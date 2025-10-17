S-a lăsat de fotbal la 34 de ani, dar peste un an era antrenat de Gică Hagi: „A fost visul meu!”

După o carieră de peste 13 ani în străinătate, , l-a făcut să se răzgândească, iar acest lucru i-a permis să-și îndeplinească visul: să lucreze cu Gică Hagi.

Florin Cernat s-a lăsat de fotbal la 34 de ani. Oțelul l-a întors pe teren

Florin Cernat a rememorat întreaga poveste în direct la FANATIK DINAMO cu Cristi Coste. „M-am întors acasă și am vrut să-mi închei cariera atunci, în 2013-2014. Am zis că nu mai… Vedeam ce e prin România, problemele care sunt. Eu veneam din Turcia, îmi luasem o casă la Brașov. Am stat numai acolo vreo patru luni, din mai, de când m-am întors, și până în septembrie, când am semnat cu Oțelul”, a explicat fostul mijlocaș.

Deși au trecut mai bine de 10 ani de atunci, amintirile sunt încă vii în memoria lui Florin Cernat.

Ovidiu Burcă l-a convins pe Florin Cernat să semneze cu Oțelul

A povestit exact cum a ajuns să semneze cu Oțelul, dar și primele meciuri în echipa gălățeană, imediat după ce a parafat contractul.

„Am fost la Galați și juca Oțelul cu Rapid. Am fost la meci și, în dreapta mea, în tribună, era Ovidiu Burcă. M-am mirat ‘tu ce cauți aici, că nu ai treabă cu Oțelul?’. El urma să fie președintele clubului, dar nu mi-a zis nimic.

Am plecat și a doua zi telefon… ‘Băi, Florine, că așa, așa…’. Zic ‘Ovidiu, eu mi-am pus în cap să închei’. ‘Nu, te rog. Vino, ne ajuți, că-i echipa ta de suflet…’. Eu știam prin ce trece atunci Oțelul. Erau probleme mari, nu se știa unde s-au dus banii din Champions League”, și-a continuat Florin Cernat povestea.

Fundașul Generației de Aur nu l-a menajat: „Nu-ți dau mai mult de 10 zile”

Cu dorința de a se retrage, reticent la o revenire în fotbalul românesc, Florin Cernat nu putea, totuși, să refuze clubul său de suflet. „Până la urmă, m-a convins. Simțeam că nu am cum să refuz clubul Oțelul, pentru că mie mi-a dat mult. Sunt de acolo, chiar iubesc echipa. M-am reapucat după patru luni în care nu făcusem nimic”.

Pierduse perioada de pregătire. Nu se mai antrenase timp de câteva luni. Iar lucrul ăsta se vedea și se simțea. A recunoscut el însuși, așa că a vorbit cu antrenorul de atunci al Oțelului, Tibor Selymes, fostul fundaș stânga al Generației de Aur. I-a cerut timp.

„’Nu-ți dau mai mult de 10 zile’ sau ceva de genul acesta mi-a zis. Am început antrenamentele și primul meci l-am jucat la Pandurii. Ne-au bătut 3-0 (n.r. – de fapt, scorul a fost 4-0). Apoi a venit Steaua la Galați, ne-a bătut 3-0. Am jucat vreo 60 de minute și, după aceea, meci de meci”, .

I-a dat gol lui Gică Hagi și apoi a jucat sub comanda „Regelui”: „A fost visul meu!”

Partida cu Steaua de care a amintit Florin Cernat avea loc în etapa 10 din sezonul 2014-2015. Iar mijlocașul de creație de la Oțelul a avut de așteptat până în runda 28, la un meci acasă cu Viitorul lui Gică Hagi, pentru primul gol de la revenirea în România. Se întâmpla în aprilie 2015, așa cum a precizat și Cristi Coste la FANATIK DINAMO.

Mai mult, Cernat înscria atunci o dublă, la 15 ani distanță de la precedentul gol înscris înainte să plece din România, de la Dinamo. „Ah, da! Lovitură liberă și penalty”, și-a amintit perfect Florin Cernat.

Ulterior, avea să ajungă chiar sub comanda lui Gică Hagi, la Viitorul. „În iarnă am avut o discuție cu Gică Hagi. Bine, avusesem discuții cu mai multe cluburi atunci, în iarnă. Și cu Rădoi, că era antrenor la Steaua. Puteam să ajung și la Steaua, și la Astra cu Șumi (n.r. – Marius Șumudică). Avea echipă foarte bună atunci. Am avut multe oferte, dar atunci vorbisem cu Gică și mă înțelesesem cu el. Totdeauna am avut o chestie, a fost visul meu să lucrez cu Gică Hagi”.

Gică Hagi, măcar antrenor dacă nu s-a putut coechipier

Pentru o bună parte a microbiștilor, Gică Hagi este cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Tocmai de aceea, mulți jucători și-au dorit să evolueze măcar un meci alături de „Rege”, iar Florin Cernat nu face excepție. Cronologia nu i-a permis, însă, acest lucru. Hagi s-a retras în 2001, când gălățeanul făcea, practic, pasul spre fotbalul mare.

„Dacă nu am apucat să joc la națională cu el, că nu l-am prins, am zis măcar să lucrez cu el ca antrenor. Și mi-am dorit foarte mult să merg atunci la Viitorul. Cu toate că mulți mi-au zis că nu am ce să caut acolo, că e grădiniță, cresc copiii… Și a fost un an bun atunci, reușit. Prinsesem play-off-ul cu câteva etape înainte, la Timișoara. Am avut o perioadă foarte bună acolo. N-am regretat niciodată”, a încheiat Florin Cernat la FANATIK DINAMO.