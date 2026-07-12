S-a reprofilat? Unde a fost surprins Neymar la o săptămână după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială: „Bine ai venit!”

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Cupa Mondială din această vară a fost „cântecul de lebădă” pentru Neymar (34 de ani) la naționala Braziliei, starul anunțându-și retragerea de la prima reprezentativă după eșecul suferit contra Norvegiei în optimi, 1-2. Aflat în vacanță după turneul final, acesta a fost surprins la un turneu de poker organizat în Las Vegas.

Neymar, prezent la un turneu de poker în timpul Cupei Mondiale

Neymar a revenit la naționala Braziliei după aproape 3 ani, fiind convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială. „Veteranul” a sosit accidentat la turneul final și a ratat primele meciuri din grupa C, cu Maroc și Haiti, însă a fost introdus pe teren în repriza secundă a meciului cu Scoția. Lăsat pe bancă la partida cu Japonia din 16-imi, „decarul” a revenit pe gazon în duelul cu Norvegia.

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Acesta a marcat unicul gol al Braziliei, dintr-o lovitură de la 11 metri, însă reușita a sosit prea târziu, iar . După meci, , iar 6 zile mai târziu, brazilianul a intrat într-un turneu de poker organizat în Las Vegas. Totul a fost dezvăluit pe rețelele sociale chiar de către cei de la World Series of Poker.

Welcome to the 2026 WSOP ! The Brazilian soccer superstar has entered the $10,000 six-max after his country was eliminated from the FIFA World Cup roughly one week ago. — WSOP – World Series of Poker (@WSOP)

„Bun venit la WSOP 2026, Neymar! Superstarul fotbalului brazilian a intrat în turneul six-max de 10.000 de dolari după ce echipa sa a fost eliminată de la Cupa Mondială FIFA în urmă cu aproximativ o săptămână”, au transmis aceștia pe X. Ziua de sâmbătă a fost prima a turneului, care are 191 de participanți. Pasiunea lui Neymar pentru poker este bine-cunoscută, fotbalistul participând în repetate rânduri la turnee cu mize uriașe.

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Renunță Neymar la fotbal? Ce urmează pentru brazilian după Cupa Mondială

Neymar și-a anunțat retragerea de la echipa națională, însă fostul jucător de la Barcelona și PSG ar lua în considerare chiar să renunțe complet la cariera de fotbalist. Conform , care citează surse din Brazilia, „decarul” se gândește serios la retragere, fiind deranjat de faptul că realizările sale nu ar fi recunoscute.

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De asemenea, acesta s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe accidentări care i-au afectat puternic cariera. Neymar mai are contract până la finalul acestui an cu Santos, grupare la care a revenit după o experiență teribilă din punct de vedere sportiv în Arabia Saudită, la Al Hilal. Brazilianul avea un salariu uriaș, aproximativ 100 de milioane de euro pe an, însă a jucat foarte puțin, fiind afectat de probleme medicale.

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În Europa, Neymar a evoluat la Barcelona și PSG, alături de care a câștigat 7 titluri de campion (2 în Spania și 5 în Franța), dar și UEFA Champions League, în tricoul formației catalane. Sud-americanul este cel mai scump jucător din istorie, parizienii achitând 222 de milioane de euro pentru a-l transfera în 2017. Alături de naționala Braziliei, Neymar a câștigat un singur trofeu, Cupa Confederațiilor, însă este cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative, cu 80 de goluri în 130 de meciuri.