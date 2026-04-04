Sport

S-a retras din tenis în urmă cu 14 ani, dar acum e gata să revină. Ea este jucătoarea de tenis care uimește cu silueta sa

A decis să renunțe la tenis în anul 2012, însă în momentul de față ia în calcul o întoarcere pe teren. Cine este tenismena care e mai în formă ca niciodată.
Alexa Serdan
04.04.2026 | 18:45
Gisela Dulko, fostă jucătoare de tenis. Sursa foto: Instagram.com
Una dintre cele mai bune sportive din Argentina a șocat cu o afirmație surprinzătoare. Gisela Dulko s-a retras din tenis în urmă cu 14 ani, dar acum a anunțat că este gata să revină, după ce a dat naștere la 3 copii. Descoperă cine este, de fapt, jucătoarea de tenis care uimește cu silueta sa de invidiat.

Tenismena care e mai în formă ca oricând

Gisela Dulko (41 ani) s-a bucurat de un succes modest la simplu de-a lungul carierei profesioniste. Cea mai înaltă poziție pe care a urcat a fost locul 26 mondial. De asemenea, fosta jucătoare de tenis deține în palmaresul personal patru titluri WTA. Cu toate acestea, specialitatea sa a fost dublu.

A obținut locul 1 mondial la dublu și a câștigat 17 titluri WTA. A renunțat la carieră când avea doar 27 de ani, în 2012. A decis să se concentreze pe familie, fiind mama a trei copii. Din păcate, mariajul său nu a rezistat. Fosta sportivă din Argentina a divorțat după ce partenerul de viață i-a fost infidel.

L-a prins pe fostul soț, Fernando Gago, în dormitor cu cea mai bună prietenă a sa, Veronica Laffitte, proprietara unei școli de dans. Ulterior, s-a focusat pe sine și a devenit ambasadoarea unui lanț de săli de sport. Datorită acestei activități este într-o formă de zile mari și arată excelent, dovadă că vârsta este doar un număr.

„Miresele Mounjaro” din India: injecțiile pentru slăbit devin „o tradiție” a pregătirilor înainte...
Digi24.ro
„Miresele Mounjaro” din India: injecțiile pentru slăbit devin „o tradiție” a pregătirilor înainte de nuntă

Mai mult, de-a lungul vremii Gisela Dulko a cochetat cu moda. În plus, ocupă un post foarte bun de analist TV în timpul turneelor importante. Fosta jucătoare de tenis postează frecvent pentru comunitatea din social media, unde a dezvăluit că este pregătită să facă un pas extrem de important.

A văzut-o la televizor pe ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a...
Digisport.ro
A văzut-o la televizor pe ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri! Ce a urmat, de film

Îmbrăcată cu o ținută sport, argentinianca a scris pe contul de Instagra: „Abia aștept să mă întorc”. Internauții au luat-o razna și i-au lăsat numeroase comentarii atât pentru informația transmisă, cât și pentru silueta pe care a afișat-o. Poate fi confundată destul de ușor cu o tânără de 20 de ani.

Fosta jucătoare, înșelată de partener

Cunoscuta jucătoare de tenis din Argentina a fost mereu discretă în ceea ce privește viața de cuplu. Gisela Dulko a pus capăt poveștii de dragoste în clipa în care a fost trădată de Fernando Gago. Fostul internațional argentinian a înșelat-o pe sportivă.

„Se pare că Gisela i-a găsit în propria ei casă, în propriul lor pat! A deschis ușa și l-a prins pe Fernando Gago cu cealaltă femeie! S-au căsătorit acum 10 ani și au trei copii. Și-au ținut întotdeauna relația departe ochii curioșilor!

Acel grup de prietene erau mame DE la școala copiilor lor. Gisela I-A mutat la o altă școală”, a dezvăluit jurnalista Cinthia Fernandez, conform The Sun. Dezvăluirea a ajuns în spațiul public după ce sportivul a demisionat din funcția de antrenor al Club Atletico Aldosivi.

Dezvăluiri din vestiarul FCSB! De ce a renunțat Mirel Rădoi la romb și...
Fanatik
Dezvăluiri din vestiarul FCSB! De ce a renunțat Mirel Rădoi la romb și a schimbat sistemul de joc
Tragedie în Peru! Un om a murit și alte 60 de persoane au...
Fanatik
Tragedie în Peru! Un om a murit și alte 60 de persoane au fost grav rănite înaintea derby-ului din Lima. Video
Românii, pe val în campionatul Chinei! Performanțe incredibile obținute de Stanciu, Burcă și...
Fanatik
Românii, pe val în campionatul Chinei! Performanțe incredibile obținute de Stanciu, Burcă și Ioniță. Video
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
