S-a reprofilat? Unde a fost surprins Neymar la o săptămână după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială: „Bine ai venit!”

Cupa Mondială din această vară a fost „cântecul de lebădă” pentru Neymar (34 de ani) la naționala Braziliei, starul anunțându-și retragerea de la prima reprezentativă după eșecul suferit contra Norvegiei în optimi, 1-2. Aflat în vacanță după turneul final, acesta a fost surprins la un turneu de poker organizat în Las Vegas.
Neymar a revenit la naționala Braziliei după aproape 3 ani, fiind convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială. „Veteranul” a sosit accidentat la turneul final și a ratat primele meciuri din grupa C, cu Maroc și Haiti, însă a fost introdus pe teren în repriza secundă a meciului cu Scoția. Lăsat pe bancă la partida cu Japonia din 16-imi, „decarul” a revenit pe gazon în duelul cu Norvegia.
Acesta a marcat unicul gol al Braziliei, dintr-o lovitură de la 11 metri, însă reușita a sosit prea târziu, iar sud-americanii au părăsit turneul final, fiind învinși cu 2-1. După meci, Neymar și-a anunțat retragerea de la națională, iar 6 zile mai târziu, brazilianul a intrat într-un turneu de poker organizat în Las Vegas. Totul a fost dezvăluit pe rețelele sociale chiar de către cei de la World Series of Poker.
„Bun venit la WSOP 2026, Neymar! Superstarul fotbalului brazilian a intrat în turneul six-max de 10.000 de dolari după ce echipa sa a fost eliminată de la Cupa Mondială FIFA în urmă cu aproximativ o săptămână”, au transmis aceștia pe X. Ziua de sâmbătă a fost prima a turneului, care are 191 de participanți. Pasiunea lui Neymar pentru poker este bine-cunoscută, fotbalistul participând în repetate rânduri la turnee cu mize uriașe.
Neymar și-a anunțat retragerea de la echipa națională, însă fostul jucător de la Barcelona și PSG ar lua în considerare chiar să renunțe complet la cariera de fotbalist. Conform The Sun, care citează surse din Brazilia, „decarul” se gândește serios la retragere, fiind deranjat de faptul că realizările sale nu ar fi recunoscute.
De asemenea, acesta s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe accidentări care i-au afectat puternic cariera. Neymar mai are contract până la finalul acestui an cu Santos, grupare la care a revenit după o experiență teribilă din punct de vedere sportiv în Arabia Saudită, la Al Hilal. Brazilianul avea un salariu uriaș, aproximativ 100 de milioane de euro pe an, însă a jucat foarte puțin, fiind afectat de probleme medicale.
În Europa, Neymar a evoluat la Barcelona și PSG, alături de care a câștigat 7 titluri de campion (2 în Spania și 5 în Franța), dar și UEFA Champions League, în tricoul formației catalane. Sud-americanul este cel mai scump jucător din istorie, parizienii achitând 222 de milioane de euro pentru a-l transfera în 2017. Alături de naționala Braziliei, Neymar a câștigat un singur trofeu, Cupa Confederațiilor, însă este cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative, cu 80 de goluri în 130 de meciuri.