S-a prăbușit în noaptea nunții. Povestea bărbatului care a murit în brațele soției

Cea mai frumoasă zi din viața unor miri a avut un final tragic. În loc să celebreze iubirea și noul capitol din viața lor, mireasa a fost nevoit să vadă cum soțul ei se stinge din viață.

O femeie și-a pierdut soțul chiar în ziua nunții

Cea mai frumoasă zi din viața unei mirese a devenit cea mai tristă. La scurt timp după ce și-au jurat iubire veșnică, soțul s-a stins din viață. Rămasă văduvă chiar în ziua nunții, femeia abia și-a găsit puterea să povestească întreaga tragedie.

Dean și Michaela Dunphy s-au cunoscut pe Facebook în 2011. Cei doi și-au dat rapid seama că sunt suflete pereche, așa că au decis să formeze o familie. În 2021, în viețile lor a apărut Sloane, . Deși părea că au toată viața înainte pentru a se bucura de fiica lor, Dean a murit în ziua nunții.

Dean suferea de migrene și de dureri de cap încă din copilărie. A efectuat multe controale, însă medicii i-au spus că este ceva frecvent și că nu ar trebui să se îngrijoreze. Apoi, în 2023, a avut loc un episod care i-a dat complet viața peste cap.

Ce diagnostic crunt a primit bărbatul

Dean se afla în mașină cu Michaela în momentul în care a început să aibă spasme musculare. Bărbatul a reușit să tragă pe dreapta, iar Michaela a chemat ambulanța la fața locului. Ajuns la spital, medicii au crezut că este vorba despre paralizia Bell, o afecțiune care slăbește mușchii feței. Totuși, analizele au exclus această ipoteză.

Câteva zile mai târziu, partenera lui Dean a primit un apel din partea spitalului. Cadrele medicale i-au spus că au găsit ceva pe creierul lui Dean. Dean a fost și el informat de către medici că suspectează prezența unei tumori cerebrale și că va fi necesară o intervenție chirurgicală pentru investigații suplimentare.

Bărbatul a fost operat pe creier chiar de ziua Michaelei. Întreaga intervenție a durat șapte ore și a decurs bine. Din nefericire, la o săptămână după operație, medicii i-au dat o veste proastă. Dean avea glioblastom în stadiu 4, adică o formă agresivă de cancer cerebral.

Cum se manifestă cancerul cu care a fost diagnosticat Dean

Tumorile de acest tip cresc presiunea intracraniană, iar printre simptome se numără durerile de cap, pierderea echilibrului, dificultăți de vorbire sau vedere afectată. În multe dintre cazuri, simptomele pot fi confundate cu cele ale unor afecțiuni minore.

Gliobastoamele se dezvoltă rapid și pot ajunge să își dubleze dimensiunea în doar 7 săptămâni de la depistare. Studiile au arătat că dezvoltarea unei astfel de tumori începe cu aproape un an înainte de diagnostic. Totuși, există și cazuri în care sistemul imunitar dă semnale și cu cinci ani înainte.

Dean și soția lui au primit o nouă speranță din partea medicilor

După ce a aflat că are glioblastom în stadiul 4, Dean a fost operat din nou pentru a fi îndepărtate țesuturile afectate. Au urmat tratamente de chimioterapie și radioterapie, iar viața lui nu a mai fost niciodată la fel. Pe măsură ce timpul trecea, Dean vorbea și se deplasa din ce în ce mai greu.

Deși viața lor luase o turnură radicală, Dean și Michaela au decis să se căsătorească cât mai repede. Inițial, cei doi voiau să își unească destinele în Dublin, însă crizele tot mai frecvente ale lui Dean nu au permis acest lucru. În schimb, au ales să se căsătorească acasă.

Cu două zile înainte de nuntă, medicii le-au dat o nouă speranță celor doi. Aparent, cadrele medicale considerau posibilă o intervenție chirurgicală despre care le spuseseră anterior că nu se poate realiza.

„A fost ca o binecuvântare. Le-am spus medicilor: ‘Ne căsătorim duminică, deci acesta e cel mai frumos cadou de nuntă!”, a spus Michaela.

In my husbands own words ‘lets make people better’ I will never stop fighting my darling just as I did when I had you here with me ❤️‍🩹

Bărbatul a murit la scurt timp după ce s-a căsătorit cu aleasa inimii lui

După ce au semnat actele la oficiul stării civile, Dean și Michaela erau în culmea fericirii. În noaptea nunții, Dean a avut o altă criză și a fost dus la spital. Acolo, medicii i-au spus că intervenția nu mai este posibilă și că mai are doar câteva zile de trăit.

Între timp, la spital au venit rudele, prietenii, dar și fiica lui, Sloane, pentru a-și lua rămas bun. Cu toții s-au pregătit pentru a-l duce pe Dean acasă, în locul unde își dorea să moară.

„Stăteam pe pieptul lui Dean și așteptam să-i aud inima oprindu-se. Aveam nevoie să fiu eu cea care să audă asta. A fost momentul meu de închidere.”, a declarat Michaela, potrivit

Michaela intenționează să înființeze o fundație în memoria soțului ei

De departe, cel mai greu moment pentru Michaela a fost să îi spună fiicei sale că . Totuși, a știut că va trebui să fie puternică, mai ales că urma să rămâna mamă singură.

„I-am spus lui Sloane: ‘Tati se va duce curând la îngeri’. Ea m-a întrebat: ‘Asta înseamnă că nu mai am tătic?’ Iar eu i-am răspuns: ‘Nu, ai tătic, doar că nu va mai locui cu noi’. Chiar și acum, lumea îmi spune: ‘Michaela, a rezistat doar ca să te facă soția lui’.”

Înainte să moară, Michaela i-a promis lui Dean că va continua să ajute persoanele cu același diagnostic ca și el. Chiar dacă a dus o adevărată luptă interioară, Michaela și-a propus să înființeze o fundație căreia să îi dea numele soțului ei. Prin intermediul fundației Dean, aceasta își dorește să crească gradul de conștientizare privind tratamentele pentru cancerul cerebral.