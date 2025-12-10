S-a recuperat la timp pentru FCSB – Feyenoord! Anunțul lui Elias Charalambous

ADVERTISEMENT

Tehnicianul cipriot spune că echipa sa trebuie să câștige cele 3 puncte pentru a mai avea șanse să se califice în faza eliminatorie.

Laude pentru Feyenoord din partea lui Charalambous

De asemenea, Charalambous a avut cuvinte de laudă pe care îi consideră un adversar redutabil pe fază ofensivă, în special datorită jucătorilor pe care îi au în benzi.

„Adversara este o echipă ofensivă, preferă sistemul 4-3-3 și, chiar dacă schimbă uneori stilul, filosofia rămâne aceeași. Au jucători valoroși, în special pe benzi. Sunt rapizi, buni în duelurile unu contra unu. La acest nivel, toți fotbaliștii au calitate.

Trebuie să câștigăm și să luăm cele 3 puncte dacă vrem să mai avem șanse în Europa League. Suntem în aceeași situație ca adversarul. Suporterii au arătat mereu că sunt alături de noi și sunt convins că ne vor susține și mâine”, a spus Elias Charalambous

Care este situația accidentaților de la FCSB

a avut probleme de lot în ultimele săptămâni, iar situația încă nu s-a rezolvat pentru campioana României. Pentru zona ofensivă, Bîrligea nu va fi apt, iar din câte se pare nici David Miculescu nu va putea să fie pe teren și să-și ajute colegii în duelul cu Feyenoord.

„Ngezana este pregătit 100% să joace. Bîrligea este sigur indisponibil, iar Miculescu are șanse mici să fie apt. Vom vedea la antrenamente, trebuie să-l evaluăm pe Miculescu. Nu este ideal să ne lipsească jucători, dar asta este situația și trebuie să găsim soluții”, a mai spus Charalambous.

Ce spune Charalambous despre transferul lui Ciubotaru la FCSB

Gigi Becali a anunțat că a bătut palma cu cei de la Hermannstadt pentru a-l lua pe Kevin Ciubotaru, însă Elias Charalambous nu are vești cu privire la acest transfer.

„Deocamdată nu am informații dacă Kevin Ciubotaru este aici pentru a semna. Nu avem nicio confirmare. Cel mai bine îl întrebați pe patron în privința transferurilor”, a încheiat Charalambous.