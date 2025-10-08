S-a operat imediat după meciul FCSB – Universitatea Craiova: „Intervenția a fost una de succes”

Partida dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0, din etapa cu numărul 12 a SuperLigii, a adus o veste proastă pentru echipa oltenilor: s-a accidentat în prima repriză și a fost nevoit să părăsească terenul.

Mihnea Rădulescu, operat la Roma, după accidentarea din FCSB – Universitatea Craiova

Fotbalistul a fost văzut cu lacrimi în ochi, pe banca de rezerve, fapt care a trădat gravitatea loviturii, care pe moment nu se știa exact ce este. În cele din urmă s-a confirmat un scenariu nedorit, negru pentru Mihnea Rădulescu: ruptură de ligamente. Asta înseamnă că jucătorul va fi absent de pe teren măcar pentru următorele 6 luni și ar mai putea să prindă ultimele meciuri ale sezonului din play-off sau play-out.

Între timp, Mihnea Rădulescu s-a operat la Roma, la clinica Villa Stuart, de . Totul s-a desfășurat fără complicații și fotbalistul o să revină în România la finalul acestui weekend. Pentru el urmează o perioadă lungă de recuperare, care ar putea să-i influențeze în mod decisiv cariera, asta după ce în ultimii ani a fost într-o ascensiune continuă, care a culminat cu transferul din vară, de la Petrolul la Universitatea Craiova, pentru 400.000 de euro.

„Mihnea Rădulescu fost operat astăzi la Roma în clinica Villa Stuart de către Prof. Pier Paolo Mariani. Intervenția chirurgicală a fost una de succes, fără complicații. Mihnea se va întoarce vineri în România”, a fost anunțul postat de cei de la Universitatea Craiova pe

Cine este înlocuitorul lui Mihnea Rădulescu la Universitatea Craiova

Pentru Universitatea Craiova urmează din nou o perioadă plină de meciuri, care îl va face pe Mirel Rădoi să rotească tot lotul. Acum, după accidentarea lui Mihnea Rădulescu, oltenii trebuie să-i caute înlocuitor, iar acum o altă problemă este legată și de regula u21, pe care mijlocașul o îndeplinea. În meciul cu FCSB, banda dreaptă a fost ocupată de Samuel Telles, cel care de bază este mijlocaș central și nu a evoluat până acum în margine.

Totuși, o altă variantă, foarte bună, având în vedere evoluțiile, este Carlos Mora. Fotbalistul din Costa Rica a devenit om de bază în planul lui Mirel Rădoi. De asemenea, o altă variantă ar putea să fie și Vasile Mogoș, cel care a fost de multe ori fundaș dreapta, inclusiv la echipa națională a României.