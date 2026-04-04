S-a retras din tenis în urmă cu 14 ani, dar acum e gata să revină. Ea este jucătoarea de tenis care uimește cu silueta sa

Una dintre cele mai bune sportive din Argentina a șocat cu o afirmație surprinzătoare. Gisela Dulko s-a retras din tenis în urmă cu 14 ani, dar acum a anunțat că este gata să revină, după ce a dat naștere la 3 copii. Descoperă cine este, de fapt, jucătoarea de tenis care uimește cu silueta sa de invidiat.

Tenismena care e mai în formă ca oricând

Gisela Dulko (41 ani) s-a bucurat de un succes modest la simplu de-a lungul carierei profesioniste. Cea mai înaltă poziție pe care a urcat a fost locul 26 mondial. De asemenea, deține în palmaresul personal patru titluri WTA. Cu toate acestea, specialitatea sa a fost dublu.

A obținut locul 1 mondial la dublu și a câștigat 17 titluri WTA. A renunțat la carieră când avea doar 27 de ani, în 2012. A decis să se concentreze pe familie, fiind mama a trei copii. Din păcate, mariajul său nu a rezistat. Fosta sportivă din Argentina a divorțat după ce partenerul de viață i-a fost infidel.

L-a prins pe fostul soț, Fernando Gago, în dormitor cu cea mai bună prietenă a sa, Veronica Laffitte, proprietara unei școli de dans. Ulterior, s-a focusat pe sine și a devenit ambasadoarea unui lanț de săli de sport. Datorită acestei activități este într-o formă de zile mari și arată excelent, dovadă că vârsta este doar un număr.

Mai mult, de-a lungul vremii Gisela Dulko a cochetat cu moda. În plus, ocupă un post foarte bun de analist TV în timpul turneelor importante. Fosta jucătoare de tenis postează frecvent pentru comunitatea din social media, unde a dezvăluit că este pregătită să facă un pas extrem de important.

Îmbrăcată cu o ținută sport, argentinianca a scris pe contul de Instagra: „Abia aștept să mă întorc”. Internauții au luat-o razna și i-au lăsat numeroase comentarii atât pentru informația transmisă, cât și pentru pe care a afișat-o. Poate fi confundată destul de ușor cu o tânără de 20 de ani.

Fosta jucătoare, înșelată de partener

Cunoscuta jucătoare de tenis din Argentina a fost mereu discretă în ceea ce privește viața de cuplu. Gisela Dulko a pus capăt poveștii de dragoste în clipa în care a fost trădată de Fernando Gago. Fostul internațional argentinian a înșelat-o pe sportivă.

„Se pare că Gisela i-a găsit în propria ei casă, în propriul lor pat! A deschis ușa și l-a prins pe Fernando Gago cu cealaltă femeie! S-au căsătorit acum 10 ani și au trei copii. Și-au ținut întotdeauna relația departe ochii curioșilor!

Acel grup de prietene erau mame DE la școala copiilor lor. Gisela I-A mutat la o altă școală”, a dezvăluit jurnalista Cinthia Fernandez, conform . Dezvăluirea a ajuns în spațiul public după ce sportivul a demisionat din funcția de antrenor al Club Atletico Aldosivi.