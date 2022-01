S-a lăsat de facultate ca să se apuce de trafic de droguri. A încercat să înghită cocaină de față cu polițiștii

Botoșăneanul Mitoșeriu Lucian a venit la Cluj ca să facă facultatea. Doar că, a abandonat proiectul și s-a apucat de trafic de droguri. N-au mers toate perfect și acum își așteaptă sentința

Conform dosarului 2959/117/2021 de la tribunalul Cluj, „Inculpatul, Mitoșeriu Lucian, în vârstă de 21 de ani, studii 12 clase, a sosit în Cluj-Napoca în toamna anului 2019, unde s-a înscris la Facultate, pe care a abandonat-o la scurt timp.

S-a lăsat de facultate ca să se apuce de trafic de droguri

Odată sosit în Cluj-Napoca inculpatul, consumator de substanțe interzise încă din liceu, a început să comercializeze droguri de risc Cannabis și de mare risc Cocaină, preocupare care i-a asigurat o sursă constantă din bani.

Activitatea infracțională a inculpatului a fost stopată la data de 13.04.2021 prin intervenirea organelor de poliție.

Inculpatul fiind oprit în trafic în timp ce conducea autoturismul aflându-se sub influența substanțelor psihoactive și având dreptul de a conduce suspendat, în cursul aceleiași zile procedându-se la efectuarea percheziției domiciliare la locuința acestuia.”

Concret, nu doar că se afla la volan având permisul suspendat, ba, culmea, tânărul mai era și ! Mai mult decât atât, polițiștii au găsit în locuința tânărului cantități enorme de droguri

La data de 13.04.2021 a fost pus în executare mandatul de percheziție domiciliară nr. 92/06.04.2021. Agenții au descoperit în locuința acestuia două recipiente, borcane de sticlă cu capac.

Ambele aveau câte 1000 ml fiecare și conțineau materie vegetală de culoare verde-oliv, introduse în sac de culoare neagră.

De asemenea, agenții au mai găsit un plic din nailon cu ziplock ce conține mai multe semințe de culoare verde-maro, un plic din nailon cu ziplock ce conține fragment de comprimat de culoare roz și un grinder de culoare neagră din metal cu inscripția „Cannabis medical”.

mai avea un cântar electronic de mare precizie, un telefon mobil marca Iphone auriu și suma de 775 de euro.

De remarcat că întreaga cantitate de Cannabis pe care au găsit-o polițiștii în locuința tânărului este de de 34,8 grame. De asemenea, s-au găsit și 0,3 grame de MDMA, plus 1,9 grame de Cannabis.

Băiatul a transmis că totul era pentru consumul propriu, însă declarația a fost considerată ca nesinceră. În cele din urmă a transmis asumat că este un consumator înrăit de droguri și că, deși ar fi încercat să mai reducă din cantitățile pe care le consumă, nu ar fi reușit.

Culmea, tânărul le-a vândut droguri chiar și polițiștilor aflați sub acoperire. „La data de 17.02.2021, inculpatul Mitoșeriu Lucian a vândut investigatorului sub acoperire cu nume de cod Pandele Sebastian Alexandru prin intermediul colaboratorului cu nume de cod Popescu Andrei, pentru suma de 450 lei, un plic din aluminiu în care se află o substanță sub formă de pulbere albă despre care i s-a comunicat că reprezintă Cocaină.

La data de 13.03.2021, inculpatul Mitoșeriu Lucian a vândut investigatorului sub acoperire cu nume de cod Pandele Sebastian Alexandru prin intermediul colaboratorului cu nume de cod Popescu Andrei, pentru suma de 2200 de lei, un plic din plastic în care se află o substanță sub formă de pulbere albă despre care i s-a comunicat că reprezintă Cocaină.”

Anchetatorii au descoperit că tânărul este dependent și de jocurile de noroc, jocuri care l-au împins spre trafic de droguri.

Potrivit procesului verbal din 29.04.2021 a organului de cercetare penală delegat în cauză inculpatul Mitoșeriu Lucian nu a avut în perioada 2019-2021 venituri fiscalizate, în schimb a avut venituri din jocuri de noroc.

„La controlul corporal s-a descoperit asupra numitului Mitoșeriu Lucian, în buzunarul secundar dreapta de la pantaloni, un plic transparent de nylon în care se afla o substanță sub formă de praf de culoare albă, plic pe care susnumitul a încercat să îl înghită la vederea forțelor de ordine”, se mai arată în dosar