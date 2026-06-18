S-a retras de la FCSB! Decizia luată de Gigi Becali: toate acțiunile în mâna unui singur om

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FCSB pregătește intens noul sezon, iar echipa are parte de mai multe schimbări importante în această vară. Gigi Becali a dat o primă lovitură importantă la nivel administrativ, după ce fiica sa cea mare, Teodora Becali Mincu, s-a retras acum din acționariatul clubului. Cine este noul patron al „roș-albaștrilor” de acum, de fapt.

Gigi Becali deține din nou toate acțiunile la FCSB

Deși în ciuda faptului că ea nu și-a dorit inițial, lucrurile s-au întors la scenariul inițial. Potrivit , latifundiarul din Pipera este din nou patronul în acte al formației „roș-albastre”.

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Anterior, adunarea generală extraordinară a acționarilor Fotbal Club FCSB SA, unde Gigi Becali avea în posesie un total de 14.300 de acțiuni (99,99% din capitalul social), iar Constantin Geambazi (rudă cu patronul) deținea o singură acțiune (0,01%), aprobase transferul integral al participației latifundiarului din Pipera către fiica sa cea mare, Teodora Becali Mincu. Acum, totul s-a întors la situația inițială, iar Gigi Becali deține din nou pachetul majoritar.

Implicată în domeniul imobiliar/hotelier, alături de soțul său, Teodora Becali Mincu preferă să își continue activitatea în această sferă, în detrimentul fotbalului. Cei doi au început construcția primului lor ansamblu rezidențial major, care va dispune de 660 de apartamente și 50 de case, pe un teren amplasat în zona corporațiilor din Pipera primit chiar de la George Becali.

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Ce se întâmplă cu FCSB după retragerea definitivă a lui Gigi Becali

Chestionat despre viitorul FCSB-ului după retragerea sa definitivă din fotbal, . „Nu pot lăsa o gaură neagră o moștenire familiei mele. Când fac 100 de ani, o vând. Și dau banii familiei.

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Atunci o să coste 2 miliarde. Dau banii la fete. 33% la fiecare. Ce să fac, să le las povara? Să le las distrugerea? Le lași distrugerea. Fotbalul e nenorocire. Trebuie să ai inteligență multă”, a transmis patronul FCSB în luna mai acestui an.

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Gigi Becali nu acceptă acționari noi la FCSB

Întrebat dacă va proceda la fel la FCSB, . „De ce? Pentru ce? Ce-mi trebuie mie? Asta fac unii care au nevoie de bani și nu au bani să țină echipă.

La fotbal nu e așa, nu e ca în alte afaceri. La fotbal se iau niște hotărâri și nu poți să iei hotărâri în locul cuiva pentru că bagi și tu bani. Pentru ce să aduc eu un acționar? Ce nevoie am eu de el. Dacă vreau să bag eu 20 de milioane de euro, bag 20 de milioane de euro”, a spus patronul FCSB-ului la