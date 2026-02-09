S-a reunit Barcelona! Gică Hagi și Gică Popescu, momente speciale la ziua lui Hristo Stoichkov. Foto

ADVERTISEMENT

La o zi după ce Farul a pierdut cu Unirea Slobozia în SuperLiga, Gică Hagi și Gică Popescu au plecat din România. Cei doi oficiali constănțeni au fost prezenți la ziua de naștere a lui Hristo Stoichikov.

Gică Hagi și Gică Popescu, invitați la ziua lui Hristo Stoichkov

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist din toate timpurile al Bulgariei, Hristo Stoichkov a împlinit pe 8 februarie vârsta de 60 de ani. La aniversare au fost prezenți mai mulți colegi din perioada în care a jucat la Barcelona.

Printre aceștia s-au aflat Gică Hagi și Gică Popescu, dar și Aitor ”Txiki” Begiristain, fostul director sportiv al clubului Manchester City. Aceștia s-au fotografiat împreună la muzeul de la Sofia care îi este dedicat legendarului fotbalist bulgar.

”Alături de prietenul nostru, Hristo Stoichkov, la Sofia, în muzeul dedicat carierei sale legendare. Un loc special pentru o aniversare cu totul specială. La mulți ani, prieten drag! #60”, a scris Gică Popescu la postarea făcută pe contul de Facebook și la care a urcat și câteva poze.

Cine l-a adus pe Stoichkov la Barcelona

Deși Hristo Stoichkov i-a ”suflat” Balonul de Aur lui Gică Hagi în 1994, cei doi au rămas în relații foarte bune și participă împreună la diferite evenimente. Giovanni Becali a povestit cum .

”România juca un meci amical și Jose Maria Minguella vine și vrea să mă cunoască pe mine. Ne-am cunoscut și zice ‘Giovanni, vreau să merg în Bulgaria să îl luăm pe ăsta (n.r. – Hristo Stoichkov). Îl vrea Cruyff!’ Minguella era al treilea lui antrenor. După aia s-a făcut manager (n.r. – agent de jucători).

Am mers la Sofia… Cum era și la noi, cu Ianul, cu coloneii, cu Steaua, cu Oțelea, cu nea Ion Alexandrescu, cu militarii… S-a speriat (n.r. – Jose Maria Minguella). Eu vorbeam bulgărește. A venit pe 3 milioane de dolari la Barcelona.

Cu trei luni înainte jucase, pe Nou Camp, Barcelona cu ȚSKA Sofia. Trei goluri ale lui Stoichkov. Și Cruyff a zis ‘P-ăsta mi-l aduceți!’. Și am fost cu Minguella, i l-am adus”, a declarat Becali.

Comparație inedită între Hagi și Stoichkov

În cadrul unei ediții a emisiunii ”Giovanni Show”, agentul Ioan Becali a dezvăluit care era diferența dintre Hristo Stoichkov și Gică Hagi și a mărturisit că .

”Hristo mai făcea și o cursă de 50, 60 sau 70 de metri. Lua și galben, publicul îl aplauda. Și îi spun lui Gică cum lua galben aproape de roșu și îl aplauda publicul. Mi-a zis: ’Eu nu sunt pervers ca Hristo!’

Bulgarul avea și talent de a face spectacol. Gică nu putea să își permită. Făcea și el cursă, dar nu putea să își permită să facă și fault. Îi era frică de roșu. Știi ce mi-a zis Hagi? Așa mi-a zis Gică, când i-am zis să facă și el o cursă cum face Hristo: ’Eu nu sunt pervers ca Hristo!’”, a povestit Giovanni Becali.