S-a lansat Football Manager 2026! Fanii jocului video, dezamăgiți de noua versiune

Football Manager este unul dintre cele mai populare jocuri video, iar lansarea ediției 2026 a fost așteptată de fani cu mult entuziasm. Însă, totul s-a transformat în scurt timp într-o mare deziluzie.

Fanii Football Manager au fost , a cărui lansare a fost anulată din cauza schimbării motorului de joc și trecerea la modelul exterior Unity. Compania care produce jocul nu a vrut să riște și să iasă pe piață cu un produs care să nu se ridice la nivelul așteptat de calitate și . Așa că toată lumea a așteptat cu sufletul la gură să vadă noua minune.

Versiunea Football Manager 2026 a venit cu câteva schimbări majore, iar cea mai importantă este mărirea capacității pentru baza de date. De asemenea, acum jocul rulează în Unity cu o fidelitate mai mare și o varietate de animații ale fotbaliștilor care arată detalii ce nu existau înainte.

Noua fidelitate a motorului vine în ajutorul jucătorilor, care pot observa mai exact cât de bine își menține o echipă forma atunci când nu are posesia sau pot vedea mai rapid când fundașii sunt scoși din poziții.

Momentele spectaculoase par amplificate în acest motor de joc reînnoit, iar acest lucru este la fel de important. O altă schimbare importantă este aceea că, începând cu acest sezon, FM 2026 vine pentru prima dată cu variante de a juca și fotbal feminin. Și sunt nu mai puțin de 14 ligi feminine accesibile.

Timpul trece pur și simplu prea încet…

Bucuria pe care o găsești în această serie constă în felul în care o lume tinde să se construiască în jurul tău pe măsură ce joci mai mult. Începi să dezvolți relații imaginare cu jucătorii, cu antrenorii rivali, cu presa.

Încep să se formeze povești despre puștii curajoși de la tineret cărora le-ai dat o șansă în prima echipă, despre ținte de transfer visate pe care le curtezi ani de zile, dar pe care nu ai niciodată fondurile necesare pentru a le asigura, despre finale de cupă pe care le-ai pierdut la penalty-uri și pe care juri că le vei câștiga într-o zi.

Dar toate acestea se întâmplă doar atunci când trece suficient timp. Și în Football Managerul modern, timpul trece pur și simplu prea încet.

Critici vehemente pentru noua versiune

Așa că versiunea propusă de cei de la Sports Interactive este departe de a-i mulțumi pe împătimiții acestui joc. Și asta pentru că e ca și cum cineva ar intra cu forța în casa în care locuiești de 15 ani, ar rearanja totul și ar lăsa notițe incredibil de detaliate pe toate ușile dulapurilor despre unde sunt acum toate lucrurile tale.

Dacă asta pare nepoliticos, e doar pentru că interfața cu utilizatorul era deja copleșitoare înainte. Fanii se plâng că, în ciuda acestei actualizări, sunt nevoiți să piardă foarte mult timp pentru a găsi anumite lucruri și asta deoarece trebuie să scaneze o mulțumite de informații inutile.

”Răbdarea mea de a mă juca ceva de genul ‘Ghicește unde se află acum meniul la care puteai naviga înainte’ se epuizează”, a spus un pasionat al jocului video Football Manager.

Mulți dintre ei se întreabă dacă nu cumva cei de la Sports Interactive au vrut prin această modalitate de îmbunătățire a jocului să ofere mai puține informații jucătorilor și nu mai multe, așa cum au promis.

Cu o listă imensă de funcții lipsă față de versiunile anterioare, jocul a fost puternic criticat pentru o interfață de utilizator lentă și greoaie și o mulțime de erori. Deși fiecare ediție a avut parte de probleme, Football Manager 2026 are mai multe decât i se cuvine.

Cu recenziile negative care continuă să se adune, cel mai recent joc de la Sports Interactive a fost lansat cu cel mai slab scor Metacritic dintre toate versiunile apărute în ultimii 16 ani. FM26 are un scor mediu de 72 pe Metacritic și este ediția cu cel mai slab rating din seria disponibilă pe platformă. Și asta în condițiile în care până acum cele mai slabe ediții au fost cele din 2015, 2017 și 2023, cu un scor mediul de 80.

În prezent, cel mai mare scor pentru versiunea 2026 vine de la SpazioGames, care a acordat noului simulator 85/100, dar există și cifre îngrijorătoare. Cu un scor de 60/100 din partea celor de la Radio Times și un scor și mai mic de 50/100 din partea IGN Portugal, Football Manager 2026 este departe de a fi ceea ce se aștepta de la el.

În continuare, cea mai bună versiune a popularului joc rămâne cea din 2010, cu un scor mediu de 87, urmată la mică distanță de cele din 2013 și 2019, cu un scor de 86.