williams o va depăși pe japoneza Kimiko Date Krumm. Aceasta avea 44 de ani când a evoluat în ediția din 2015 a Openului Australian.

