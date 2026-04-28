S-a plâns că miroase a rahat! Scene uluitoare la turneul de tenis de la Madrid

Rusoaica Mirra Andreeva, una dintre reprezentantele de top ale noului val, a avut o reacție șocantă la Openul Madridului, în timpul meciului jucat contra Anei Bondar. Ea s-a impus greu, cu scorul 6-7, 6-3, 7-6 și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției.

Mirra Andreeva s-a plâns că pe arenă miroase a rahat

Meciul a avut un episod șocant. La scorul de 2-2 în setul secund, Andreeva a oferit o ieșire surprinzătoare la adresa arbitrului, plângându-se de un miros neplăcut din arenă. „Miroase literalmente a rahat acolo… serios, ceva foarte urât”, a spus rusoaica.

Vizibil nervoasă pentru că unguroaica îi punea mari probleme, ea a mai cedat nervos încă o dată. După o minge irosită ușor, ea s-a adresat propriei echipe într-un mod care a surprins pe toată lumea: „Nu sunt o campioană. Nu sunt o campioană. Voi pierde. Voi pierde”.

În cele din urmă, Andreeva s-a impus și a obținut calificarea în sferturi, pentru al treilea an consecutiv. Ea e imbatabilă pe zgură în 2026. A ajuns la 10 victorii și o singură înfrângere, bifând totodată al 24-lea succes al sezonului. În sferturi, Andreeva o va întâlni pe canadianca Leylah Fernandez.

Coco Gauff a acuzat un virus misterios

Între cele opt jucătoare care vor lupta pentru trofeu a intra și cehoaica Linda Noskova (21 de ani, locul 13 WTA), care a eliminat-o pe Coco Gauff, care a scos-o din competiție pe Sorana Cîrstea.

Coco a făcut un prim set slab, pierzând cu 4-6, dar şi-a revenit în cel de-al doilea set, pe care l-a câştigat categoric, cu 6-1. În decisiv, Linda a avut iniţiativa şi s-a impus cu 7-6(5) reuşind astfel prima ei victorie împotriva unei jucătoare din Top 10.

Coco Gauff a susţinut că a contactat un virus, Acelaşi lucru l-a afirmat şi Iga Swiatek, care s-a retras în meciul cu Ann Li din aceeaşi cauză.

Aryna Sabalenka rămâne marea favorită

. Numărul 1 mondial a avut ceva probleme cu Naomi Osaka, dar în cele din urmă s-a impus. Ea a eliminat-o pe japoneza ajunsă numărul 15 mondial, în trei seturi, cu 6-7(1), 6-3, 6-2.

Sferturile de finală de la Madrid

Mirra Andreeva – Leylah Fernandez

Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste

Marta Kostyuk – Linda Noskova

Karolina Pliskova – Ana Potapova