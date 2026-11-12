S-a predat ștafeta! Fiul lui Cristiano Ronaldo a debutat pentru Portugalia într-un meci oficial

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(16 ani), fiul lui (41 de ani), a debutat pentru Portugalia la scurt timp după ce În mod evident, juniorul nu a jucat pentru prima reprezentativă, ci pentru cea sub 17 ani. El a început doar pe banca de rezerve meciul cu Andorra disputat de lusitani pe teren propriu joi seară.

Fiul lui Cristiano Ronaldo a debutat pentru Portugalia într-un meci oficial, la nivel de U17

Partida a contat pentru calificările la Campionatul European U17. Juniorul familiei Ronaldo a fost introdus pe teren în minutul 73, când scorul era deja 4-0 pentru echipa lui, rămânând de altfel așa până la final. Așadar, în mod evident, fiul lui Cristiano Ronaldo nu a reușit în acest meci să marcheze vreun gol sau să furnizeze vreo pasă decisivă.

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Golurile din această partidă ale portughezilor au fost marcate de Farinha în minutele 20 și 65, Miranda în minutul 50 din penalty și Cabral în minutul 60. Revenind la Cristiano Ronaldo Junior, în ceea ce îl privește este vorba despre debutul într-un meci oficial pentru o națională a Portugaliei. Asta pentru că anterior el a mai jucat și pentru reprezentativele U15 și U16, dar acolo au fost doar partide amicale.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat recent retragerea din echipa națională

Fiul lui Cristiano Ronaldo a avut în ultimii ani, în mod firesc într-o anumită măsură, același parcurs profesional cu cel al tatălui său, doar că la nivel de juniori bineînțeles. În sensul că a făcut parte din academiile celor de la Juventus și Manchester United în perioade în care CR7 se afla de asemenea acolo.

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În plus, în prezent Ronaldo Junior evoluează la nivel de club pentru echipa U17 a celor de la Al-Nassr. Așadar, se poate spune că acest debut oficial al tânărului atacant pentru Portugalia, chiar dacă la nivel de juniori doar, ar avea într-o anumită măsură chiar și valoare simbolică, bineînțeles în contextul în care tatăl său chiar recent și-a anunțat retragerea de la echipa națională.