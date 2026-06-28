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S-a năpustit asupra arbitrului: o nouă decizie controversată la CM 2026. Verdictul specialistului

O nouă decizie controversată la CM 2026! Selecționerul a sărit la arbitru și a fost calmat de propriul jucător. Vezi pe FANATIK ce s-a întâmplat și care a fost verdictul specialistului BBC.
Dragos Petrescu
29.06.2026 | 00:02
Sa napustit asupra arbitrului o noua decizie controversata la CM 2026 Verdictul specialistului
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Jesse Marsch, extrem de nervos după o decizie controversată de arbitraj în Africa de Sud - Canada, la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Primul meci din 16-imile de finală de la CM 2026, disputat între Africa de Sud și Canada, a fost marcat de o decizie controversată de arbitraj în finalul primei reprize. Canadienii au cerut penalty la un duel petrecut în careul advers, însă „centralul” João Pinheiro nu a fost de aceeași părere, lucru care i-a nemulțumit teribil pe nord-americani, în special pe selecționerul Jesse Marsch, care a fost cu greu calmat de către unul dintre proprii jucători.

Jesse Marsch s-a năpustit asupra arbitrului, după o decizie controversată în Africa de Sud – Canada 0-1, la CM 2026!

Momentul tensionat s-a petrecut în finalul primei reprize, chiar înainte de intrarea în prelungiri, atunci când canadienii au solicitat o lovitură de la 11 metri, în urma duelului dintre Richie Laryea (Canada) și Khuliso Mudau (Africa de Sud), care s-a petrecut în careul trupei lui Hugo Broos. „Centralul” nu a acordat însă penalty pentru naționala „Frunzei de arțar”, moment în care banca tehnică a explodat, iar odată ce primul act s-a încheiat, selecționerul Jesse Marsch s-a năpustit asupra arbitrului portughez, reproșându-i decizia pe care a luat-o.

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Extrem de nervos, selecționerul Canadei a fost cu greu potolit chiar de către unul dintre proprii săi fotbaliști, mai exact Moise Bombito, fundașul central al celor de la Nice. Momentul a fost dezbătut puternic în mediul online, majoritatea internauților fiind de părere că naționala Canadei trebuia să primească penalty la faza respectivă.

Analistul BBC a dat verdictul după decizia controversată de arbitraj din Africa de Sud – Canada 0-1, la CM 2026

Pe imagini se vede clar cum fundașul african îi atinge piciorul lui Laryea, însă posibila interpretare a „centralului” Pinheiro poate fi aceea că fotbalistul canadian a forțat contactul. Principalul semn de întrebare este însă de ce acesta nu a fost chemat la monitor pentru a revedea faza, deoarece discuțiile cu arbitrii din camera VAR au existat.

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Christina Unkel, analista de arbitraj sportiv, a explicat însă tot episodul pentru cei de la BBC, afirmând că arbitrii din camera VAR și-au făcut treaba așa cum trebuie, iar având în vedere că Pinheiro se afla extrem de aproape de fază, acesta a fost lăsat să decidă singur dacă va merge sau nu să revadă faza: „Este o chestiune discutabilă, însă arbitrii VAR nu intervin în cazul deciziilor de o asemenea anvergură. Totuși, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să se acorde penalty”.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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