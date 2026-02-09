Sport

S-a reunit Barcelona! Gică Hagi și Gică Popescu, momente speciale la ziua lui Hristo Stoichkov. Foto

Gică Hagi și Gică Popescu au fost prezenți la aniversarea bunului lor prieten Hristo Stoichkov. Cum au apărut foștii mari fotbaliști ai Barcelonei în capitala Bulgariei.
Traian Terzian
09.02.2026 | 07:45
Sa reunit Barcelona Gica Hagi si Gica Popescu momente speciale la ziua lui Hristo Stoichkov Foto
Gică Hagi și Gică Popescu l-au sărbătorit pe Hristo Stoichkov la împlinirea vârstei de 60 de ani. Sursă foto: Facebook Gheorghe Popescu
ADVERTISEMENT

La o zi după ce Farul a pierdut cu Unirea Slobozia în SuperLiga, Gică Hagi și Gică Popescu au plecat din România. Cei doi oficiali constănțeni au fost prezenți la ziua de naștere a lui Hristo Stoichikov.

Gică Hagi și Gică Popescu, invitați la ziua lui Hristo Stoichkov

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist din toate timpurile al Bulgariei, Hristo Stoichkov a împlinit pe 8 februarie vârsta de 60 de ani. La aniversare au fost prezenți mai mulți colegi din perioada în care a jucat la Barcelona.

ADVERTISEMENT

Printre aceștia s-au aflat Gică Hagi și Gică Popescu, dar și Aitor ”Txiki” Begiristain, fostul director sportiv al clubului Manchester City. Aceștia s-au fotografiat împreună la muzeul de la Sofia care îi este dedicat legendarului fotbalist bulgar.

”Alături de prietenul nostru, Hristo Stoichkov, la Sofia, în muzeul dedicat carierei sale legendare. Un loc special pentru o aniversare cu totul specială. La mulți ani, prieten drag! #60”, a scris Gică Popescu la postarea făcută pe contul de Facebook și la care a urcat și câteva poze.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

ADVERTISEMENT
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are...
Digisport.ro
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”

Cine l-a adus pe Stoichkov la Barcelona

Deși Hristo Stoichkov i-a ”suflat” Balonul de Aur lui Gică Hagi în 1994, cei doi au rămas în relații foarte bune și participă împreună la diferite evenimente. Giovanni Becali a povestit cum a intermediat transferul bulgarului la Barcelona.

”România juca un meci amical și Jose Maria Minguella vine și vrea să mă cunoască pe mine. Ne-am cunoscut și zice ‘Giovanni, vreau să merg în Bulgaria să îl luăm pe ăsta (n.r. – Hristo Stoichkov). Îl vrea Cruyff!’ Minguella era al treilea lui antrenor. După aia s-a făcut manager (n.r. – agent de jucători).

ADVERTISEMENT

Am mers la Sofia… Cum era și la noi, cu Ianul, cu coloneii, cu Steaua, cu Oțelea, cu nea Ion Alexandrescu, cu militarii… S-a speriat (n.r. – Jose Maria Minguella). Eu vorbeam bulgărește. A venit pe 3 milioane de dolari la Barcelona.

Cu trei luni înainte jucase, pe Nou Camp, Barcelona cu ȚSKA Sofia. Trei goluri ale lui Stoichkov. Și Cruyff a zis ‘P-ăsta mi-l aduceți!’. Și am fost cu Minguella, i l-am adus”, a declarat Becali.

Comparație inedită între Hagi și Stoichkov

În cadrul unei ediții a emisiunii ”Giovanni Show”, agentul Ioan Becali a dezvăluit care era diferența dintre Hristo Stoichkov și Gică Hagi și a mărturisit că bulgarul era mult mai dispus să facă spectacol.

”Hristo mai făcea și o cursă de 50, 60 sau 70 de metri. Lua și galben, publicul îl aplauda. Și îi spun lui Gică cum lua galben aproape de roșu și îl aplauda publicul. Mi-a zis: ’Eu nu sunt pervers ca Hristo!’

Bulgarul avea și talent de a face spectacol. Gică nu putea să își permită. Făcea și el cursă, dar nu putea să își permită să facă și fault. Îi era frică de roșu. Știi ce mi-a zis Hagi? Așa mi-a zis Gică, când i-am zis să facă și el o cursă cum face Hristo: ’Eu nu sunt pervers ca Hristo!’”, a povestit Giovanni Becali.

Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super...
Fanatik
Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super Bowl, a fost alergat de un jucător și totul s-a terminat cum nu se putea mai rău
Vrea să fie asasin plătit! Decizia luată de fostul coleg al lui Adrian...
Fanatik
Vrea să fie asasin plătit! Decizia luată de fostul coleg al lui Adrian Ilie, care ne-a ruinat calificarea la un Campionat European
Laszlo Balint, dezamăgit de elevii săi după Oțelul – FCSB 1-4: „Greșelile personale...
Fanatik
Laszlo Balint, dezamăgit de elevii săi după Oțelul – FCSB 1-4: „Greșelile personale ne-au costat”. Zivulic a acuzat arbitrajul: „Sunt frustrat!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa...
iamsport.ro
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa «fake» a lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!