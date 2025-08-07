S-a plâns de cârcei, dar s-a trezit din comă cu ambele picioare amputate. Cum a ajuns un copil de 13 ani la limita dintre viață și moarte

Un băiat de 13 ani a fost la un pas de moarte după ce le-a spus părinților ca are crampe la picioare. Pe zi ce trece, simptomele erau tot mai grave, astfel că a ajuns pe masa de operație. Povestea lui Austin Hunter care a șocat întreaga lume. Ce au descoperit medicii și care a fost motivul pentru care adolescentul a rămas fără ambele picioare.

ADVERTISEMENT

Un copil de 13 ani a rămas fără ambele picioare în urma unor dureri

Austin Hunter, un copil de 13 ani din Marea Britanie, a ajuns . Acesta fusese plecat într-o tabără sportivă, moment în care a acuzat crampe la picioare. Părinții au crezut, inițial, că durerile sunt din cauza suprasolicitării, însă inima a început să-i bată cu putere, iar vârful degetelor s-a albăstrit, potrivit .

Astfel, copilul a ajuns la Spitalul East Surrey, acolo unde a fost internat. Atunci, medicii le-au spus rudelor că sunt șanse ca acesta să nu supraviețuiească și l-au băgat în comă indusă.

ADVERTISEMENT

„Austin a început să se plângă de crampe la picior – care se răspândeau de la gambă stângă, la coapsa dreaptă, la genunchiul stâng, la gambă dreaptă. Nu erau atât de constante, dar când apăreau, simțea mult disconfort și durere. Apoi a început să se simtă obosit și letargic, ajungând în punctul în care era complet epuizat, doar în pat.

L-am dus la medicul de familie și ni s-a spus că trebuie să se odihnească și să se hidrateze. Dar ne-am dat seama că era mult mai grav decât atât când ritmul cardiac în repaus a ajuns la 120 de bătăi pe minut, iar vârful degetelor și urechile au început să i se devină albastre. A mers singur la spital, dar la scurt timp după aceea a fost conectat la diverse fire și monitoare”, a declarat tatăl băiatului.

ADVERTISEMENT

Ce au descoperit medicii în urma investigațiilor

După câteva investigații s-a descoperit faptul că acesta avea complicații grave din cauza unei A. Bacteriile au pătruns în sânge, iar mai apoi au ajuns în tot corpul.

ADVERTISEMENT

Acest lucru a dus la sepsis, iar organele au început, rând pe rând, să cedeze. În decurs de câteva luni, medicii i-au amputat picioarele. Din fericire, Austin și-a revenit, iar acum se bucură de viață și practică diferite sporturi.

ADVERTISEMENT

„Sepsisul lovește fără discriminare: afectează în principal copiii foarte mici și adulții în vârstă și este, de asemenea, mai frecvent la persoanele cu afecțiuni preexistente. Dar uneori poate fi declanșat la cei care sunt altfel în formă și sănătoși, precum Austin. Rezistența și perspectiva pozitivă a lui Austin sunt cu adevărat inspiratoare”, a declarat medicul Ron Daniels, fondatorul și directorul medical de la UK Sepsis Trust, conform sursei menționate.