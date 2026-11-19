CE TREBUIE SĂ ȘTII A debutat cu o victorie în derby-ul Olteniei în fața Universității Craiova

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Declin neașteptat pentru unul dintre cei mai constanți jucători ai lui FCU Craiova din ultimul deceniu. Ajuns la 27 de ani, fundașul dreapta Radu Negru și-a găsit un nou angajament departe de gazonul verde, semnând cu Real Oltenia Rojiște, formație nou-promovată în prima ligă de futsal din România, după ce nu și-a mai găsit echipă în fotbalul mare din luna iulie.

A debutat cu o victorie în derby-ul Olteniei în fața Universității Craiova

Potrivit informațiilor apărute în ., mutarea în campionatul de sală nu echivalează neapărat cu o retragere definitivă din fotbalul în 11, ci reprezintă o soluție de moment pentru a se menține în formă aproape de casă, în județul Dolj. Impactul său s-a văzut deja, Real Oltenia Rojiște reușind să se impună în derby-ul județean disputat în Sala Polivalentă din Bănie contra Universității Craiova, scor 6-3.

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Grație acestui succes, echipa din comuna doljeană Rojiște a urcat pe locul 5 în clasamentul Ligii 1 de futsal, acumulând 7 puncte după primele 8 etape disputate în actuala ediție de campionat (două victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri).

De la cota de 750.000 de euro la FCU Craiova la coșmarul celor trei retrogradări

Crescut la Podari, Radu Negru În cei șapte ani petrecuți sub comanda lui Adrian Mititelu, apărătorul a strâns 154 de meciuri oficiale, 4 goluri și 5 pase decisive, atingând în 2023 o cotă de piață de 750.000 de euro pe Transfermarkt. Ruptura s-a produs brutal în martie 2025, după ratarea play-off-ului Ligii 2, când conducerea i-a cerut rezilierea contractului cu un an înainte de termen.

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„După ultimul meci din sezonul regular, m-a anunțat cineva din club că vrea patronul să vorbească cu mine la birou. Mi s-a spus că se schimbă strategia pentru sezonul următor, iar a doua zi ne-am văzut la birou și am semnat rezilierea… Ca fapt divers, a doua zi, pe reziliere, erau alte condiții față de cele pe care le discutasem inițial. N-am apucat să-mi dau seama că în tricoul Craiovei, decât după aproape două săptămâni”, povestea fundașul în 2025.

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După despărțirea de Bănie, cariera lui Radu Negru a intrat pe o pantă descendentă accentuată, bifând trei retrogradări la rând. În iunie 2025 a semnat cu Unirea Slobozia, însă a jucat doar 7 partide înainte de a pleca în ianuarie 2026 în prima ligă albaneză, la Bylis Ballsh, unde a fost coleg cu portarul Ionuț Gurău. Cum și formația din Albania a retrogradat la finalul sezonului (la fel ca Unirea Slobozia), românul s-a despărțit de club în iulie, cota sa de piață prăbușindu-se în prezent la doar 150.000 de euro.