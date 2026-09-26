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Dennis Man (28 de ani) a marcat golul naționalei lui Gică Hagi în meciul Suedia – România 2-1 de vineri seară de la Solna din prima etapă din Liga Națiunilor, după ce l-a depășit destul de ușor pe căpitanul Victor Lindelof (32 de ani), fundașul central de la Aston Villa, fost la Manchester United și Benfica.

Ce a scris L’Equipe despre Dennis Man după golul din Suedia – România 2-1

Reușita fotbalistului de la PSV Eindhoven a fost analizată inclusiv în presa din Franța, chiar de către prestigioasa publicație Jurnaliștii de acolo au apreciat modul în care românul a reușit să îl depășească la acea fază pe mult mai experimentatul său adversar: „Dennis Man s-a jucat cu Lindelof și a egalat pentru România”.

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De asemenea, în mod așteptat de altfel, și cei de la PSV Eindhoven au reacționat după golul marcat de jucătorul lor în această partidă. „Man a controlat perfect o pasă puternică trimisă de fostul fundaș al lui ADO Den Haag, Andrei Rațiu, și, după ce l-a lăsat în spate pe Lindelof, a șutat și a înscris pentru 1-1”, a notat o

Ce a declarat Dennis Man după Suedia – România

a apreciat că se putea obține mai mult din această partidă, dar el și coechipierii lui nu au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. „O partidă grea, cum s-a văzut și din afara terenului. Am încercat să ne facem jocul, să creăm probleme, dar din păcate am reușit destul de puțin. Cu siguranță se poate mai mult la fiecare meci, bucuros că am marcat, dar dezamăgirea este mare.

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Avem șansa să jucăm din nou cu ei, dar până atunci ne așteaptă un alt meci peste 3 zile și trebuie să fim pregătiți. Păcat că jucăm fără spectatori, dar avem nevoie de victorie. Le mulțumim (n.r. suporterilor), de fiecare dată sunt alături de noi. Ne doream să le oferim o victorie, dar din păcate nu am reușit. Problemele de la echipa de club sunt una, când vin la echipa națională încerc să uit. E o perioadă mai nasoală, dar încerc să fiu pregătit”,