S-a lăsat cu arestări după România – Polonia 2-1. Peste 100 de persoane au fost reținute după bătaia de la Arena Națională

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După ultimul fluier al partidei România – Polonia 2-1 au apărut incidentele la Arena Națională. Jandarmeria a anunțat că a arestat 105 persoane, majoritatea fani ai formației oaspete care au creat incidente la ieșirea din stadion.

Arestări în masă după România – Polonia 2-1

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București a precizat că a reținut 100 de suporteri ai reprezentativei Poloniei veniți la București pentru întâlnirea din Liga Națiunilor, ceilalți cinci arestați fiind susținători ai ”tricolorilor”.

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Ultrașii polonezi au fost nemulțumiți de faptul că au fost obligați să mai aștepte în stadion până ce restul spectatorilor părăseau Arena Națională și de aici au început tensiunile cu forțele de ordine.

Fanii oaspeților au folosit un extinctor și au aruncat cu scaune metalice în jandarmi. Pentru a calma spiritele, oamenii legii au folosit gaze lacrimogene. În final, au fost reținute 105 persoane, care au fost duse la secțiile de poliție din apropierea stadionului.

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Deciziile pentru cei 100 de ultrași polonezi

În urma verificărilor făcute în rândul fanilor polonezi, Jandarmeria a anunțat că 74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice în contextul desfășurării unei competiții sau al unui joc sportiv.

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De asemenea, o persoană este cercetată pentru deținerea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice, iar alți 25 de suporteri ai Poloniei nu au făcut obiectul unor măsuri legale și au fost eliberați.

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Spectacol total în tribune la România – Polonia 2-1

România a învins Polonia, scor 2-1, și a obținut primele puncte în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Atmosfera creată de cei 45.000 de spectatori pe Arena Națională a fost una extraordinară, polonezii fiind și ei susținuți de 3.000 de fani.

Suporterii ambelor combatante au fost la înălțime pe durata întâlnirii, dar au și afișat . Ultrașii polonezi au avut mai multe mesaje cu tentă politică, unele adresate premierului Donald Tusk.

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De partea cealaltă, fanii români au desfășurat un banner cu referire la tragedia petrecută în urmă cu o săptămână la Cracovia, unde un atac armat a provocat moartea a șase persoane. , care le-a mulțumit susținătorilor naționalei României.