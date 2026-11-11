S-a născut în Italia, dar a ales să joace pentru România: ”Aici mă simt acasă”

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Este vorba de fundașul Andrei Racu (19 ani), care evoluează în liga a patra în Italia. Născut la Padova și convocat la o acțiune U14 a ”squadrei azzurra”, tânărul fotbalist a ales în cele din urmă să reprezinte România, țara de unde provine familia sa.

De ce a dat Italia pentru naționala României

Deși convocați de selecționerul Adrian Iencsi, Andrei Racu a prins în cele din urmă lotul final. El se află între cei 24 de jucători care vor înfrunta Elveția și Polonia în Elite League.

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”Sunt foarte fericit să mă întorc în România și este o onoare să joc la națională. Prima persoană cu care am împărtășit vestea convocării a fost tata, apoi le-am spus și celorlalți din familie, mama, bunicii.

E o bucurie foarte mare să joci cu spectatori care ne susțin. Este tot timpul puțină emoție. Cu Elveția am jucat deja, o știm puțin. O echipă bună, organizată, dar și noi suntem pregătiți. Cu Polonia jucăm acasă, e un lucru bun pentru că vom avea susținerea fanilor.

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Am avut la 14 ani o selecție la naționala Italiei, dar am ales să reprezint România pentru că mă simt mai mult român. Toată familia este din România și aici mă simt acasă. Vin cu familia în fiecare vară. Am străbunica la Bacău și mergem acolo, este foarte frumos”, a declarat Racu, într-un interviu acordat pentru FRF TV, înaintea debutului cu naționala U20 a României în nou ediție a Elite League.

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Cine este idolul fundașului naționalei U20

Tânărul fundaș central a povestit cum a început drumul său în fotbal, care este marele său obiectiv pe care și l-a setat și a mărturisit că deși , îl apreciază foarte mult și pe Virgil van Dijk.

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”Am început să joc la grădiniță cu prietenii mei. După aia am crescut, am înțeles că aveam talent. Am fost chemat de o echipă profesionistă, Padova, și am stat patru ani acolo. Apoi am stat alți patru ani ani la Atalanta și când eram acolo a venit prima convocare la naționala României. Acum joc în Serie D, liga a patra din Italia, la Bassano.

Am fost tot timpul fanul lui Messi. Dar după ce am mai crescut și am devenit fundaș mi-am schimbat opțiunea. Acum, jucătorul care îmi place cel mai mult e Virgil van Dijk de la Liverpool. Însă, pe teren aș vrea să mă duelez cu Messi. Prima mea amintire cu naționala României este meciul cu Franța de la EURO 2016.

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(n.r. – Care sunt obiectivele tale?) Pe termen scurt, acum la națională, este să batem Elveția și Polonia. Pe termen lung îmi doresc să ajung în Serie A și după aia și în alte campionate tari din Europa”, a spus Andrei Racu.

Programul României U20 în Elite League

Echipa națională U20 a României va juca în luna noiembrie primele două meciuri din actuala ediție a Elite League. În primul joc, ”tricolorii” vor întâlni Elveția în deplasare, pe 13 noiembrie, de la ora 20:00, urmând ca patru zile mai târziu, de la ora 19:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște, să înfrunte Polonia.

În ciuda faptului că grupa din Elite League este formată din nouă reprezentative, trupa lui Adrian Iencsi va mai juca doar două partide în 2027. Astfel, în luna martie, vor avea loc duelurile cu Portugalia în deplasare și acasă cu Cehia.