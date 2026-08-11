Sport

S-a pus în genunchi, iar ea a spus DA în Turks and Caicos! Eveniment special în viața fotbalistului remarcat la Cupa Mondială

Unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Cupei Mondiale, încheiate cu victoria Spaniai, a decis să ducă la alt nivel relația cu iubita sa, care are un copil dintr-o relație anterioară
Catalin Oprea
11.08.2026 | 08:10
Sa pus in genunchi iar ea a spus DA in Turks and Caicos Eveniment special in viata fotbalistului remarcat la Cupa Mondiala
SPECIAL FANATIK
Pedro Porro și-a cerut iubita de nevastă FOTO instagram
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Pedro Porro, cel mai bun fundaș dreapta de la Campionatul Mondial, trăiește o vară greu de uitat. La doar câteva săptămâni după ce a câștigat World Cup 2026 cu Spania, jucătorul lui Tottenham a anunțat că se va căsători cu partenera sa, María Hurtado.

Pedro Porro și-a cerut iubita de soție

Fotbalistul de 26 de ani, originar din Extremadura, a anunțat logodna prin rețelele sale de socializare, unde a împărtășit mai multe imagini cu cererea romantică pe care a făcut-o în vacanță. „A spus da. Dragostea noastră, familia noastră și acum… a noastră pentru totdeauna„, a scris el împreună cu fotografiile momentului.

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Porro a ales un cadru paradisiac pentru a face pasul important. Cuplul se bucură de câteva zile de odihnă în Insulele Turks și Caicos, unde fotbalistul a organizat o seară special concepută pentru a o surprinde pe Maria.

Cu marea ca fundal, flori și lumânări, jucătorul a pregătit un spațiu în care se putea citi litere uriașe cu întrebarea: „Vrei să te căsătorești cu mine?” Fotografii împărtășite ulterior îl arată pe Porro îngenuncheat în fața partenerei sale, ținând inelul de logodnă.

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Sunt originari din același oraș

Reacția Mariei a fost, de asemenea, imortalizată. Vizibil emoționată, ea a acceptat propunerea înainte să se lase  îmbrățișată de fotbalist. Cuplul a apărut apoi în mai multe imagini, sărutându-se. pozând în fața mării și arătând inelul cu care și-au sigilat logodna.

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Povestea de dragoste dintre Pedro Porro și María Hurtado a început la începutul anului 2024, deși ambii au menținut de atunci un profil relativ discret în privința vieții lor private. Se știe doar că s-au cunoscut în orașul lor natal, Don Benito (Badajoz), unde aveau cunoștințe și prieteni în comun.

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Primele imagini cu cei doi împreună au început să apară pe rețelele sociale în acel an. De atunci, María l-a însoțit pe fotbalist într-o etapă deosebit de importantă a carierei sale sportive, marcată de transferul la Tottenham și a apoi de titularizarea la echipa națională a Spaniei.

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Pedro Porro și-a cerut iubita de soție FOTO instagram

Cei doi au un băiat și o fată

În timpul recentei Cupe Mondiale, María a fost una dintre marile susținătoare ale fotbalistului. „Ce mândrie să trăiesc acest moment alături de tine”, a scris el după victoria împotriva Argentinei.

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Cuplul a făcut un pas important în relația lor pe 1 septembrie 2025, când s-a născut primul lor copil, pe care îl numesc afectuos „MiniPedro”.  De atunci, cei doi au format o familie cu cel mic și Carla, fiica cea mare a Mariei, născută dintr-o relație anterioară. Fotbalistul menține o relație strânsă cu ea, iar cei patru au apărut împreună în diferite imagini de familie distribuite pe rețelele sociale.

Pedro Porro (26 ani) s-a remarcat la Girona, de unde a fost cumpărat, în 2019, de Manchester City. Fosta echipă a lui Guardiola nu s-a bazat pe el niciun minut și l-a împrumutat succesiv la Valladolid, Sporting Lisabona și Tottenham, care l-a cumpărat definitiv în 2023.

Meciurile bune de la formația unde a fost coleg cu Radu Drăgușin l-au propulsat la naționala Spaniei, unde are 24 de meciuri și două goluri, ambele marcate la Cupa Mondială din aceastăvară.

 

 

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