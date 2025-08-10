S-a pierdut de părinții săi, a urcat în avionul greșit și a ajuns în Italia. Povestea unui adolescent de 15 ani a generat mari controverse

Un adolescent de 15 ani s-a pierdut de părinții săi în aeroport și a urcat în avionul greșit. Povestea sa a generat mari controverse, cu atât mai mult în contextul în care acesta a ajuns și într-o altă țară.

ADVERTISEMENT

Cum a urcat un adolescent de 15 ani în avionul greșit

Adolescentul britanic s-a pierdut de familia sa din Spania. Astfel, în loc să urce în avionul care avea să-l ducă înapoi la Londra, acasă, acesta a ajuns în Italia.

Băiatul de 15 ani trebuia să zboare cu Tui de la Menorca la Stansted. Ulterior, el a dispărut în aeroportul Mahon de pe insulă. Iar cei care au tras semnalul de alarmă au fost chiar părinții băiatului.

ADVERTISEMENT

În momentul în care autoritățile au verificat imaginile camerelor de supraveghere din zona de plecări a aeroportului, acestea au descoperit că băiatul reușise să se îmbarce într-un zbor către Milano Malpensa fără bilet.

Un purtător de cuvânt al poliției naționale din Mallorca a făcut declarații în acest sens. Se pare că inclusiv în aeroport a fost activat un sistem de alertă. Acesta a fost ulterior dezactivat după ce s-a aflat că adolescentul era în .

ADVERTISEMENT

„Ofițerii au verificat camerele din zona de plecări și au văzut că adolescentul a reușit să se urce într-un zbor către Milano. Aeroportul activase deja sistemul de alertă pentru copii dispăruți, dar acesta a fost dezactivat după ce s-a confirmat că băiatul era în drum spre Italia”, a transmis sursa citată, conform .

ADVERTISEMENT

Cum s-a reunit întreaga familie

Care a fost finalul poveștii în care adolescentul de 15 ani a urcat în avionul greșit? Mama băiatului a luat în final un zbor către Italia pentru a-și recupera fiul. Între timp însă, predomină semnele de întrebare.

ADVERTISEMENT

Potrivit rapoartelor, în timpul zborului, personalul companiei aeriene a observat că la bord se afla un pasager fără bilet. EasyJet a declarat că pasagerul a fost întâmpinat de personalul său și de autoritățile locale din Milano și că a aranjat ca un membru al familiei să îl întâmpine.

În același timp, un purtător de cuvânt al companiei aeriene a transmis faptul că nu au existat alte probleme. De asemenea, EasyJet continuă să rămână în contact cu familia pentru soluționarea problemei.

„Împreună cu aeroportul și furnizorul nostru de servicii la sol din Mahon, investigăm modul în care un pasager minor a putut călători neînsoțit cu un zbor greșit către Milano în această dimineață.

Pasagerul a fost întâmpinat de echipa noastră și de autoritățile locale din Milano și am asigurat transportul unui membru al familiei pentru a-l întâmpina în aceeași zi. Rămânem în contact cu familia pentru a le oferi sprijinul nostru”, a transmis un purtător de cuvânt al easyJet.

Alte două femei au ajuns să se îmbarce în avionul greșit

Iar acesta nu este un caz izolat. O altă întâmplare bizară s-a produs recent tot în aeroport. Două femei au criticat o companie aeriană, afirmând că vacanța lor a fost „distrusă” din cauza unei erori majore a aeroportului.

Linda Trestrail, în vârstă de 69 de ani, și Wendy Russell, în vârstă de 71 de ani, au avut biletele de îmbarcare verificate de cinci ori. Chiar și așa ele au ajuns în avionul greșit. Greșeala a fost descoperită abia când căpitanul a anunțat că vor ateriza în Menorca în loc de Mallorca.

‌În acest sens, compania Jet2 și-a cerut scuze pentru eroare. Totodată, sursa citată a transmis că problema ar fi venit din partea furnizorului de asistență specială de la Aeroportul Bristol. Astfel, cele două femei au fost revoltate.