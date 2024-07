S-a redeschis cazul România – Slovacia, 1-1, de la EURO 2024: „Blat! Îți aduc martori. Stăteau pe teren”. Comparația cu Valencia – Manchester United

România – Slovacia 1-1, meciul din ultima etapă a Grupei E, a fost suspectat de blat.

Cazul România – Slovacia 1-1 rămâne deschis. A fost blat la Euro 2024?

Grupa E a rămas fără nicio echipă la Euro 2024. România a fost eliminată de Olanda, Belgia de Franța și Slovacia de Anglia. Toate cele trei naționale din Grupa E au mers în optimi cu patru puncte, dar

ADVERTISEMENT

„Vrei să îți spun ceva? Cum au scris toate ziarele… La blatul ăla au fost uniți. Hai, mă, Horia, lasă-mă în pace. La blatul ăla? Blat între ghilimele”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

„Mie nu mi s-a părut. S-a jucat până în minutul 80”, a replicat Horia Ivanovici. „Îți aduc martori. Eram 40 de inși la masă. După ce ne-au dat gol, le-am zis că în 15 minute ne dă 11 metri. Hai, mă, Horia, stăteau pe teren. Ce Doamne iartă-mă?”, a continuat Lupu.

ADVERTISEMENT

„În a doua repriză, prin minutul 60-70, deja ambele echipe erau calificate cu un rezultat de egalitate și nu au mai forțat foarte mult”, și-a spus părerea și Marius Șumudică. „Și eu cred la fel”, l-a completat Ivanovici.

„Ne-a fluierat tot publicul”

Adrian Ilie a povestit un eveniment similar din perioada când era fotbalist la Valencia. „Cobra” a jucat timp de patru ani pentru „lilieci”, perioadă în care a ajuns de două ori în finala UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

„Eu am jucat meci Valencia – Manchester United, în grupele Champions League. Dacă făceam un rezultat de egalitate, mergeam amândouă. Ne-am bătut până în minutul 65 ca chiorii. Din minutul 65, când toată lumea a văzut că nu trebuie să mai riscăm, am început să ne apărăm. Și am terminat 0-0.

Dar din minutul 75 până în minutul 90, ne-a fluierat tot publicul. Pentru că nu voiam să mai atacăm nici noi, nici ei. Dar de ce să mai riscăm acum? Și România, am fost la meci, uitați-vă câte mingi cereau slovacii în adâncime, la fiecare fază, în spatele lui Rațiu.

ADVERTISEMENT

Până în minutul 68, când scoate Niță mingea cu piciorul”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

“A FOST BLAT la Romania - Slovacia 1-1!” CONTRE IN DIRECT si EXPLICATIILE lui Adrian Ili