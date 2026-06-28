S-a năpustit asupra arbitrului: o nouă decizie controversată la CM 2026. Verdictul specialistului

Primul meci din 16-imile de finală de la CM 2026, disputat între Africa de Sud și Canada, a fost marcat de o decizie controversată de arbitraj în finalul primei reprize. Canadienii au cerut penalty la un duel petrecut în careul advers, însă „centralul” João Pinheiro nu a fost de aceeași părere, lucru care i-a nemulțumit teribil pe nord-americani, în special pe selecționerul Jesse Marsch, care a fost cu greu calmat de către unul dintre proprii jucători.
Momentul tensionat s-a petrecut în finalul primei reprize, chiar înainte de intrarea în prelungiri, atunci când canadienii au solicitat o lovitură de la 11 metri, în urma duelului dintre Richie Laryea (Canada) și Khuliso Mudau (Africa de Sud), care s-a petrecut în careul trupei lui Hugo Broos. „Centralul” nu a acordat însă penalty pentru naționala „Frunzei de arțar”, moment în care banca tehnică a explodat, iar odată ce primul act s-a încheiat, selecționerul Jesse Marsch s-a năpustit asupra arbitrului portughez, reproșându-i decizia pe care a luat-o.
Extrem de nervos, selecționerul Canadei a fost cu greu potolit chiar de către unul dintre proprii săi fotbaliști, mai exact Moise Bombito, fundașul central al celor de la Nice. Momentul a fost dezbătut puternic în mediul online, majoritatea internauților fiind de părere că naționala Canadei trebuia să primească penalty la faza respectivă.
Pe imagini se vede clar cum fundașul african îi atinge piciorul lui Laryea, însă posibila interpretare a „centralului” Pinheiro poate fi aceea că fotbalistul canadian a forțat contactul. Principalul semn de întrebare este însă de ce acesta nu a fost chemat la monitor pentru a revedea faza, deoarece discuțiile cu arbitrii din camera VAR au existat.
Christina Unkel, analista de arbitraj sportiv, a explicat însă tot episodul pentru cei de la BBC, afirmând că arbitrii din camera VAR și-au făcut treaba așa cum trebuie, iar având în vedere că Pinheiro se afla extrem de aproape de fază, acesta a fost lăsat să decidă singur dacă va merge sau nu să revadă faza: „Este o chestiune discutabilă, însă arbitrii VAR nu intervin în cazul deciziilor de o asemenea anvergură. Totuși, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să se acorde penalty”.