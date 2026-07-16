Sport

S-a retras de la naționala Braziliei, dar a făcut o investiție spectaculoasă. Pe ce a dat Neymar 26 de milioane de euro

A anunțat în lacrimi că nu mai joacă pentru naționala de fotbal a Braziliei, însă Neymar este pe cai mari. A cheltuit o sumă uriașă pentru o investiție de lux.
Alexa Serdan
16.07.2026 | 05:45
Sa retras de la nationala Braziliei dar a facut o investitie spectaculoasa Pe ce a dat Neymar 26 de milioane de euro
Ce și-a cumpărat Neymar cu 26 de milioane de euro. Sursa foto: Instagram.com
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Neymar a dat 26 de milioane de euro pe un ”moft”, după ce s-a retras de la naționala Braziliei. Renumitul atacant nu s-a uitat deloc la partea materială când a pus ochii pe această achiziție. Despre ce este vorba, de fapt.

Ce și-a cumpărat Neymar, după eliminarea de la Cupa Mondială

Brazilia a fost eliminată de la Campionatul Mondial 2026 și Neymar (34 ani) nu a mai stat pe gânduri. Și-a anunțat retragerea de la echipa națională, fotbalistul fiind surprins într-o ipostază inedită. A ajuns la un turneu de poker, organizat în Las Vegas, oraș în care s-a relaxat din plin cu iubita sa, Bruna Biancardi, și cu copiii.

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Starul a apărut în imagini inedite alături de partenera sa de viață, însărcinată pentru a treia oară. Numele jucătorului celor de la Santos FC este, din nou, sub lupa fanilor după ce a trecut peste dezamăgirea din planul sportiv. A decis să facă o investiție exorbitantă și extravagantă pentru care a scos din buzunar o sumă uriașă.

Potrivit unei postări de pe rețeaua X, și-a cumpărat un yacht impresionant pe care l-a primit în urmă cu mai puțin de o săptămână. Acesta i-a fost adus în Angra dos Reis, un oraș situat la sud de Rio de Janeiro. Destinația este celebră pentru cele 365 de insule. Celebrul fotbalist a cheltuit aproximativ 26 de milioane de euro.

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Mai mult decât atât, ambarcațiunea lui Neymar are un nume special, și anume „Enejota”. Se vehiculează că este unul dintre cele mai luxoase yachturi din Brazilia. În prezent, jucătorul se numără printre cei mai bogați fotbaliști, alături de Cristiano Ronaldo și Leo Messi, și nu este deloc de mirare că a făcut acest pas important.

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Are o avere care se ridică la aproape 450 de milioane de euro, conform athlonsports.com. Veniturile sale provin în cea mai mare parte din salariile pe care le-a încasat de-a lungul carierei. De asemenea, are contracte de sponsorizare cu branduri internaționale, precum și investiții în imobiliare și alte afaceri. Are un parteneriat cu un brand de încălțăminte care îi plătește 30 de milioane de dolari pe an.

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Cum arată cea mai recentă investiție a lui Neymar

Renumitul atacant este un împătimit al petrecerilor de lux și cel mai probabil yachtul va fi folosit în acest scop cât de curând. Potrivit jurnaliștilor de la infobae.com, Neymar se bucură de un vas cu o lungime de 46 de metri. Suprafața utilă totală este de 800 de metri pătrați, în timp ce greutatea este estimată la 300 – 400 de tone.

De asemenea, ambarcațiunea dispune de șase suite și un helipad amplasat pe etajul superior. Este lansată la apă cu ajutorul a patru motoare de câte 1.450 de cai putere fiecare, cuplate la un sistem de propulsie hidrojet. Pe de altă parte, atinge o viteză maximă de 20 de noduri, echivalentul a 37 de kilometri pe oră.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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