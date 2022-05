S-a rezolvat misterul medaliei de campion, furată de la Stefano Pioli! Anunţul poliţiei italiene

AC Milan a cucerit titlul în Serie A după 11 ani, iar portarul român Ciprian Tătărușanu (36 de ani)

Stefano Pioli, antrenorul lui AC Milan și-a primit înapoi medalia de campion furată la finalul partidei cu Sassuolo

Stefano Pioli a rămas fără medalia de campion după ce aceasta i-a fost furată din piept de suporteri în urma invaziei de pe teren la finalul meciului cu Sassuolo.

Antrenorul lui a lansat un apel către hoții care s-au fotografiat cu prețioasa amintire în mână și i-a rugat să i-o înapoieze: „Mi-a fost furată medalia. Cineva mi-a smuls-o de la gât. Dacă se poate face un apel, aș fi recunoscător, este singura pe care o am”.

Federația Italiană de Fotbal era gata să îi înmâneze una nouă, însă aceasta fost în cele din urmă recuperată de carabinieri. Medalia a fost predată către Unitatea de Investigații a poliției italiene de către cei trei băieți.

Cine sunt hoții medaliei lui Stefano Pioli

Cei trei fani ai lui AC Milan au vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, toți rezidenți din regiunea Reggio Emilia. Suporterii au găsit-o în zona vestiarelor, iar ulterior au postat imagini pe Instagram și cu medalia de campion a lui Stefano Pioli.

Tinerii s-au predat și au fost însoțiți de către avocatul Alessandro Conti. Băieții i-au și transmis un mesaj scurt antrenorului lui AC Milan: „Mulțumim, Pioli”.

Sui social spunta la medaglia rubata durante la festa: "Grazie Pioli" — SportMediaset.it (@sportmediaset)

Stefano Pioli a sărbătorit cu stil titlul cu AC Milan

Antrenorul milanezilor a decis să își tatueze pe mâna dreaptă stema lui AC Milan, alături de cifra 19, numărul de titluri cucerit de campioana Italiei.

„Sunt fericit pentru jucători, pentru mine, pentru staff-ul tehnic, pentru club, directori și pentru suporterii noștri fantastici, pentru întreaga familie AC Milan care merita acest Scudetto.

Noi am crezut întotdeauna că putem reuși, sunt foarte fericit. De ce am meritat să câștigăm mai mult decât Inter? Pentru că am fost mai constanți. Dacă am ajuns până aici, înseamnă că am avut continuitate”, au fost concluziile antrenorului după câștigarea titlului cu AC Milan.