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, în duelul din etapa 12 a La Liga 2, 2-2, de pe 2 noiembrie. Goalkeeperul originar din Guineea Ecuatorială urmează să afle oficial pedeapsa pe care o va primi din partea Federației Spaniole de Fotbal, care a luat deja decizia și pe care urmează să o anunțe în această săptămână.

S-a luat decizia în cazul lui Jesus Owono! Când va fi anunțată

Conform jurnalistului iberic de la , Isaac Fouto, Comisia de Disciplină a Federației Spaniole de Fotbal ar fi analizat, deja, faza de joc în care Jesus Owono l-a lovit pe Jesus de Miguel cu genunchiul în piept și ar fi luat deja o decizie. Acesta susține că portarul ar putea primi suspendarea maximă pentru gestul imprudent.

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Astfel, goalkeeper-ul din Guineea Ecuatorială fie ar putea primi suspendare pentru următoarele 15 partide, echivalentul a 4 luni, însă există și posibilitatea unui sancțiuni extreme: Jesus Owono ar putea fi descalificat sau i-ar putea fi retrasă licența în Spania. În trecut, măsura s-a aplicat numai în cazurile de implicare în trucare de meciuri.

Decizia ar fi una mult mai aspră față de plafonul obișnuit pentru asemenea infracțiune de joc, care este cuprins între 4 și 12 etape. Decizia finală în cazul lui Jesus Owono va fi făcută publică cel târziu vineri, cu o zi înaintea duelului celor de la FC Andorra contra Almeriei. De precizat este că regulamentul forului iberic nu ar prevedea situații tragice, precum decesul lui Jesus de Miguel, susține Isaac Fouto.

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Pentru următoarea perioadă, FC Andorra va trebui să apeleze la unul dintre ceilalți doi portari aflați în lot. Favorit pentru titularizare ar fi goalkeeper-ul venit în vara acestui an de la Real Betis, Pau Lopez. Ibericul se va lupta pentru locul între buturile andorrezilor contra italianului Nico Ratti, care este de peste 7 ori mai slab cotat.

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Cum s-a petrecut ciocnirea fatală

Tragicul episod s-a petrecut fix în minutele de prelungire ale partidei dintre Tenerife și FC Andorra. Atacantul Jesus de Miguel, în vârstă de 30 de ani, plecase pe contraatac și urmărea balonul expediat de colegii săi. Ibericul nu a apucat să vadă că portarul Jesus Owono sprinta pentru a degaja balonul. În apropierea mijlocului terenului, goalkeeper-ul l-a lovit violent cu genunchiul în piept pe atacantul lui Tenerife.

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Jesus de Miguel s-a ghemuit de durere și a suferit un stop cardiorespirator. Medicii l-au transportat de urgență la spital. Deși clubul anunțase inițial că starea sa de sănătate era stabilă, în dimineața următoare a anunțat decesul vârfului. Fanii lui Tenerife s-au strâns la stadion pentru a-i oferi un ultim .