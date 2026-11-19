Declin neașteptat pentru unul dintre cei mai constanți jucători ai lui FCU Craiova din ultimul deceniu. Ajuns la 27 de ani, fundașul dreapta Radu Negru și-a găsit un nou angajament departe de gazonul verde, semnând cu Real Oltenia Rojiște, formație nou-promovată în prima ligă de futsal din România, după ce nu și-a mai găsit echipă în fotbalul mare din luna iulie.
Potrivit informațiilor apărute în liga2.prosport.ro., mutarea în campionatul de sală nu echivalează neapărat cu o retragere definitivă din fotbalul în 11, ci reprezintă o soluție de moment pentru a se menține în formă aproape de casă, în județul Dolj. Impactul său s-a văzut deja, Real Oltenia Rojiște reușind să se impună în derby-ul județean disputat în Sala Polivalentă din Bănie contra Universității Craiova, scor 6-3.
Grație acestui succes, echipa din comuna doljeană Rojiște a urcat pe locul 5 în clasamentul Ligii 1 de futsal, acumulând 7 puncte după primele 8 etape disputate în actuala ediție de campionat (două victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri).
Crescut la Podari, Radu Negru a ajuns în 2018 la FCU Craiova. În cei șapte ani petrecuți sub comanda lui Adrian Mititelu, apărătorul a strâns 154 de meciuri oficiale, 4 goluri și 5 pase decisive, atingând în 2023 o cotă de piață de 750.000 de euro pe Transfermarkt. Ruptura s-a produs brutal în martie 2025, după ratarea play-off-ului Ligii 2, când conducerea i-a cerut rezilierea contractului cu un an înainte de termen.
„După ultimul meci din sezonul regular, m-a anunțat cineva din club că vrea patronul să vorbească cu mine la birou. Mi s-a spus că se schimbă strategia pentru sezonul următor, iar a doua zi ne-am văzut la birou și am semnat rezilierea… Ca fapt divers, a doua zi, pe reziliere, erau alte condiții față de cele pe care le discutasem inițial. N-am apucat să-mi dau seama că am jucat ultimul meci pe Oblemenco, în tricoul Craiovei, decât după aproape două săptămâni”, povestea fundașul în 2025.
După despărțirea de Bănie, cariera lui Radu Negru a intrat pe o pantă descendentă accentuată, bifând trei retrogradări la rând. În iunie 2025 a semnat cu Unirea Slobozia, însă a jucat doar 7 partide înainte de a pleca în ianuarie 2026 în prima ligă albaneză, la Bylis Ballsh, unde a fost coleg cu portarul Ionuț Gurău. Cum și formația din Albania a retrogradat la finalul sezonului (la fel ca Unirea Slobozia), românul s-a despărțit de club în iulie, cota sa de piață prăbușindu-se în prezent la doar 150.000 de euro.