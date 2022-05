S-a lansat Wonder of the Seas, cel mai mare vas de croazieră din lume! ”E răsfățul suprem, va fi cea mai tare vacanță ever pentru români”. Exclusiv video

Wonder of the Seas, cea mai nouă bijuteria a mărilor, lansată acum câteva săptămâni la apă, a început deja voiajele de lux prin Marea Mediterană, iar croazierele sunt și la dispoziția românilor prin agenția World Travel. FANATIK a stat de vorbă cu cei de la agenție pentru a afla ce are special acest vas, pe lângă faptul că este cel mai mare din lume și că este prietenos cu mediul. Iar informațiile aflate despre facilitățile uriașului vas de croazieră bat, oricând, pe cele ale oricărui resort de lux din lume. La prețuri, evident, mult, mult mai mici.

Wonder of the Seas, un gigant al mărilor, plutește pe Mediterană!

Clasa de nave care a redefinit croaziera tocmai s-a reinventat prin cea mai mare navă din lume, Wonder of the Seas. Lungă de 362 de metri, lată de 64, cu 18 etaje deasupra nivelului apei, cu peste 2.800 de cabine și o capacitate de aproape 7.000 de pasageri, cu personal de 2.300 de oameni, vasul de croazieră este ceea ce s-ar putea numi locul unde poți avea o vacanță perfectă.

Noul Wonder of the Seas navighează șapte nopți pe itinerarii din vestul Mediteranei plecând atât din Barcelona, cât și din Roma, trecând prin Palma de Mallorca, Marsilia, Florenta și Pisa (La Spezia), Roma, Napoli și Capri.

”Acum două săptămâni a fost prima lui croazieră în Europa, pe Marea Mediterană, și au avut acces și românii. Vasul s-a lansat pe data de 4 martie, în Caraibe a fost primul lui itinerariu. Va rămâne în Mediterană până în octombrie și va vizita Franța, Spania și Italia”, ne spune Constanța Zurini de la agenția World Travel.

Ea a fost, deja, într-una dintre croazierele de pe Mediterană, iar descrierea experienței este cât se poate de entuziasmantă. ”Experiența, vă spun, este wow. Este o destinație ideală pentru familii cu copii, pentru tineri. Are un vibe de viu ceva fantastic. Ai ce să faci în fiecare secundă”, a mai precizat, pentru FANATIK, specialista de la World Travel consultată.

Vasul de croazieră are 8 cartiere! În mijloc e un parc natural

Împărțit în opt zone, fiecare cât un mic cartier, Wonder of the Seas oferă orice fel de distracție pe care un împătimit al vacanțelor le poate cere. ”În mijlocul vasului este un spațiu decupat, are un parc cu alei, copaci și alte plante naturale, cu restaurante, boutique-uri, sunt și balcoane cu vedere în această zonă.

În partea de spate este un carusel, pentru adulți și copii, un teatru acvatic, cu performeri olimpici, sunt chiar și sportivi români. Poți vedea chiar producții Broadway implementate la bordul vasului. Mai are acolo cel mai mare tobogan acvatic din lume. Există și o tiroliană, pereți de cățărare, patinoar. Sunt tobogane de apă, atât pentru adulți, cât și pentru copii. La bordul vasului sunt peste 30 de restaurante la care se poate lua masa, majoritatea sunt incluse în pachetul turistic”, ne-a mai spus Constanța Zurini.

Facilitățile de pe vas includ un jacuzzi pentru a vă relaxa sub soare sau stele, un parc acvatic pentru copii, zeci de tobogane pe care le putem vedea doar la cele mai mari aqua-park-uri, dar și o piscină uriașă și simulator de surf. AquaTheater adaugă gamei de divertisment show-urile de balet și săritori acvatice, locuri de joacă nenumărate pentru copii de toate vârstele, teren de tenis, de minigolf, dar și un spațiu dedicat celor care își doresc să se joace pe cele mai moderne console cu putință. Există, normal, și un cinematograf, nenumărate zone de clubbing, restaurante fusion, etc.

Croaziera, locul perfect pentru vacanța de familie: ”Ceva fantastic”

”Cabinele au dotări, toate, standard luxury. Personalul este ceva fantastic, nu există să nu facă tot ce este în putință să rezolve orice problemă ai avea. E răsfățul suprem, va fi cea mai tare vacanță ever pentru români, are absolut tot ce îți imaginezi pentru o vacanță. În orice resort ai merge, cât ar fi el de grozav, nu găsești atâtea dotări la doar un minut distanță. Casino, sală de sport, terenuri de tenis, piscine, restaurante, absolut orice își imaginezi. Nu mai zic de standardele de igienă, nu am mai văzut așa ceva”, ne-a mai precizat specialista.

Iar când vine vorba despre suma pe care o familie obișnuită o cheltuiește nu este deloc mare pentru o croazieră de lux de șapte zile. ”Bugetul pentru o vacanță de 7 zile, pentru o familie cu copii, este în jur de 2.000 – 2.500 de euro. Adică mai ieftin decât o vacanță la un resort de lux. Poți cheltui, evident, la magazine, găsești absolut orice, de la haine, la parfumuri la ceasuri de lux.

”Vrei să te distrezi fără oprire”

Știți care e marele defect al unei croaziere? O să vrei să folosești timpul la maximum. E păcat să te duci acolo și să te culci înainte de 2 noaptea, vrei să te distrezi fără oprire. Iar dimineața vei vrea să vizitezi porturile, deși poți să te odihnești pe vas. Trebuie să luăm în calcul că nu stai 7 zile, atât cât e croaziera, pe vas. Itinerariul are 6 porturi și o zi pe mare.

Nu ai cum să te plictisești, e imposibil. E greu să participi la toate activitățile pe care ți le oferă în doar 7 zile. Ai absolut orice, nu cred că lipsește ceva legat de entertaiment sau activități sportive. Ai unde să faci și jogging chiar, în jurul vasului, poți alerga și în parcul din centru. O zi mergi pe jos prin vas ca să vezi toate lucrurile de acolo”, ne-a spus și președintele agenției World Travel, Nicolae Demetriade.

Copiii, răsfățații croazierei! Pot face experimente ca micii chimiști

Pentru familiile care merg cu copii, precizează Constanța Zurini, părinții nu au niciun motiv să își facă griji că cei mici s-ar plictisi. ”Există cluburi pentru copii, pe vârste, iar asta înseamnă că poți să îi lași la nebuniile de acolo, iar tu să te distrezi. Ce am văzut pe Wonder nu am mai văzut niciodată, de la tehnologie de ultimă oră, console de jocuri, chiar și experimente chimice distractive pentru copii. Totul sub supraveghere de specialitate, e mai bine ca la grădiniță sau la școală.

Se distrează, pot învăța, au tot ce le trebuie. Nu mai spun de sucurile și cocktailurile pentru cei mici. Sau de nenumăratele feluri de înghețată la care au acces în orice moment al zilei”, ne mai spune Constanța Zurini.

În altă ordine de idei, teama unora de ideea că pot avea, de-a lungul croazierei, momente în care să experimenteze ”răul de mare”, este exclusă atunci când vine vorba de viața pe un vas precum Wonder of the Seas.

”Nu ai cum să ai rău de mare. Cu cât e mai mare vasul, cu atât e mai liniștit când plutește, nu ai cum să simți ceva deranjant. Nici nu îți dai seama că ești pe vas, iar valurile, oricât de mari ar fi, nu creează o problemă. Iar în caz că e o furtună mai deosebită, este anticipată și ocolită. La gabaritul vasului e greu să simți ceva, e ca și când ai fi pe pământ”, a mai precizat Nicolae Demetriade.